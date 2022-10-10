Elon Musk Financial Times’a verdiği demeçte Çin hükümetinin Starlink uydu internet hizmetini Çin’de satmasını istemediğini söyledi. Ünlü CEO Rusya – Ukrayna savaşında Çin’in Rus yanlısı kararları sebebiyle bu tür teknolojilerden yararlanmasını sakıncalı buluyor. Ayrıntılara beraber göz atalım.

Elon Musk’ın Starlink Yasağı İçin Geçerli Nedenleri Var

“Financial Times” gazetesinin Cuma günü yayınlanan son “FT ile Öğle Yemeği” köşesinde yer alan bir habere göre Musk, SpaceX’in uydu iletişim sistemi Starlink’i, ordunun Rusya’nın internet kesintisini aşmasına yardımcı olmak için Ukrayna’da kullanıma sunmasını Pekin’in onaylamadığını açıkça belirttiğini söyledi.

Makalede, “Pekin’in Starlink’i Çin’de satmayacağına dair güvence istediğini söylüyor” denildi. FT, Musk’ın Pekin’in talebini kabul edip etmediğini söylemedi. Buna karşılık Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan iş dünyası lideri, CNBC’nin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Gelişmelerin sonucu nasıl olacak bilmiyoruz ama şunu unutmamak gerek, Musk’ın elektrikli otomobil devi Tesla gelirinin %20’sinden fazlasını Çin’den elde ediyor ve Şanghay’da büyük bir fabrikası var. Ünlü yönetici hükümeti kolay kolay karşısına almak istemiyor.

ABD ve diğer ülkelerin bu yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamasının aksine, Çin saldırıyı işgal olarak nitelendirmeyi reddetti. Savaşa tam olarak karşı çıkmayan Asya devi savunmasını da büyük ölçüde sağlamlaştırıyor. Çin kendini son yıllarda havacılık da dahil olmak üzere çoğu savunma sanayisini geliştirmeye adadı. Öte yandan devlet uydu çalışmalarında da diğer Dünya devleri ile yarışıyor. Çin, 2020 yılında kendi uydu iletişim sistemi Beidou’yu tamamladı. Sistem, ABD hükümetine ait GPS veya Küresel Konumlandırma Sistemi’ne rakip olarak görülüyor. Tüm bu olaylara baktığımızda yeni süper gücün Rusya savaşı için büyük bir tehdit unsuru oluşturduğunu söyleyebiliriz. Zaten mevcut teknoloji üst düzeyde olan ülkenin Starlink gibi kullanım amacına göre yıkıcı etkiler gösterebilen bir unsura sahip olması istenmeyebilir. Gelişmeler için takipte kalın.

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FT, Musk’ın Tesla’nın Tayvan konusunda “kaçınılmaz” bir çatışmaya yakalanmasını beklediğini, ancak yine de Çin’deki müşterilere teslimat yapabileceğini söyledi.