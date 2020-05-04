Ekran kartı markası Palit, Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı!

ASUS, Intel 10. Nesil destekli yeni anakart serisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Duyurulan yeni anakart yüksek hız ve en gelişmiş teknolojilerle donatıldı.

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ASUS, 10. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan yeni Z490 anakart serisini duyurdu. Oyuncular, teknoloji meraklıları ve profesyonellere yönelik modellerin yer aldığı ASUS ve Republic of GameRS Z490 anakart serisi, saat hızlarını üst seviyeye çıkaran özellikler ve iyileştirmelerle donatıldı.

10. Nesil Intel Core işlemciler yüksek iş parçacığı sayısı ile tek çekirdek saat hızını birlikte sunuyor. Z490 yonga seti; yerleşik Wi-Fi kontrolcüsü, çok sayıda USB 3.2 Gen 2 girişi, Intel Optane™ bellekler ve yonga seti RAID desteği gibi son teknoloji bağlantı seçeneklerini getiriyor. ASUS’a ait OptiMem III teknolojisi daha yüksek sinyal bütünlüğü sağlarken, AI Hız Aşırtma teknolojisi ise işlemcinin performansını daha da artırmaya yardımcı oluyor. ASUS AI Hız Aşırtma teknolojisi anakart için en uygun saat hızını ve voltaj ayarlarını tahmin etmek için özel bir algoritmadan yararlanıyor. Bu sayede kullanıcılar tek tuşla işlemcilerinin sınırlarını zorlayabiliyor.

ROG Maximus XII Extreme

Z490 serisinin zirvesinde yer alan ROG Maximus XII Extreme en üst düzey işlemciler, birden fazla ekran kartı, geniş miktarda hızlı depolama ve çok sayıda çevre birimi kullananlara hitap ediyor. MicroFine alaşım bobinlerle birlikte çalışan eşli güç aşamaları ve ASUS ProCool sağlam pinler Intel Core işlemciye kararlı güç sağlıyor. Son derece iletken termal dolgular ısıyı VRM’den uzaklaştırarak büyük soğutma bloklarına iletiyor. Sağlam alüminyum plaka ise NVMe depolama sürücülerindeki ısıyı uzaklaştırarak ek soğutma sağlıyor. Maximus XII Extreme ayrıca ASUS OptiMem III teknolojisinden yararlanarak papatya dizilimi topolojisiyle sinyal bütünlüğünü artırıyor.

Maximus XII Extreme, sistem toplayıcılarına 4800 MHz ve ötesindeki bellek hızlarına erişme imkanı vererek hız aşırtma sınırlarını zorlama fırsatı sunuyor. Model ayrıca 4600 MHz DDR 4 kitlerinin %80’inden fazlasıyla anında uyumlu çalışabiliyor. Anakartta Açma, Yeniden Deneme ve Güvenli Başlatma düğmelerinin yanında POST kodlarını gösteren dahili bir LED ekran bulunuyor.

Dört adet M.2 yuvası daha hızlı ve geniş depolama alanına sahip sistemler kurmayı sağlıyor. Sürekli güvenilir depolama performansı için bu yuvaların ikisi anakartın ortasındaki ana gövde korumasının altında yer alırken diğer ikisi ise kendi soğutma bloklarına sahip DIMM.2 kartında geliyor.

20 Gbps hıza ulaşan yeni nesil USB 3.2 Gen 2×2 Type-C girişinin de dahil olduğu çeşitli USB girişleriyle birçok seçenek sunuluyor. Bunların yanı sıra biri Type-C diğer ikisi Type-A olan üç adet USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Bu girişler 10 Gbps’e kadar hıza ulaşabiliyor. Kablolu bağlantı için 2.5 Gb Ethernet sağlayan Intel Ethernet I225-V kontrolcüsü ve bir de Marvell® 10 GbE kontrolcüsü kullanılıyor. Kablosuz bir çözüm isteyenler Wi-Fi 6 ve Bluetooth® 5.1 bağlantılarından yararlanabiliyor.

