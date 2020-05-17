Tesla, milyon millik yeni bataryasıyla ucuzlayacak!

Fosil yakıtlı otomobillere göre pek çok avantajı bulunan elektrikli otomobiller, pahalı fiyatlarından ötürü istenilen ölçüde yaygınlaşamıyor. Tesla ise geliştirdiği yeni batarya teknolojisi sayesinde elektrikli araçların en büyük dezavantajını ortadan kaldırmak istiyor!

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Tesla, düşük maliyetli yeni bataryası ile milyon mil mesafeyi hedefliyor!

Batarya maliyetlerini düşürmek üzere çalışmalarda bulunan Tesla, konu hakkında batarya kontrol sistemi ve pil üreticisi CATL ile uzun süredir çalışıyor. Reuters’a göre, iki şirket düşük kobalt içeren ve hiç kobalt bulunmayan yeni batarya teknolojileri üzerine yoğunlaştı. Bu teknolojilerden ilki olan NMC piller, nikel ve manganez yoğunluğunu artırarak kobalt oranını %20’ye kadar düşürüyor. Lityum demir fosfat (LFP) piller ise NMC pillere göre daha pahalı olmasına karşın içerisinde kobalt içermiyor. Verilen bilgilere göre NMC ve LFP piller sayesinde batarya paketinin maliyeti kilowatt başına 80 dolara kadar düşürülebilecek.

Tesla ve CATL’ın geliştirdiği yeni pillerin en büyük avantajının ise uzun kullanım ömrü olacağı belirtiliyor. Geleneksel lityum-iyon pillerin 400.000 kilometreye kadar kullanım ömrü sunduğu biliniyor. Verim kaybı düşük olan yeni piller ise 1 milyon milden fazla (Yaklaşık 1.6 milyon km) ömür sunarak maliyet bakımından benzinli otomobillerin önüne geçecek.

Elon Musk, iddialara göre bu ayın sonunda “Batarya Günü” adlı özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Tesla araçlarda kullanılacak yeni batarya paketinin de duyurulması planlanıyor. Öte yandan yıl sonuna kadar seri üretime geçeceği belirtilen pillerin ilk etapta Model 3’ün Çin versiyonunda kullanılması bekleniyor.