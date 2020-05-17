Otomotiv
Tesla, milyon millik yeni bataryasıyla ucuzlayacak!
Fosil yakıtlı otomobillere göre pek çok avantajı bulunan elektrikli otomobiller, pahalı fiyatlarından ötürü istenilen ölçüde yaygınlaşamıyor. Tesla ise geliştirdiği yeni batarya teknolojisi sayesinde elektrikli araçların en büyük dezavantajını ortadan kaldırmak istiyor!
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Tesla, düşük maliyetli yeni bataryası ile milyon mil mesafeyi hedefliyor!
Batarya maliyetlerini düşürmek üzere çalışmalarda bulunan Tesla, konu hakkında batarya kontrol sistemi ve pil üreticisi CATL ile uzun süredir çalışıyor. Reuters’a göre, iki şirket düşük kobalt içeren ve hiç kobalt bulunmayan yeni batarya teknolojileri üzerine yoğunlaştı. Bu teknolojilerden ilki olan NMC piller, nikel ve manganez yoğunluğunu artırarak kobalt oranını %20’ye kadar düşürüyor. Lityum demir fosfat (LFP) piller ise NMC pillere göre daha pahalı olmasına karşın içerisinde kobalt içermiyor. Verilen bilgilere göre NMC ve LFP piller sayesinde batarya paketinin maliyeti kilowatt başına 80 dolara kadar düşürülebilecek.
Tesla ve CATL’ın geliştirdiği yeni pillerin en büyük avantajının ise uzun kullanım ömrü olacağı belirtiliyor. Geleneksel lityum-iyon pillerin 400.000 kilometreye kadar kullanım ömrü sunduğu biliniyor. Verim kaybı düşük olan yeni piller ise 1 milyon milden fazla (Yaklaşık 1.6 milyon km) ömür sunarak maliyet bakımından benzinli otomobillerin önüne geçecek.
Elon Musk, iddialara göre bu ayın sonunda “Batarya Günü” adlı özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Tesla araçlarda kullanılacak yeni batarya paketinin de duyurulması planlanıyor. Öte yandan yıl sonuna kadar seri üretime geçeceği belirtilen pillerin ilk etapta Model 3’ün Çin versiyonunda kullanılması bekleniyor.
Genel
2021 Mercedes-Benz S-Sınıfı’nın iç ve dış tasarımı sızdı!
2021 Mercedes-Benz S-Sınıfı, neredeyse kamuflajsız olarak görüntülendi. W223 kodlu yeni nesil S-Sınıfı’na ait iç ve dış tasarım detayları büyük ölçüde açığa çıktı.
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Twitter’da Ray Chen adlı bir kullanıcının paylaştığı fotoğraflarda ve Instagram’da liucunyi adlı kullanıcının paylaştığı videoda, araca dair merak edilen tasarım detaylarının çoğu ortaya çıktı.
Here it comes #w223 #Mercedes #flagship pic.twitter.com/E3Ow6zPKQW
— Ray Chen (@raymeechen) May 12, 2020
Görsellerde hurdalık gibi bir alanda, S-Sınıfı prototiplerinden biri inceleniyor. Eski nesle göre incelmiş tasarımlara sahip farlar ve daha sportif tampon dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Arka kısımda ise yeni tasarıma sahip arka farlar, boydan boya uzanan krom şerit, yeni bagaj kapağı ve sahte olmadığını umduğumuz egzoz çıkışları yer alıyor.
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Her şeyin yeniden tasarlandığı iç mekan, devrimin gerçekleştiği asıl yer oluyor. Gösterge paneli iki parçalı bir tasarıma sahip. Ayrıca eski nesilde orta konsolun üst tarafında yer alan bilgi-eğlence ekranı, Tesla’vari bir hissiyatla biraz aşağıya alınmış. Üst kısımda kalan yere ise havalandırma menfezleri yerleştirilmiş. Düğme sayısının bir hayli azaltıldığını göz önünde bulundurursak, aracın birçok işlevinin kontrolü bu ekrandan sağlanması muhtemel.