Maximus XII Extreme, tek bir kabloyla çift yönlü 40 Gpbs hızlara ulaşan Intel‑sertifikalı bir Thunderbolt™ 3 eklenti kartı olan ThunderboltEX 3 ile birlikte geliyor. Ayrıca, entegre bir Thunderbolt 3 başlığı da papatya dizilimiyle altı adede kadar cihaza destek veriyor ve 100 watt güçle hızlı şarj imkanı sunuyor.

ROG Maximus XII Apex

ROG Maximus XII Apex, hız aşırtmaya uygun altı katmanlı PCB’ye ve Maximus XII Extreme’dekiyle aynı 16 eşli faz güç tasarımına sahip. Güç bileşenlerinin üzerindeki dev soğutma bloğu sistemin serin kalmasını sağlıyor. 10. Nesil Core işlemcileri gerektirdiği gücü için, Maximus XII Apex’te standart 24 pin ATX bağlantısına ek olarak sol üst köşede iki adet sekiz pin güç bağlantısı bulunuyor. Anakart ayrıca ASUS OptiMem III özelliğine sahip.

Anakartın üzerindeki başlıklar, hem standart hem de yüksek amperli fanların yanı sıra sıvı soğutma kontrol başlıklarını ve sensörleri de kapsıyor. Sağ kenarda ROG Probelt voltaj ölçüm bulunuyor. Bunların yanında hız aşırtma testinin başlatma düzenini kontrol etmeyi sağlayan dört adet DIP anahtarı yer alıyor. Dahili kontrol merkezinde POST kodlarını gösteren LED ekranın yanı sıra Başlatma ve programlanabilir FlexKey düğmeleri de bulunuyor.

ROG Maximus XII Formula

ROG Maximus XII Formula sıvı soğutmalı sistemler için ideal bir temel sunuyor. Anakart VRM’inin üzerinde EK Water Blocks ile birlikte tasarlanan CrossChill su soğutma bloğu bulunuyor. CrossChill EK III hibrit soğutma bloğu standart hava soğutma tasarımından 50 derece daha serin çalışabiliyor.

Kartın sağ üst köşesinde POST kodlar için LED ekran ve özel güç ve reset düğmeleri yer alıyor. İki adet M.2 yuvası anakartın ön kısmındaki soğutma bloklarının altında bulunuyor. Bunlar maksimum paralel depolama performansı için RAID biçiminde yapılandırılabiliyor.

Maximus XII Formula; 10 Gb ve 2.5 Gb Ethernet ile birlikte Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca çevre birimleri için çok sayıda USB girişi de yer alıyor. Kullanıcılar AI Soğutma teknolojisinin yanı sıra GameFirst VI özellikli AI Ağ Bağlantısı teknolojisinden de yararlanabiliyor.

ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi)

ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi), 10. Nesil Intel Core işlemcilerin taleplerini karşılamaya hazır, dengeli performans sunuyor. Anakart, her biri kendi soğutma bloğuna sahip üç adet NVMe depolama cihazına ev sahipliği yapabiliyor. Anakartta Intel Wi-Fi6 adaptörünün yanı sıra biri 5 Gbps hıza ulaşabilen iki adet Ethernet girişi bulunuyor. Kullanıcılar en iyi saat hızları ve voltaj değerlerini tek tıkla elde etmek için AI Hız Aşırtma teknolojisinden yararlanabiliyor. ASUS OptiMem III iletken hattı dizilimi ise daha düşük gecikmeyle daha yüksek bellek frekanslarını mümkün kılıyor.

Maximus XII Hero (Wi-Fi) siyah rengin hakim olduğu gizemli tasarımını şık RGB LED hatlarla tamamlıyor. Kullanıcılar Aura Sync ve dahili Gen 2 adreslenebilir RGB LED başlıklarıyla sistemlerinin stilini kendilerine göre değiştirme olanağına da sahip.

