Twitter’ın yeni CEO’su Elon Musk, Ünlü müzisyen Kanye West’in Twitter hesabının sosyal medya platformunun “şiddete teşvik” kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cuma günü yeniden askıya alındığını söyledi. Uzun süredir devam eden Kanye West – Elon Musk çatışmasının sonunda popüler şarkıcının profili tekrardan askıya alındı. Gelin hep beraber olayın ayrıntılarına inelim.

Daha önce Kanye West olarak bilinen ünlü rap sanatçısı, Yahudiliğin önemli bir sembolü olan Davut Yıldızı’nın içinde Nazilerle eşanlamlı bir sembol olan gamalı haç görüntüsü Twitter üzerinden yayınlamıştı. Musk, Ye’nin artık görüntülenemeyen tweet’ine yanıt olarak “elinden geleni yaptığını” söyledi. “Buna rağmen, şiddete teşvik karşıtı kuralımızı bir kez daha ihlal etti. Hesap askıya alınacaktır.” açıklamasını yapan CEO, ünlünün hesabını neden askıya aldıklarını söyledi.

Ye’nin tweeti, Perşembe günü tartışmalı radyo sunucusu Alex Jones ile yaptığı bir röportajda antisemitik yorumlar yapmasının ardından geldi. Ye, komplo teorisyeniyle yaptığı bir saatlik görüşmede “Yahudi medyasından” bahsetmiş ve “Hitler hakkında iyi şeyler” gördüğünü söylemişti. Bilmeyenler için Ekim ayında Twitter, Ye’nin hesabını, Yahudiler hakkında tehdit ve nefret içeren yorumlara dönüşen bir dizi antisemitik açıklamanın ardından belirsiz bir süre için kilitlemişti. Eski Rap sanatçısı Kasım ayında Twitter’a geri döndü. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022