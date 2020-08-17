Akıllı Telefonlar
EISA, yılın en iyi akıllı telefonlarını ödüllendirdi!
Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), her yıl geleneksel olarak düzenlenen oylama sonucu bu yılın en iyi elektronik cihazlarını duyurdu. Akıllı telefon alanında 5 marka ve model ödüle layık görülürken, birincilik sürpriz bir cihaza gitti!
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EISA ödüllerinde yılın en iyi telefonu OnePlus 8 Pro oldu!
29 ülkeden 60 farklı teknoloji yazarının oylarıyla belirlenen EISA ödüllerinde bu yıl birinciliği OnePlus 8 Pro modeli göğüsledi. Nisan ayında duyurulan telefon; yüksek performansı, hızlı kablosuz şarj teknolojisi ve kamera yetenekleri gibi kıstaslar göz önünde tutularak birinci seçildi. Yılın en iyi akıllı telefonu ödülü haricinde 4 farklı kategoride daha ödüller sahibini buldu.
“Yılın en gelişmiş akıllı telefonu” alanında Oppo Find X2 Pro’nun ödüle hak kazandığı açıklandı. Yılın en iyi kamera performansına sahip telefonu olarak Huawei P40 Pro seçilirken, marka akıllı saat modeli Watch GT 2 modeliyle de ödüle layık görüldü. Katlanabilir telefon alanında verilen ödül de Samsung’un iddialı modellerinden Galaxy Z Flip’e gitti. Son ödül ise multimedya deneyimi alanında verildi ve Sony Xperia 1 II bu ödüle hak kazandı.
EISA ödülleri, her yılın Ağustos ayında düzenlenmesine karşın format gereği 2 yıl baz alınarak açıklanıyor. Bu durumda verilen ödüller, birlik tarafından 2020-2021 dönemini kapsayacak şekilde belirtiliyor. Ağustos 2021’de düzenlenecek etkinlikte ise 2021-2022 dönemi ödülleri sahibini bulacak.
Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 7 serisinin çıkış tarihi belli oldu!
Asus Zenfone 7 serisi için gün geçtikçe yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni akıllı telefon serisinin 26 Ağustos tarihinde yapılacak etkinlik ile piyasaya çıkacağı öğrenildi.
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Asus Zenfone 7, 26 Ağustos tarihinde geliyor!
Bir dönem akıllı telefon piyasasında adından sıkça söz ettiren Asus, yeniden eksi günlerine dönmeyi amaçlıyor. Firmanın önemli serilerinden biri olan Zenfone, yeni üyeleri ile kullanıcılarını karşılamak üzere. 2020 yılı içerisinde çıkacak cihazlar arasında en az bilgi sahibi olduğumuz cihazlardan olan Zenfone 7 serisinin, piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Firma, Tayvan merkezli YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın, 26 Ağustos tarihinde özeli bir etkinlik ile piyasaya çıkacağını hayranlarına duyurdu. Etkinlik firmanın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Asus Zenfone 7 ve 7 Pro modelleri ile bizleri karşılaması beklenen seri, oldukça önemli ve ilginç bir teknolojiye de sahip olacak. Dönen arka kamera sistemine sahip olacağı öğrenilen seri, böylelikle daha önceki seriden kalan bu geleneği devam ettirme kararı almışa benziyor. Öte yandan amiral gemisi akıllı telefon sınıfında yer alacak serinin, baz modeli Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak gibi görünürken, Pro modelin de Snapdragon 865+ işlemciye sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazların 5000 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. İlginç tasarım anlayışını devam ettiren ve kullanıcılarına tam ekran keyfini yaşatmak isteyen firma bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Ekranlı arka kameraya sahip iPhone 12 konsepti!
Akıllı telefon sektöründe katlanabilir form faktörü ve çift ekranlı modeller sıkça görülmeye başladı. Apple cephesinde ise bu tarz devrimsel çalışmaları görmek her geçen yıl zorlaşıyor. Bağımsız bir iPhone konsept tasarımcısının son çalışması ise arka kamera bölümünü küçük bir bildirim alanına dönüştürüyor.
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iPhone 12 konsept çalışması, yenilikçi bir teknoloji barındırıyor!
Furkan Kasap adlı bağımsız tasarımcının oluşturduğu iPhone 12 konsepti, arka kamera alanında yaratıcı bir çözüm barındırıyor. “İnovatif Kamera Ekran” adlı hayali teknoloji, arka kameralar kullanılmadığı zaman lens camını bildirim alanına dönüştürüyor. Bu alanda saydam bir ekran kullanılarak oluşturulduğu belirtilen özellik sayesinde aynı anda 4 farklı pencereye kadar bildirim almak mümkün oluyor. Ayrıca bu alan dokunmatik olduğu için müzik oynatıcı gibi işlevler de ekran açılmadan kontrol edilebiliyor.
Arka kamera alanı bu kadar genişlemişken düşünülen saydam ekran çözümü oldukça yaratıcı görünüyor. Zira Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip gibi modeller, ekran açmadan bildirim göstermek için ayrı bir alanda ekstra ekran kullanıyor. Arka kamera alanına küçük bir ekran entegre edilmesi ise üreticilere önemli ölçüde yer tasarrufu sağlayabilir.
Bütün bunlara rağmen Apple’ın yakın gelecekteki iPhone modellerinde böyle bir çözümü görmemiz bir hayli zor. Çünkü marka, yakın gelecekte devrimsel olarak görülen teknolojilerin pazara çıkması konusunda önceliği rakiplerine bırakıyor. Hatta katlanabilir telefon formu tüketiciler tarafından tam olarak benimsenmeden Apple’ın bu pazara adım atmak istemediği de biliniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A92s, küresel pazara Reno4 Z 5G adıyla geliyor!
Oppo yeni cihazı A92s, piyasaya çıkarken, cihazın küresel pazarda çıkacak versiyonu ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihaz küresel pazarda Reno4 Z 5G olarak çıkacak.
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Oppo A92s, Reno4 Z 5G olarak geliyor!
Oppo, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü A92s cihazını küresel pazara çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon, Bluetooth SIG sertifika sitesinde ortaya çıkarken, Global Sertification Forum isimli bir diğer sertifika sitesinde daha görüntülendi. CPH2065 kod adına sahip olan akıllı telefon, teknik özellikler bakımından A92s modeli ile aynı içeriğe sahip. Hal böyle olunca da firmanın yeni akıllı telefonunun, A92s modelinin küresel pazardaki versiyonu olacağı öğrenildi.
Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon,gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800 işlemcisinden almakta. 6.57 inçlik LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, çift kameralı delikli ekran teknolojisine sahip olacak. 6 ve 8 GB RAM kapasitesi seçeneklerine sahip olan Reno4 Z 5G, dahili depolama kısmında da 128 ve 256 GB değerlerine sahip olarak bizleri karşılamakta. Toplamda altı adet kamera bulunan cihazda ön kameralar, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmekte. Arka tarafta ise bizleri karşılayan dört kamera sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Tasarım detayları hali hazırda A92s sayesinde bilinen akıllı telefonun, küresel pazara hangi tarihte çıkacağı henüz bilinmiyor.