ROG Strix Z490-E ve Z490-F Gaming

Sırasıyla 14+2 ve 12+2 güç aşamalarına sahip olan Strix Z490-E Gaming ve Strix Z490-F Gaming modelleri, en son 10. Nesil Intel Core işlemcilerin hızını kolayca artırmaya hazır. Bu anakartlarda güç aşamalarını soğutmak için ısı borusuna bağlı olan bir soğutma bloğu ve Z490 yonga seti için de ikinci bir soğutma bloğu bulunuyor. Altı katmanlı PCB ve ProCool II yedek güç bağlantıları akıcı ve kesintisiz güç dağıtımı sağlıyor. Strix Z490-E Gaming, hız aşırtma sırasında ek soğutma sağlamak için VRM soğutma bloğuna takılabilen ekstra bir fana da sahip. Maksimum frekans potansiyeline ulaşmak için anakartlardaki dört RAM yuvasında papatya dizilimi topolojisinden yararlanılıyor. Bu yuvalar RAM’leri 4600 MHz ve ötesinde çalıştırabiliyor.

Intel I225-V kontrolcüleri 2.5 Gb temel Ethernet hızı sağlıyor. Strix Z490-E Gaming’de yerleşik Wi-Fi 6 ve Bluetooth® bağlantı seçenekleri sunuluyor. Strix Z490-F Gaming’deki M.2 E-key yuvasına isteğe bağlı olarak Wi-Fi modülü eklenebiliyor. NVMe SSD’ler için kullanılabilen iki adet M.2 yuvası, kesintisiz performans için soğutma bloklarının altında yer alıyor.

Her iki anakartın arka panelinde çok sayıda USB girişi bulmak mümkün. Strix Z490-E Gaming’te ön panel için bir adet USB 3.2 Gen 2 Type‑C® bağlantısı bulunuyor. İsteğe bağlı ThunderboltEX 3-TR kartıyla da süper hızlı Thunderbolt™ 3 bağlantısı elde edilebiliyor.

ROG Strix Z490-I Gaming

Mini-ITX formundaki ROG Strix Z490-I Gaming anakart, sinyal bütünlüğü için sekiz katmanlı kompakt bir PCB’ye ve pasif ısı dağıtım özelliklerine sahip. Hız aşırtma için de 8+2 güç aşamalı ve aktif soğutmalı bir güç yapısına sahip. Strix Z490-I Gaming, küçük boyutlarına rağmen iki adet M.2 cihazına ev sahipliği yapabiliyor. Bu yuvalar küçük kasalı sistemlerde yeterli soğutma sağlamak için soğutma bloklarının altında yer alıyor. Anakartta, arka paneldeki üçü USB 3.2 Gen 2 Type-A ve biri Type-C olmak üzere toplam 13 adet USB girişi bulunuyor.

ROG Strix Z490-H Gaming

ROG Strix Z490-H Gaming’te yonga setini ve VRM’in 12+2 eşli güç aşamalarını kaplayan geniş soğutma blokları yer alıyor. Anakartın bellek yuvaları 4600 MHz değerindeki hızları destekliyor. Üç ana PCIe yuvası, kullanıcılar sistemlerindeki bir ekran kartını veya genişleme kartını çıkarmak istediğinde ekstra dayanıklılık sağlayan ASUS SafeSlot ile destekleniyor. İki M.2 yuvasından biri kendine ait bir soğutma bloğuna sahip. Üçüncü M.2 E-key yuvası ise isteğe bağlı Wi-Fi 6 modülü için kullanılabiliyor. Anakart ayrıca 2.5 Gb Ethernet bağlantı seçeneğine de sahip.

AI Hız Aşırtma ve AI Ağ Bağlantısı teknolojileri işlem veya oyun performansı için sınırları zorlama imkanı veriyor. Altı adet fan başlığı, özel AIO sıvı soğutma pompası başlığı ve termal sensör girişi sayesinde, soğutma Strix Z490-H Gaming için bir sorun teşkil etmiyor. AI Soğutma ayrıca fan gürültüsünü de kontrol altında tutuyor.

Kullanıcılar Aura Sync ve RGB LED şerit başlıklarıyla sistemlerini kendilerine özeleştirilebiliyor.

