Tesla, 134.000 aracını geri çağırma kararı aldı

ABD‘nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenlik İdaresi–NHTSA‘nın baskıları karşısında Tesla, toplam 134.000 adet Model X ve Model S’i hatalı dokunmatik ekran sebebiyle geri çağırdı. Geri çağrılan araçlar 2012-2018 Model S sedanlar ve 2016-2018 Model X SUV‘lar.

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Tesla araçlarındaki sorun eMMC flash depolama kartlarının yıpranması kaynaklı

Tegra 3 çipli modellerde, dokunmatik ekran üzerinden arka kamera görünümü, buz çözme ayarları ve dönüş sinyal aydınlatması gibi özelliklerin kullanılmasında problemler yaşanıyordu. Bununla birlikte problemler 8GB eMMC flash depolama kartlarının yıpranması durumunda meydana geliyordu.

Problemler ilk ortaya çıktığında Tesla, yonga arızalarının bir kusur olduğunu kabul etmiyordu. Onların da bir ömrü olduğunu ve bozulabileceklerini iddia ediyordu. NHTSA‘nın sorunun güvenlik riskleri oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı baskılar karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. NHTSA, kasım ayında konuyla ilgili 12.523 şikayeti inceledi. Sonrasında Tesla’dan ilgili araçları geri çağırmasını talep etti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bellek arızası sınırlı depolama kapasitesi göz önüne alındığında diğer birimlerin de kaçınılmaz olarak arızalanabileceğini ortaya koyuyor.

Tesla, geçtiğimiz kasım ayında da 9500 adet aracını bazı cıvatalarını değiştirmek için geri çağırmıştı. Bunlar 2016 yılında üretilen Xs modeli ve 2020 yılında üretilen Ys modellerinin bir kısmıydı.

Son olarak geri çağırma 30 Mart’da başlayacak. Arızalı dokunmatik ekranlar ücretsiz olarak değiştirilecek. NHTSA, 158.000 civarı aracın geri çağırılmasını istemişti. Ancak Tesla, geri çağırmanın Mart 2018’den sonra ürettiği daha güçlü işlemcilere sahip olan araçları içermediğini bildirdi.

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