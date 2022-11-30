Twitter Covid-19’la ilgili yanlış bilgilendirmeyi önlemek amacıyla yürüttüğü politikadan vazgeçtiğini açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre; Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada “23 Kasım 2022’den geçerli olmak üzere, Twitter, ‘Covid-19 yanlış yönlendirici bilgi politikası’ artık uygulamayacaktır” denildi.

Twitter’ın internet sitesinde yer alan verilere göre Ocak 2020’de Covid-19 politikasını uygulamaya koymasından ve geçen hafta sona ermesine kadar 11 binden fazla hesap askıya alındı ve 97 binden fazla yanıltıcı içerik kaldırıldı.

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Elon Musk, Twitter’ı satın almasının ardından platformdan atılan kullanıcılar için “genel af” açıklamıştı.

Milyarder Elon Musk 27 Ekim tarihinde 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almış, ürün ve personelle ilgili değişiklikleri hayata geçirmeye başlamıştı. Musk 29 Ekim’deki bir açıklamasında çok farklı görüş açılarına sahip bir içerik denetimi konseyi kuracağını duyurmuştu.

Kaynak: The Verge