ROG Strix Z490-A Gaming

ROG Strix Z490-A Gaming, RGB LED şeritleri sayesinde daha da belirgin hale gelen etkileyici beyaz rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik özellikler açısından bakıldığında ise, arka taraftaki USB girişleri ve ön panel için USB Type-C bağlantısının dışında bu model Strix Z490-H ile neredeyse aynı.

ROG Strix Z490-G Gaming (Wi-Fi)

ROG Strix Z490-G Gaming (Wi‑Fi) oyunculara‑yönelik özellikleri ve geniş bağlantı seçenekleriyle, microATX sistem kurmak isteyenlere hitap ediyor. ATX modellere kıyasla daha küçük olmasına rağmen Strix Z490-G Gaming (Wi‑Fi), verimli 12+2 eşli güç aşaması tasarımına ve dört adet RAM yuvasına sahip.

Bağlantı ise 2.5 Gb Ethernet ve Wi-Fi 6 ile sağlanıyor. İki adet PCIe x16 yuvası ve bir adet PCIe x1 yuvası genişleme kartları için alan sunarken, iki adet M.2 yuvası da yüksek hızlı NVMe depolama cihazlarını kullanma fırsatı veriyor. Ana M.2 yuvasındaki soğutma bloğu ağır yük altındayken SSD’yi serin tutuyor.

TUF Gaming Z490-Plus / TUF Gaming Z490-Plus (Wi‑Fi)

TUF Gaming Z490-Plus, daha iyi ısı dağıtımı ve sinyal bütünlüğü için alt katmanlı bir PCB’nin yanı sıra 12+2 eşli güç aşaması tasarımı ve DrMOS bileşenleriyle donatıldı. Isı toleransı son derece yüksek olan TUF kapasitörleri ve sağlam çekirdekli ProCool yedek güç girişleri ana güç devresini tamamlıyor. Anakarttaki iki PCIe x16 yuvasının biri metal destekli ASUS SafeSlot tasarımına sahip. NVMe SSD’ler için kullanılan iki adet M.2 yuvasından biri ısı dağıtımını artırmak için soğutma bloğunun altında yer alıyor.

Arkadaki giriş çıkış panelinde Type-A ve Type-C biçiminde USB 3.2 Gen 2 girişleri bulunuyor. Bunlar bir adet Gen 2 ön panel başlığıyla tamamlanıyor. ThunderboltEX 3-TR kartını kullanmak isteyen kullanıcılar dahili Thunderbolt 3 başlığından yararlanabiliyor.

TUF Gaming Z490-Plus’ın standart modelinde, elektrostatik deşarja karşı koruma sağlayan TUF LanGuard özelliğine sahip Intel Gigabit Ethernet kontrolcüsü bulunuyor. Kablosuz‑bağlantı olanağı sunan TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 seçenekleri sunuyor.

Z490-Plus’ta, belirli oyun türleri için özel ayarlar sunabilen DTS® Custom çevresel ses sanallaştırma özelliğine sahip Realtek S1200A dahili ses yongası yer alıyor. Kartın sağ tarafındaki iki RGB LED sırası Aura Sync ile kontrol edilebiliyor. Anakartta ayrıca aralarında bir adet Gen 2 adreslenebilir başlık da bulunan üç adet şerit başlığı bulunuyor.

ProArt Z490-Creator 10G

ASUS ProArt Z490-Creator 10G tasarımcıların ve geliştiricilerin tüm ihtiyaçlarına ekstra bağlantı seçenekleriyle yanıt veren bir anakart. Modelin giriş çıkış panelinde, her biri 40 Gbps hıza ulaşabilen iki adet Thunderbolt 3 Type-C bağlantısı yer alıyor. Bu bağlantılar en son nesil Intel ‘Titan Ridge’ kontrolcüsünden güç alıyor. Thunderbolt ile 12 adet cihazı papatya dizilimiyle bağlamak mümkün. Ayrıca DisplayPort 1.4 video sinyalleri de bu bağlantıyla aktarılabiliyor.

