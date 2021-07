El Salvador’un ardından bu ülke de Bitcoin adımı atıyor!

El Salvador’un ardından yeni bir ülke daha Bitcoin’i yasal para birimi haline getirmek için kolları sıvadı. Paraguay, önümüzdeki hafta meclise Bitcoin ile ilgili bir yasa tasarısı sunacak.

Lider kripto para birimi Bitcoin bir ülkede daha resmiyet kazanabilir. Öncülüğünü El Salvador’un üstlendiği adımı takip eden sıradaki ülke Paraguay. Paraguay meclisinde milletvekili olan Carlitos Rejala, önümüzdeki hafta Senatör Fernado Silva Facetti ile beraber meclise bir Bitcoin yasa tasarısı sunacak. Carlitos Rejala ve Fernando Silva Facetti, 14 Temmuz tarihinde meclise teklif götürecek. Carlitos Rejala, duyuruyu Twitter hesabı üzerinden şu şekilde paylaştı:

I am here to unite Paraguay 🇵🇾, that is why we decided with Senator @FSilvaFacetti to present together the bill #bitcoin on Wednesday, July 14!

Stay tuned since there will be a mega surprise for Paraguay and the world. Something GIANT is coming 🌍#Bitcoin #btc

— Carlitos Rejala 🙏🇵🇾🙌 (@carlitosrejala) July 9, 2021