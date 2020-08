Elon Musk, Tesla’ya iki faktörlü doğrulama geleceğini söyledi

Elon Musk, Tesla mobil uygulamasında iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminin çok yakında kullanıma sunulacağının sinyalini verdi.

Tesla geçen yıl yaptığı bir duyuruda, araçların yönetilebildiği mobil uygulamada iki faktörlü doğrulama özelliğini sunacağını açıklamıştı. Ancak bir yıldır buna dair hiçbir gelişme, ses seda yoktu.

Şirketin CEO’su Elon Musk ise, kendisine Twitter üzerinden sitem edici bir dille bu durumu soran bir kullanıcıya yanıt olarak, gecikme için üzgün olduğunu ve bu durumun utanç verici olduğunu söyledi. CEO ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulama testlerinde son aşamalara gelindiğini ve çok yakında kullanıma sunacaklarını da belirtti.

Elon Musk’ın ifade ettiğine göre iki faktörlü doğrulama özelliği, SMS aracılığıyla veya kimlik doğrulama uygulaması ile çalışacak. Böylece Tesla’nın mobil uygulamasını kullananların, giriş yaparken kimliklerini ekstra bir güvenlik önemliyle doğrulamaları gerekecek.

Elon Musk, özelliğin kullanıma sunulacağı tarihle alakalı ise herhangi bir bilgi vermedi. Ancak yaptığı açıklamadan, yüksek ihtimalle 2020 yılı içerisinde kullanıma sunulacağı düşünülüyor.

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020