İçerik üreticilerin ve grafik profesyonellerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için, ProArt Z490-Creator 10G’de üç adet PCIe x16 bulunuyor. Kullanıcılar bu yuvalara x8-x8-x4 hat dizilimiyle üç adet ekran kartı yerleştirebiliyor.

Arka kısımda, her biri 10 Gbps’e kadar destek veren dört adet USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantısı ve 5 Gbps hıza ulaşabilen iki adet de USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantısı bulunuyor. Üstün hızlı ağ performansı için de 2.5 Gb Ethernet kontrolcüsü ve 10 Gb Ethernet kartı yer alıyor.

ASUS Prime Z490-A

DrMOS entegre devreye sahip 12+2 fazlı güç tasarımını içeren ASUS Prime Z490-A, altı katmanlı PCB’siyle pasif soğutma verimini artırıyor. Anakarttaki RAM yuvaları 128 GB’a kadar DDR4 4 4600 MHz desteği sunuyor. İki adet dahili M.2 yuvası 110 mm‑uzunluğundaki depolama sürücülerine ev sahipliği yapabiliyor.

Standart olarak gelen 2.5 Gb Ethernet kontrolcüsü, M.2 E-key yuvasına yerleştirilebilen CNVi uyumlu bir Wi-Fi modülüyle tamamlanabiliyor. Prime Z490-A ayrıca, Thunderbolt 3 genişleme kartları için de özel bir başlığa sahip.

Aura Sync ile, ikisi Gen 2 adreslenebilir başlık olan toplam dört adet RGB LED başlığına takılan şeritler ve anakarta entegre ışıkları kontrol ederek geniş aydınlatma seçeneklerinden yararlanabilmek mümkün. Prime Z490-A’daki Realtek S1220A yongası 120 dB sinyal gürültü oranı ve DTS:X® Ultra desteğiyle oyunlar ve filmler için hassas 3D sesler oluşturuyor.

ASUS Prime Z490-P

Z490 ailesinin en ulaşılabilir üyesi olan Prime Z490-P, 10+1 eşli güç fazlı VRM tasarımına sahip. Anakart ayrıca 4600 MHz’e kadar RAM desteği sunuyor. Çift M.2 yuvası NVMe SSD kullanma imkanı sunarken, geniş kapasiteli sabit diskler için de dört adet SATA bağlantısı bulunuyor.

Ayrıca, Wi-Fi kartı için bir E-key yuvası ve ThunderboltEX 3-TR kartı için bir Thunderbolt 3 başlığı yer alıyor. Ana PCIe x16 yuvası, ekran kartının yerinde sabit ve güvenli kalması için ASUS SafeSlot Core+ tasarımıyla destekleniyor. İkisi dört pinli, biri de Gen 2 adreslenebilir olan RGB LED şerit başlıkları kart üzerinde aydınlatma olanağı sunuyor. Realtek Gigabit Ethernet kontrolcüsü ve ALC887 ses codec’i tüm bu özellikleri tamamlıyor.

ASUS Prime Z490M-Plus

Güvenilir, uygun fiyatlı ve kompakt Prime Z490M-Plus anakart gerçek son derece çalışkan bir model. 8+1 DrMOS VRM güç aşaması tasarımı ve güç dağıtım devresindeki soğutma blokları 10. Nesil Intel Core işlemcilere kesintisiz güç sağlıyor. Bellekler de hız artışından yararlanıyor. ASUS OptiMem iletken hattı tasarımı, desteklenen bellek frekansını 4400 MHz’e getiriyor.

Anakartta Intel Gigabit Ethernet girişinin yanı sıra USB 3.2 Gen 2 Type-A ve Type C girişleri bulunuyor. Beş adet dahili SATA bağlantısı sabit disklere destek verirken, NVMe depolama cihazları için de iki adet M.2 yuvası yer alıyor. Arka kısımdaki giriş çıkş panelinde DisplayPort, HDMI™ ve DVI çıkışlarına yer veriliyor.