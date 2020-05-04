Huawei P40 serisi kamera güncellemesi aldı!

Huawei, Çin‘deki bazı Huawei P40 serisi telefonlarına yeni yazılım güncellemesini ulaştırdı. Güncellemenin yakın zamanda küreselleşmesi bekleniyor. Bu güncelleme ile EMUI 10.1.0.1.26 sürümüne resmi olarak güncellenmiş olacak. Özellikle P40 ve P40 Pro telefonlarını ilgilendiren güncelleme, kamera tarafında önemli geliştirmeler sağlıyor.

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Huawei P40 serisine gelen bu güncelleme neler getiriyor?

P40 serisini ilgilendiren bu güncelleme, büyük bir güncelleme olmasa da kamera tarafında önemli değişiklikler getirecek. En dikkat çekici eklenti, 15x zoomdan daha fazla zoom yapıldığında resim içinde resim yapabiliyor olabilmeniz. İkincil yakınlaştırılmamış bir kare ekleyerek nereden nereye yakınlaştırdığınızı daha iyi görebileceksiniz. Bu da resme bakanlara daha fazla ayrıntı vermiş olacak. Hem estetik görüntü olarak hem de işlevsel olarak daha güzel fotoğraflar oluşturabileceksiniz.

Huawei P40, bu güncelleme ile hızlı hareket eden cisimleri yakalarken daha iyi bir kamera performansı sağlayacak. Ayrıca yapay zeka olarakta en iyi anın daha iyi yakalanması mümkün olacak. Bunun haricinde fotoğraflarda görüntü ve renklerin genel netliği şimdi daha doğru ve gerçeğe daha yakın sonuçlar verecek.

P40 güncellemesinin diğer değişiklikleri, Wi-Fi bağlantısının daha optimize olması ve açılır menüdeki bildirimlerin daha detaylı olması olarak sıralanıyor. Güncelleme öncelikle Çin‘de belli bölgelere dağıtılacak, ardından büyük bir hata bulunmaz ise küresel olarak kullanıcılara sunulacak.