MRA II platformunu kullanacak yeni S-Sınıfı, eskisine göre biraz daha büyük olacak. Ayrıca aracın üçüncü seviye otonom sürüşün yanı sıra, aktif süspansiyon ve yönlendirilebilir arka tekerleklere sahip olması bekleniyor. yenilenen motor seçenekleri arasında V12 ünitenin en üstte, hafif hibrit veya plug-in hibrit bir motorun ise diğer seçenekler arasında yer alması bekleniyor.
2021 S-Serisi’nin bu yaz tanıtılması ve sonbahar başlarında Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor.
Genel
Ortadan motorlu bir Rolls Royce olsa, nasıl görünürdü?
Bilindiği üzere Rolls Royce, dünyada en tanınmış lüks otomobil üreticilerinden birisi. Önden motorlu modellere sahip bu üreticinin, ortadan motorlu bir modeli olsa nasıl görünürdü?
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Rain Prisk tarafından yapılan bu tasarım, bir hayal ürünü aslında. Rolls Royce (RR) çizgilerine sahip fakat markanın araba anlayışından farklı olan bu araç şaşırtıcı derecede güzel görünüyor. Tabi bu tasarımın RR ile bağlantısının olmadığının, bağımsız bir tasarım olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Ön kısımda, önceki nesil RR Phantom Coupe‘den izler bulunuyor. İncelmiş ön farlar ve alçalmış burnuyla tamamlanan ön tasarımda, markayla bütünleşen “Spirit of Ecstasy” de unutulmamış.
Söz konusu araç ortadan motorlu olunca, iç kabin ister istemez biraz daha öne yaklaşmış. Dar yan camları ve kalın C sütunuyla kör nokta alanı oldukça büyük. Fakat bu tasarım aynı zamanda, aracın agresif ve sportif görüntüsüne katkıda bulunuyor. Fakat aracın arka tasarımına dair bir paylaşımda bulunulmamış.
RR, sadık bir müşteri tabanı olan bir marka ve eğer ortadan motorlu süper spor üretmek gibi bir fikri olsaydı, muhtemelen o aracın da alıcı kitlesi hazır olacağı kuvvetle muhtemel.
Genel
2021 Kia Stinger, kamuflajlı olarak yakalandı!
Kia‘nın son zamanlardaki en dikkat çeken modellerinden birisi olan Stinger, Avrupa yollarında ağır kamuflajla test edilirken görüntülendi.
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Söz konusu makyaj operasyonunda büyük değişiklikler beklenmiyor. Daha çok, yeni tasarımlı tamponlar, farlar, jantlar ve birkaç yeni renk seçeneği gibi farklılıklar olacağı düşünülüyor. Fakat en büyük yeniliğin ise yolcu kabininde olacağı söyleniyor. Hyundai Grubu‘nun en son teknoloji bilgi-eğlence sisteminin, 2021 Kia Stinger’da yer alması bekleniyor. Ayrıca yeni orta konsol ve birkaç yeni iç döşeme seçeneği de beklenenler arasında.
Makyajlı Stinger’ın baz modelinde 255 beygir güç ve 353 Nm tork üreten 2.0 litrelik 4 silindirli turbo benzinli ünite yerine, Hyundai‘nin yeni ve daha güçlü 2.5 litrelik turbo motoru yer alacak. Bu yeni motor 290 beygir güç ve 420 Nm tork değerlerine sahip.
Motor ailesinin en üstünde ise 3.3 litrelik çift turbolu V6 ünitenin yer alması bekleniyor. Güncel modelde 365 beygir güç ve 510 Nm tork üreten bu motor, makyajla birlikte bir miktar performans artışı yakalayabilir.
Son zamanlarda çıkan dedikodulara göre Güney Koreli üretici, düşük satış miktarından ötürü Stinger’ı bitirebilir. Belki de 2021 yılında gelecek bu makyajlı nesil, alabileceğimiz son Stinger’lar olabilir.