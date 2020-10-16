Akıllı Telefonlar
Ekrana gömülü Touch ID artık iPhone için daha olası görünüyor
Apple, Kasım 2017’den bu yana tanıtılan her çentikli iPhone için Touch ID yerine Face ID kullandı. Ancak gelecekte iPhone’ları Face ID ile beraber ekrana gömülü Touch ID ile görebiliriz.
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Ekrana Gömülü Touch ID iPhone 13 Pro ile gelebilir!
Anonim sızıntı kaynağı L0veToDream, Apple sızıntılarını bildirme konusunda son derece doğru bir geçmişe sahip. Son beş ayda yalnızca iki kez yanıldı ve bugün Touch ID’nin ekrana gömülü sürümünün geleceğini belirtti.
Haber, “MESA uts for iPhone” yazan şifreli bir tweette paylaşıldı. Sızıntı kaynağı Jon Prosser, “MESA”in Touch ID’ye doğrudan bir referans olduğunu ve “uts”in kısaca ekran altı anlamına geldiğini açıkladı.
Bu yeni iPhone özelliğinin tanıtımı için bir zaman çizelgesi sağlanmadı ancak tweetler analist Ming-Chi Kuo’nun Ağustos 2019’a kadar uzanan önceki bir raporunu doğruluyor.
Apple’ın 2021’de hem Face ID hem de ekrana gömülü Touch ID ile piyasaya sürülmesi için en az bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Ek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, Apple’ın bu yeni gösteriyi ilk olarak amiral gemisi iPhone 13 Pro’da yapması bekleniyor.
Apple algılama alanını artırmayı, güç tüketimini azaltmayı umuyor
Geçen yılın ilk raporundan bu yana, planlarla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak sızıntı kaynağı Kuo’ya göre Apple, Qualcomm lisanslı ekran altı ultrasonik parmak izi sisteminin değiştirilmiş bir sürümünü kullanmak istiyor.
Benzer sistemler birkaç yıldır Android akıllı telefonlarda mevcut, ancak Apple her şeyin sorunsuz çalışmasını istediği için bu teknolojiyi henüz cihazlarına getirmedi. Orijinal raporda yazana göre Apple, güç tüketimini azaltmak ve algılama alanını artırmak için hala çalışmalarını sürdürüyor.
Silikon Vadisi merkezli şirketin, algılama modülü kalınlığını azaltmaya ve laminasyon işleminin üretim verim oranını artırmaya çalıştığı da söylendi. Kuo, Apple’ın 2021 yılına kadar her şeyi tamamlayacağından emin görünüyor.
İlgili raporda, Apple’ın kısa vadede Apple Watch’a biyometrik bir güvenlik sistemi getirme planı olamadığı da belirtildi. Eğer Apple, iPhone’lara ekrana gömülü Touch ID getirmenin sorunsuz bir yolunu bulursa, gelecek nesil Apple Watch’larda da bu teknolojiyi görmemiz olası gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 SE 5G Youth duyuruldu!
Huawei Nova 7 SE 5G Youth, firmanın yaptığı tanıtım ile duyuruldu. Nova 7 SE modeline göre işlemci değişikliğine uğrayan akıllı telefon ortaya çıktı.
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Upuzun isimli Huawei Nova 7 SE 5G Youth ortaya çıktı!
Huawei geçtiğimiz nisan tanıttığı Nova 7 SE akıllı telefonunu, işlemci stoklarının bitmesi nedeniyle, yeniden düzenleyerek piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Nova 7 SE 5G Youth ismiyle kullanıcılarını karşılayacak firma, resmi olarak cihazın teknik özelliklerini de ortaya çıkardı. 5G özellikli MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden gücünü alacak akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Nisan ayında tanıtılan modelde Kirin 820 kullanılırken, stokların tükenmesi nedeniyle firma işlemci konusunda MediaTek‘e yönelmek zorunda kaldı.
6.5 inçlik delikli FullHD+ ekran ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, bir adet de 16 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çekerken kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak iken, 40W‘lık hızlı şarj desteğini de kullanıcılarına sunacak. Ayrıca cihazın Android 10 tabanlı EMUI 10.1 sürümüne sahip olacağı öğrenildi. Fiyatı 340 dolar olacak akıllı telefonun önce Çin’de satışa çıkacağı öğrenildi. Küresel pazara cihazın ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı
Galaxy A71, Samsung’un sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 2020 içinde en çok sattığı telefonlarından biri. Telefon, şirketi o kadar mutlu etmiş olacak ki amiral gemilerinde dahi az gördüğümüz bir şekilde Samsung, üç jenerasyon Android güncellemesinin sözünü vermişti. Samsung, geçtiğimiz ay A71’e ve A51’e Galaxy S20 ailesinin bazı özelliklerini getiren güncellemeler sunmuştu. Bugün ise A71, One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı.
