El Salvador’un ardından bu ülke de Bitcoin adımı atıyor!

El Salvador’un ardından yeni bir ülke daha Bitcoin’i yasal para birimi haline getirmek için kolları sıvadı. Paraguay, önümüzdeki hafta meclise Bitcoin ile ilgili bir yasa tasarısı sunacak.

Lider kripto para birimi Bitcoin bir ülkede daha resmiyet kazanabilir. Öncülüğünü El Salvador’un üstlendiği adımı takip eden sıradaki ülke Paraguay. Paraguay meclisinde milletvekili olan Carlitos Rejala, önümüzdeki hafta Senatör Fernado Silva Facetti ile beraber meclise bir Bitcoin yasa tasarısı sunacak. Carlitos Rejala ve Fernando Silva Facetti, 14 Temmuz tarihinde meclise teklif götürecek. Carlitos Rejala, duyuruyu Twitter hesabı üzerinden şu şekilde paylaştı:

reklam

I am here to unite Paraguay 🇵🇾, that is why we decided with Senator @FSilvaFacetti to present together the bill #bitcoin on Wednesday, July 14!

Stay tuned since there will be a mega surprise for Paraguay and the world. Something GIANT is coming 🌍#Bitcoin #btc — Carlitos Rejala 🙏🇵🇾🙌 (@carlitosrejala) July 9, 2021

“Paraguay’ı birleştirmek için buradayım. Bu yüzden senatör Fernando Silva Facetti ile 14 Temmuz Çarşamba günü Bitcoin tasarısını sunmaya karar verdik. Paraguay ve dünya için büyük bir sürpriz olacağı için bizi izlemeye devam edin. DEV bir şey geliyor.”

Carlitos Rejala, 14 Temmuz günü sunulacak tasarının ayrıntılarını belirtmedi ancak ülkedeki bazı diğer milletvekilleri de Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilme konusunda El Salvador’u takip etmek istiyor.

Rejala, Bitcoin ile ilgili önceden yaptığı açıklamalarda da kripto piyasası tarafından heyecanla karşılanmıştı. Dijital varlıkların Paraguay’ın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söyleyen milletvekili, Bitcoin’e atıfta bulunarak Twitter profil fotoğrafına lazer gözler ekledi. Rejala, ülkeyi yabancı kripto para yatırımcıları, kripto para işletmeleri ve hatta Bitcoin madencileri için lider bir merkez haline getirmek için çalışıyor.

Gözler 14 Temmuz tarihine çevrilmiş durumda. Tasarının detayları, içerdiği konular ve düzenlemeler merak konusu. Rejala, bir açıklamasında tasarı ile ilgili “Bu bir dijital varlık tasarısı ve Bitcoin’i yasal para birimi olarak ele alan El Salvador’unkinden farklı olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz ay Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ve Eylül ayında bu tasarıyı yürürlüğe sokacak olan El Salvador, bu konuda dünyada bir ilke imza atmıştı. Fakat El Salvadorlu vatandaşlar bu ilkten ne derece memnun? Öğrenmek için Şok anket: El Salvador Bitcoin yasası için hazır mı? başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.