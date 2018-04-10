Ekran altı parmak izi okuyucu için Meizu patent başvurusu yaptı

Ekran altı parmak izi okuyucu henüz bir iki telefonda karşımıza çıksa da başta Samsung ve Apple olmak üzere neredeyse bütün akıllı telefon üreticilerinin gündeminde olan bir konu. 2018 yılının akımı olmaya aday bu teknolojiden ilk yarıda çok görememiş olsak da sanırız yıl sonuna doğru ve 2019’da bolca inceleme fırsatı bulacağız. Nitekim şu sıralar Çinli telefon üretici Meizu da ekran altı parmak izi teknolojisi için patent başvurusunda bulunmuş.

Ekran altı parmak izi okuyucu ile daha esnek Super mBack

State Intellectual Property Office of China adlşı fikr-i mülkiyet kurumundan sızan bilginin yanında Meizu basın sözcüsü de sonrasında bu bilgiyi doğruladı. Yeni teknoloji ile ilgili açıklanan ilk bilgiler ışığında ise özelliğin Super mBack tuşuna ekleneceği ve bu şekilde parmak okuycunun daha esken bir yapı kazanacağı öğrenildi. Standart navigasyon hareketlerinin yanında bu yeni teknoloji, kilit açarken veya ödeme yaparken parmağınızı nereye koymanız gerektiğini de gösterecek. Bu şekilde parmak izi okuyucuyu aktif etmek için ekranın neresine dokunmanız gerektiğiniz görebileceksiniz.