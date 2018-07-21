EA Sports FIFA 19’daki Ronaldo krizini sonunda çözdü

EA Sports şirketinin piyasaya sürmesine az süre kaldığı FIFA 19 oyunundaki Cristiano Ronaldo sorunu, oyun çıkmadan önce çözüldü. Geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Real Madrid kulübünden İtalyan devi Juventus kulübüne 117 milyon Euro‘ya transfer olması EA Sports cephesinde telaş oluşturmuştu. Zira şirket oyun içinde ve The Journey(Yolculuk) modunda Real Madrid formasıyla görünmesinin telif sorununa yol açacağını düşünüyordu.

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EA Sports sorunu nasıl çözdü?

Instagram hesabından yeni takım arkadaşlarıyla oyun içi videosu paylaşan Portekizli Süperstar böylelikle sorunun kalmadığını belirtti.

FIFA 19 ile gelen yeni özellikler neler ?

Şampiyonlar Ligi lisansını Konami’nin elinden alan FIFA, bu lisansı alarak rakibine büyük bir çalım attı. Bunun dışında hikaye modu olan The Journey (Yolculuk) hikayesinin duygusal veda yaparak bu moda son verecek. Oyuna gelen bir başka yenilik ise dereceli sistemli Kick-Off modu online oynarak dereceli sisteminde üst sıralara yükselebilirsiniz.

FIFA 19 fiyatı ve çıkış tarihi



FIFA 19‘un 28 Eylül 2018 tarihinde çıkacağını ve fiyatının 360 Türk Lirası olacağını belirtelim. İsterseniz 90 liralık bir farkla 450 Türk Lirası ödeyerek Şampiyonlar sürümünü alabilirsiniz. Şampiyonlar sürümünün oyuna üç gün önceden başladığını ve çeşitli ayrıcalıklara sahip olduğunu belirtmekte fayda var