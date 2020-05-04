Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi kamera güncellemesi aldı!
Huawei, Çin‘deki bazı Huawei P40 serisi telefonlarına yeni yazılım güncellemesini ulaştırdı. Güncellemenin yakın zamanda küreselleşmesi bekleniyor. Bu güncelleme ile EMUI 10.1.0.1.26 sürümüne resmi olarak güncellenmiş olacak. Özellikle P40 ve P40 Pro telefonlarını ilgilendiren güncelleme, kamera tarafında önemli geliştirmeler sağlıyor.
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Huawei P40 serisine gelen bu güncelleme neler getiriyor?
P40 serisini ilgilendiren bu güncelleme, büyük bir güncelleme olmasa da kamera tarafında önemli değişiklikler getirecek. En dikkat çekici eklenti, 15x zoomdan daha fazla zoom yapıldığında resim içinde resim yapabiliyor olabilmeniz. İkincil yakınlaştırılmamış bir kare ekleyerek nereden nereye yakınlaştırdığınızı daha iyi görebileceksiniz. Bu da resme bakanlara daha fazla ayrıntı vermiş olacak. Hem estetik görüntü olarak hem de işlevsel olarak daha güzel fotoğraflar oluşturabileceksiniz.
Huawei P40, bu güncelleme ile hızlı hareket eden cisimleri yakalarken daha iyi bir kamera performansı sağlayacak. Ayrıca yapay zeka olarakta en iyi anın daha iyi yakalanması mümkün olacak. Bunun haricinde fotoğraflarda görüntü ve renklerin genel netliği şimdi daha doğru ve gerçeğe daha yakın sonuçlar verecek.
P40 güncellemesinin diğer değişiklikleri, Wi-Fi bağlantısının daha optimize olması ve açılır menüdeki bildirimlerin daha detaylı olması olarak sıralanıyor. Güncelleme öncelikle Çin‘de belli bölgelere dağıtılacak, ardından büyük bir hata bulunmaz ise küresel olarak kullanıcılara sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S8 ve S8+, üç aylık periyotlar ile güncellenecek!
Şimdiye kadar güvenlik güncellemelerini aylık olarak alan Samsung Galaxy S8 ve S8+ modelleri, bundan sonra söz konusu güvenlik güncellemelerini üç ayda bir alacak.
S8 serisi, 2017 yılının Nisan Ayı itibarıyla Android 7.0 Nougat sürümü ile piyasaya sürüldü. Seri son olarak Android 9.0 Pie sürümüne güncellendi ve Android 10 güncellemesini almayacak.
Üç aylık periyotlar ile güncellenecek modeller
- Samsung Galaxy S8 ve S8+, Galaxy S7 Active, Galaxy S8 Lite
- Galaxy A11, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A71 5G, Galaxy A2 Core, Galaxy A5 (2017), Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018)
- Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)
- Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy A90 5G, Galaxy A01
- Galaxy J2 Core, Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Top, Galaxy J8
- Galaxy M11, Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M21, Galaxy M30, Galaxy M31, Galaxy M30s, Galaxy M40
- Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 8 Plus (2019), Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro
- Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy View2
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Samsung, S7 serisi için iki yıl boyunca aylık güvenlik güncellemeleri ve ana sürüm güncellemelerini yayımlamıştı. İki yılın sonunda üç aylık periyotlar ile güncellenmeye başlayan modeller iki yıl daha bu şekilde güncelleme almıştı. Samsung’un verdiği karar ile Galaxy S7 serisi ek olarak 10 ay daha güncellenmeye devam etti.
Bu veriler ışığında Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinin en azından 2021 Yılı’na kadar güncelleme alacağını söylemek mümkün.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet, merak edilen detayları ile ortaya çıktı!
Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan LG Velvet, kısa süre içerisinde pek çok sızıntı paylaşımla gündeme geldi. Cihaz ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler ise genel tasarım ve özelliklerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.
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LG Velvet ile ilgili artık hiçbir gizli detay kalmadı!
Son dönemde oldukça sık şekilde görüntülenen telefon, şimdi de Kore’deki bir teknoloji mağazasında ortaya çıktı. Markanın bayrak taşıyıcı misyonunu üstlenen G serisinin yerini alacak olan LG Velvet, “3D Arc Design” adlı premium tasarım felsefesine dayanıyor. Toplam dört farklı renk seçeneği bulunan telefonun metal ve cam yapısı ise üst düzey malzeme kalitesini ele veriyor.
LG Velvet, teknik detay tarafında ise kullanıcıları tatmin edecek orta-üst seviye özellikler sunuyor. 6.8 inçlik Full HD+ OLED ekrana sahip olan telefon, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765 işlemciden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının dikkat çektiği cihazın microSD kart desteği de unutulmamış.
LG Velvet, kamera yetenekleri tarafında ise dikkat çekici özellikler barındırıyor. Üçlü arka kamera kurulumu taşıyan telefonda 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın kamera modları arasında yer aldığı belirtilen ASMR ve gimbal tarzı video sabitleme modu da yayınlanan videoda doğrulanıyor. Ayrıca Velvet’in ince ekran çentiğine oturtulan ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlük sunuyor.
4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelde hızlı şarj desteğinin yanı sıra kablosuz şarj özelliğinin de bulunduğu belirtiliyor. 3.5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlör, IP68 ve MIL-STD-810G askeri standartlarda dayanıklılık sertifikaları ise diğer özellikler arasında yer alıyor. 7 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan LG Velvet’in fiyatının 730 dolar civarında olacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Pro New Edition, resmi olarak görüntülendi!
Huawei Almanya, P30 serisi akıllı telefon satın alan kullanıcılara Huawei MediaPad T3 10 hediye edeceği ile ilgili websitesinde bir tanıtım başlattı. Bu kampanya için uygun olan cihazlar ise Huawei P30 Lite, Huawei P30 Lite New Edition, P30, P30 Pro ve Huawei P30 Pro New Edition olarak sıralandı. P30 Pro New Edition da aslında bu liste ile ortaya çıkmış oldu.
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P30 Pro New Edition hangi özelliklere sahip olacak?
P30 Pro New Edition isim olarak Vodafone ve Otelo tarafından şartlar ve kullanım koşulları sayfasında birkaç yerde görüntülendi. Telefonun farklı bir telefon olduğu birden fazla yerde geçmesi ile ortaya çıktı. Öncelikle bu telefonda Google Mobile Services bulunuyor olacak. Yani Google uygulamaları çalışır halde gelecek. P30 Pro‘dan farklı olarak daha yüksek RAM ve depolama alanı seçeneği ile gelmesi bekleniyor. P30 Lite ve P30 içinde bu tarz New Edition sürümlerin sunulması bekleniyor.
Tanıtım sayfası P30 Pro New Edition‘ın 15 Mayıs‘tan sonra ön sipariş verilebileceğini söylüyor. Huawei geçtiğimiz aylarda 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip P30 Pro‘yu duyurmuştu. Bunlar göz önüne alındığında bu telefon için 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bekleniyor. Beklenen olursa, Huawei P ailesi için 1 TB depolama alanı bir ilk olmuş olacak.