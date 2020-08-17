EISA, yılın en iyi akıllı telefonlarını ödüllendirdi!

Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), her yıl geleneksel olarak düzenlenen oylama sonucu bu yılın en iyi elektronik cihazlarını duyurdu. Akıllı telefon alanında 5 marka ve model ödüle layık görülürken, birincilik sürpriz bir cihaza gitti!

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EISA ödüllerinde yılın en iyi telefonu OnePlus 8 Pro oldu!

29 ülkeden 60 farklı teknoloji yazarının oylarıyla belirlenen EISA ödüllerinde bu yıl birinciliği OnePlus 8 Pro modeli göğüsledi. Nisan ayında duyurulan telefon; yüksek performansı, hızlı kablosuz şarj teknolojisi ve kamera yetenekleri gibi kıstaslar göz önünde tutularak birinci seçildi. Yılın en iyi akıllı telefonu ödülü haricinde 4 farklı kategoride daha ödüller sahibini buldu.

“Yılın en gelişmiş akıllı telefonu” alanında Oppo Find X2 Pro’nun ödüle hak kazandığı açıklandı. Yılın en iyi kamera performansına sahip telefonu olarak Huawei P40 Pro seçilirken, marka akıllı saat modeli Watch GT 2 modeliyle de ödüle layık görüldü. Katlanabilir telefon alanında verilen ödül de Samsung’un iddialı modellerinden Galaxy Z Flip’e gitti. Son ödül ise multimedya deneyimi alanında verildi ve Sony Xperia 1 II bu ödüle hak kazandı.

EISA ödülleri, her yılın Ağustos ayında düzenlenmesine karşın format gereği 2 yıl baz alınarak açıklanıyor. Bu durumda verilen ödüller, birlik tarafından 2020-2021 dönemini kapsayacak şekilde belirtiliyor. Ağustos 2021’de düzenlenecek etkinlikte ise 2021-2022 dönemi ödülleri sahibini bulacak.