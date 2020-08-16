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Elon Musk, Tesla’ya iki faktörlü doğrulama geleceğini söyledi
Elon Musk, Tesla mobil uygulamasında iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin çok yakında kullanıma sunulacağının sinyalini verdi.
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Tesla geçen yıl yaptığı bir duyuruda, araçların yönetilebildiği mobil uygulamada iki faktörlü doğrulama özelliğini sunacağını açıklamıştı. Ancak bir yıldır buna dair hiçbir gelişme, ses seda yoktu.
Şirketin CEO’su Elon Musk ise, kendisine Twitter üzerinden sitem edici bir dille bu durumu soran bir kullanıcıya yanıt olarak, gecikme için üzgün olduğunu ve bu durumun utanç verici olduğunu söyledi. CEO ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulama testlerinde son aşamalara gelindiğini ve çok yakında kullanıma sunacaklarını da belirtti.
Elon Musk’ın ifade ettiğine göre iki faktörlü doğrulama özelliği, SMS aracılığıyla veya kimlik doğrulama uygulaması ile çalışacak. Böylece Tesla’nın mobil uygulamasını kullananların, giriş yaparken kimliklerini ekstra bir güvenlik önemliyle doğrulamaları gerekecek.
Elon Musk, özelliğin kullanıma sunulacağı tarihle alakalı ise herhangi bir bilgi vermedi. Ancak yaptığı açıklamadan, yüksek ihtimalle 2020 yılı içerisinde kullanıma sunulacağı düşünülüyor.
Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.
— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020
Tesla mobil uygulaması, araçlar için adeta bir yönetim paneli görevi görüyor. Uygulamada; araçları uzaktan kilitleme ve kilidini açma, konumunu bulma, yazılım güncelleme, araç hareketlerini izleme gibi pek çok özellik sunuluyor. Tüm bunları düşündüğümüzde, iki faktörlü kimlik doğrulamanın Tesla gibi hayati önem taşıyan araç sahipleri için oldukça gerekli olduğunu söylemek mümkün.
Güncelleme
Telegram, iOS ve Android’de görüntülü arama desteğine kavuştu
Telegram, nihayet görüntülü arama özelliğine sahip olan mesajlaşma uygulamaları arasına katıldı. Uygulamaya gelen son güncellemeyle birlikte artık görüntülü görüşmeler yapılabiliyor.
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Telegram görüntülü görüşme desteğine kavuştu
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram, kullanıcılara gönderdiği duyuru ile birlikte 7. yılını kutlayarak, uzun süredir istenen görüntülü görüşme özelliğini getirdiklerini belirtti. Ayrıca Telegram, yaptığı açıklamada özelliğin henüz alfa aşamasında olduğunu ve önümüzdeki ay kullanıma sunacağı grup halinde görüntülü görüşme özelliği ile birlikte çok daha geliştirme ve iyileştirmeler de yapacağını söyledi.
Telegram’ın iOS ve Android sürümlerinde kullanıma açılan özelliği denemek için, telefonunuzun uygulama mağazasından güncellemeleri kontrol edip uygulamayı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Görüntülü görüşmeyi başlatmak için ise, arama ekranındaki Video seçeneğine basmanız yeterli; akabinde görüntülü görüşme başlıyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması, görüntülü görüşme esnasında resim içinde resim modunu da destekliyor. Böylelikle görüşme esnasında ekranı küçük bir pencere olarak telefonun alt kısmına konumlandırabilir ve uygulamadan çıkıp diğer işlerinizle uğraşmaya devam edebilirsiniz.
Bir diğer özellik ise, görüntülü aramaların uçtan uca şifreleme ile muhafaza edilmesi. Zaten Telegram denince akla ilk gelen kelime ‘güvenlik’; bu bağlamda uygulamanın yeni getirdiği özellikte de, yaptığı en iyi iş olan güvenliğe sadık kaldığını söyleyebiliriz.
