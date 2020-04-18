Oyun
Efsane geri dönüyor! Grand Theft Auto 6 yolda!
Rockstar Games, ilk çıktığı günden beri büyük başarı yakalayan ve kitleleri bilgisayar başına kitleyen Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için açıklamalarda bulundu. Geliştirme sürecinde olan oyun, Rockstar Games’in yeni bombası olacak!
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Grand Theft Auto 6 ne zaman karşımıza çıkacak
Hangimiz GTA Vice City oynayıp Malibu Club’a baskın yapmadık; hangimiz helikopter bölümünü geçmeye çalışmadık ki. Şimdi ise serinin en yeni oyunu olacak olan GTA 6 için heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. GTA 6’ya ne zaman kavuşacağımızı ise, net olarak söylemek zor fakat bildiğimiz bir şey var ki; Rockstar Games, GTA 6 için kolları sıvayıp; çalışmalara başlamış durumda. Bazı problemlerden dolayı, oyunun çıkışının çok uzun sürebileceği ile ilgili türlü dedikodular olsa da; bizce Rockstar Games bu işin altından kalkacaktır.
Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, geliştirme sürecinde olan GTA 6, şimdiden dünya çapındaki milyonlarca oyuncuyu heyecanlandırmış durumda. Anlayacağınız; Grand Theft Auto adını duymak bile birçok oyuncu için akan suların durmasına sebep oluyor. Ayrıca Rockstar Games’in belirttiği üzere, oyun çok mütevazı bir boyuta sahip olacak. Tabi Rockstar’ın mütevazilik anlayışı diğer firmalardan biraz daha farklı olabiliyor; bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bize kalırsa, yine büyük boyutlara sahip bir oyun ile karşılaşacağız.
Biraz geçmişe gidersek, bundan 7 yıl önce, yani 2013 yılında GTA 5 oyunu yayınlanmış ve hayatımıza girmişti. O günden bugüne GTA 6 ile ilgili birçok beklenti ve spekülasyon oluşsa da net bir şeyler söylemek pek mümkün olmamıştı. Hatta Rockstar Games’e yakın bazı kaynaklarca oyun zaten 2015 yılında geliştirilmeye başlanmıştı bile. Ama şimdi resmi ağızlardan bir şeyler duyuyor olmak bizleri umutlandırdı.
Bizce heyecanlanmak için henüz erken olsa da; efsanenin adını duymak bile bizleri umutlandırıyor. Dünyanın da an itibariyle içinde bulunduğu salgın durumunu göze alırsak; her an her şey olabilir. Yine de umuyoruz ki GTA 6 en kısa zamanda oyuncuların beğenisine sunulacaktır.
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Genel
Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X haziran ayında geliyor!
Cyberpunk 2077 çıkışına yakın yen şeyler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Xbox One X, haziran ayında Cyberpunk 2077 temasıyla karşımıza çıkacak.
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Cyberpunk 2077 çıkmadan temalı Xbox One X!
CD Projekt Red‘in son yıllarda en çok merak edilen oyunu olan Cyberpunk 2077, çıkışına yakın heyecan yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda Witcher serisi ile beğenileri toplayan firma, yeni oyunu ile hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceki oyunlarının aksine daha farklı bir zaman diliminde geçecek oyun için şimdiden beklentiler yüksek. Hal böyle olunca CD Projekt Red firması da bunu kullanmak istiyor olabilir. Xbox ile anlaştığı öğrenilen firmanın, oyuna özel bir konsol çıkaracak. Özel sınırlı üretim olarak karşımıza çıkacak konsol, oyunun temasına uygun tasarım detayları barındıracak.
Xbox‘ın YouTube kanalı üzerinden duyurusu yapılan yeni konsol, haziran ayında oyuncuların beğenisine sunulacak. Yalnız ortada bir kaç sorun var ki kullanıcıların kafaları oldukça karışıyor. Öncellikle oyun eylül ayında piyasaya çıkacak. Yani Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X konsolundan aylar sonra. Bu durum karşısında elimize konsolu alanların oyuna erkenden sahip olacağı bilgisi gelmedi. Her ne kadar konsol “bundle” başlığı altına satılacak olsa bile oyunun çıkışından çok önce piyasaya sürülecek. Bir diğer sıkıntı ise yeni nesil konsolların gelmelerinin çok yakında olması. Hem PlayStation hem de Xbox tarafı yeni nesil konsollarını çok yakın bir zaman da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hal böyleyken kullanıcılar eski nesil bir konsola para vermek ister mi bilinmiyor.
Haber
Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına ek vergi geliyor!
Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Resmi Gazete bildirisine göre, bugünden itibaren Xbox, PlayStation gibi büyük kitlelere hitap eden konsollara ek gümrük vergisi getirildi.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, video oyun konsolları, oyuncaklar, oyunla ilgili spor malzemeleri, golf sopaları, hoparlörler gibi dikkat çeken ürünlere ek gümrük vergisi eklendi. Vergi oranları ürünlere göre farklılık gösterek yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek, henüz video oyun konsollarına hangi oranda yansıyacağı ise belirtilmemiş.
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Yayınlanan kararda, vergi oranlarının ürünlere 30 Eylül tarihine kadar yüzde 50, 1 Ekim tarihinden itibaren ise yüzde 20 olarak yansıyacağı bildirilmiş.
Geçtiğimiz günlerde 499 dolar ile 549 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı ortaya çıkan PlayStation 5 konsolunun, geçmişte uygulanan ve ek vergiler düşünüldüğünde fiyatlarının ciddi manada yüksek olabileceği öngörülüyor.
Ürünlerin tam listesi ise şu şekilde;
Kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları, açık hava oyunlarına mahsus eşyalar
Haber
Gamescom 2020 dijital olarak düzenlenecek
Önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen oyun dünyasının en büyük etkinliği Gamescom 2020, koronavirüs nedeniyle dijital olacak.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçebilmek için elimizde bulunan en iyi önlem sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi izole etmek. Hal böyle olunca gelecekte gerçekleşmesi planlanan etkinlikler de tek tek iptal ediliyor. Özellikle teknoloji tarafında yeni çıkan ürünlerin lansmanları da dijital olarak yapılmakta.
Normal şartlar altında Ağustos ayında düzenlenmesi beklenen Gamescom 2020, bu yıl maalesef internet üzerinden gerçekleşecek. Gamescom ve Game Awards’un kreatörü olan Geoff Keighely, tarafından yapılan açıklamada, aylardır büyük bir ekip ile çalıştıkları Gamescom 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Keighely, ‘Gamescom: Opening Night Live’ gösterisinin 24 Ağustos tarihinde yine dijital ortamlardan izlenebileceğini belirtti.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef Gamescom bu yıl Köln’de hiçbir durumda gerçekleşmeyecek. Birçoğunuz gibi hayal kırıklığına uğradık çünkü Gamescom ekibi olarak aylarca, harika bir Gamescom 2020 üzerinde çalıştık ancak koronavirüs salgını karşısında birlik olmamız gerektiği de ortadadır. Bu, birbirimizi düşünmemiz ve enfeksiyon riskini azaltmamız gerektiği anlamına geliyor.
Bununla birlikte dijital bir Gamescom üzerinde tam hızla çalışıyoruz. Ne de olsa Gamescom, dünyanın oyunlar için en büyük etkinliği ve bu yıl yine olması gereken şey bu. Ağustos ayı sonunda dijital olsa da sizinle ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyla birlikte en iyi oyunları ve Gamescom’u nasıl kutlayacağımızı dört gözle bekleyebilirsiniz. Bu sene de Gamescom oyunun kalbi!” ifadelerine yer verildi.