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Galaxy A71 istisnaya sebep oldu!
Samsung, ilk kez One UI 2.5 arayüzünü tanıttığında bu güncellemenin yalnızca Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Tab S ve Galaxy Z serisi cihazlara geleceğini bildirmişti. Ancak Galaxy A71 ve orta seviyede yakaladığı başarı, bu bildiriye bir istisna oluşturdu. Böylece telefon Galaxy A serisi altında bu güncellemeyi alan ilk cihaz oldu.
Bununla birlikte A71’in aldığı One UI 2.5 güncellemesi diğer cihazlara gelen tüm özellikleri barındırmıyor. Ancak yine de yapılan küçük eklentiler ve yeni özellikler tabii ki genel deneyimi geliştiriyor. Bu güncellemeyle gelen bazı özellikleri sayacak olursak WiFi konusunda iki adet yenilik karşımıza çıkıyor. ‘Parola İsteme’ özelliği kablosuz bir ağa bağlı kişiden o ağın parolasını istemenizi sağlıyor. ‘Ağ Kalitesi Bilgi Ekranı’ ise herhangi bir üçüncü parti yazılıma gerek kalmadan WiFi hızınızı gösterebiliyor. Her zaman açık ekranda Bitmoji kullanabilme, Samsung Klavye’nin içinden YouTube’da arama yapabilme ve ‘Mesajlar’ uygulamasındaki SOS özelliği ise dikkat çeken konular arasında.
Son olarak SamMobile’ın raporuna göre Galaxy A71 için dağıtılmaya başlanan One UI 2.5 güncellemesi aynı zamanda Ekim 2020 güvenlik yamasını da barındırıyor. A715FXXU3ATI8 yazılım numarasıyla global olarak dağıtımına başlanan güncellemenin cihazınıza gelmesi bir miktar sürebilir.
Akıllı Telefonlar
Apple, kayan OLED ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor!
Apple, istendiğinde daha büyük bir ekran alanı oluşturmak için aygıttan çekilip çıkarılabilen iPhone ekranlarını araştırıyor.
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Apple yeni bir patent daha aldı!
Apple, daha önce sarılabilen ve gerektiğinde açılabilen ekranlar üzerinde araştırma yapmıştı. Şimdi yeni ortaya çıkan bir patent başvurusu, esnek bir ekranın nasıl yerleştirilebileceğini gösteriyor, böylece ekran cihazdan çıkarılabilir ve görüntüleme alanı artırılabilir.
Açıklamada “Kayar Genişletilebilir Ekranlara Sahip Elektronik Cihazlar”, ekranın ne kadarının gösterilebileceği konusunu ele almayı amaçlayan bir Apple patent uygulamasıdır. “Dikkat edilmezse, bir ekran bir kullanıcıyı ilgilendiren bilgileri görüntülemek için yeterli ekran alanı sunmayabilir” diyor.
“Aynı zamanda, elektronik cihazların boyutunu daha büyük ekranların sığacağı kadar büyütmek zor olabilir. Çünkü bu, cihazları çok hantal hale getirebilir” diye devam ediyor.
Apple’ın önerdiği çözüm, ekranı bir muhafaza içinde bulundurmak ve ardından muhafaza ile ekranın birbirine göre kaymasını sağlamak. Apple, bunun “organik ışık yayan diyot ekran gibi esnek bir ekran” için nasıl geçerli olabileceğine özellikle değiniyor.
Açıklamaları ve çizimleri, bir muhafazanın içine ve dışına kayan daha sert bir ekran olasılığına da uymaktadır. Yine de çoğu çizim, “esnek çift ekranın arka kısmının muhafazanın iç kısmında nasıl saklanabileceğini” gösteren silindir tarzı bir mekanizmayı tasvir etmektedir.
Patent başvurusu, kayan bir ekranda devre etrafındaki farklı olasılıkların ve hangi sensörlerin kullanılabileceğinin ayrıntılarına giriyor. Örneğin, gerinim ölçerler, kapasitif kuvvet sensörleri ve dirençli kuvvet sensörleri gibi ayrıntılara da yer verilmiş.
Patent başvurusunda, “Kompakt boyut istendiğinde, cihaz kompakt olacak şekilde ayarlanabilir. Cihaz ve ekran bükülme ekseni etrafında içe veya dışa doğru katlanabilir, kayan veya kaydırılan ekran yapıları geri çekilebilir, böylece cihaz boyutu en aza indirilir. Sonra büyük bir ekran boyutu istendiğinde, cihaz ve ekran açılabilir veya ekran bir veya daha fazla yönde yanal olarak genişletilebilir” ibaresi de yer alıyor.
Bu patent başvurusu, üç mucide; Michael B. Wittenberg, Owen D. Hale ve Tatsuya Sano’ya ait. Apple’ın bu alanda yaptığı önceki araştırmalar da sarılabilen ekran patentlerini içeriyordu .