Tüm bunlara ek olarak Telegram; “Sizi dinledik ve Telegram’ı bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası yapan özellikleri geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasıyla, uygulamayı kullanıcıların istekleri doğrultusunda revize ederek çok daha fazla özelliği getireceklerinin sinyalini de verdi.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Huawei‘nin çalışanı olduğu düşünülen bir Twitter kullanıcısı, Huawei Mate 40 serisinin teknik özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Mate 40 serisi taban model ve Pro model olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek. Telefonların çıkışı planlandığı gibi Eylül ayının ortasında gerçekleşecek. Ayrıca geçtiğimiz gün cihazların yeni Kirin 9000 yonga seti ile geleceği de onaylandı.
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Huawei Mate 40 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Mate 40 Pro, BOE ve LG tarafından üretilen 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip şelale ekran ile gelecek. Pro modelde 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve 80 MP ultra geniş açılı kamera bulunması bekleniyor. Bu iki kameraya yüksek optik yakınlaştırmaya sahip periskop kamera ve ToF sensörü eşlik edecek. Kaynağa göre Mate 40 Pro, “sıvı lens” kullanacak. Sıvı lens çözümü daha stabil bir kamera deneyimi sunacak gibi görünüyor. Mate 40 ise 6.67 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip hafif kavisli bir ekran ile gelecek.
Mate 40, arka tarafta 50 MP sıvı lens kullanan ana kamera ve 20 MP ultra geniş açılı kamera kullanacak. Bu iki kameraya ek olarak 8 MP periskop kamera ve Lazer-AF sensörü bulunacak. Her iki akıllı telefonda da 3D Face ID mevcut olacak. Batarya tarafında ise 4300, 4600 ve 5000 mAh olmak üzere üç farklı pil değeri bulunuyor. Üçüncü model belki de Mate 40 Pro+’a ait olabilir.
Mate 40 Pro hakkında bazı fiyat sızıntıları bulunuyor. Cihazın 128, 256 ve 512 GB olmak üzere üç farklı varyasyonu mevcut. Fiyatlandırma olarak ise sırasıyla 5999, 6499 ve 7399 yuan (863$, 935$, 1064$) olacağı söyleniyor. Bu kaynak daha önce çok kez Huawei ve Honor telefonlarla ilgili doğru tahminlerde bulundu. Kesin bilgi için Eylül ortasında yapılacak lansmanı beklememiz gerekiyor.
Genel
Toyota GR Yaris, Kris Meeke ile hünerlerini sergiledi!
Toyota GR Yaris, son zamanların en heyecan verici hatchback modellerinden biri olarak görülüyor. Araç, 16-18 Ekim tarihleri arasındaki Goodwood SpeedWeek etkinliğindeki sahnesinden önce ufak bir gösteri yaptı.
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Etkinlik detayları haricinde GR Yaris hakkında bilgiler de içeren bu videoda, Kuzey İrlanda‘lı efsane ralli pilotu Kris Meeke yer alıyor. Meeke, bu küçük dört çeker canavarın ne kadar hızlı ve çevik olduğunu, etkileyici bir performans ile bizlere gösteriyor. Ayrıca GR Yaris’in 2021‘de satışa çıkacağını da belirtelim.
Toyota GR Yaris’in performans verileri
GR Yaris’in 1.6 litre hacimli turbo beslemeli üç silindirli motoru, 257 beygir güç ve 350 Nm tork (Japonya pazarındaki versiyonda 268 beygir güç ve 370 Nm tork) değerlerine sahip. Aracın ilgi çekici bir diğer kısmı ise 6 ileri manuel şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemini barındırması.
Aracın vahşiliğini arttırmak için isteyenler için hem ön hem de arka için Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyelleri de içeren Pist Paketi (Circuit Pack) bulunuyor. Özel ayarlanmış süspansiyonlar ve 225/40 Michelin Pilot Sport 4S lastiklere sarılı 18 inç boyutlu jantlar da bu pakete dahil.
Goodwood SpeedWeek ile pandemi sebebiyle iptal edilen Goodwood Festival of Speed, Goodwood Revival ve Goodwood Üyeleri Toplantısı tek bir etkinlikte birleştirilecek. Böylelikle motor sporları takvimindeki boşluğu doldurmayı hedefleyen SpeedWeek, halka kapalı olacak. Fakat Goodwood Road&Racing‘in sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
Kaynak: Carscoops