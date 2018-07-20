PS4 sistem yazılımı 6.00 için Beta kayıtları başladı

Sony, PlayStation 4 sistem yazılımı güncellemelerini yayınlamadan önce her zaman test eder. Cihazlar için yeni güncelleme kapıda ve endüstri devi, kullanıcıları 6.00 Beta sürümüne kayıt olmaya davet ediyor. Şirketin teknoloji ekibi istikrarı, performans artışını ve elbette güvenliği sağlamak için, yenilikler ve düzeltmelerle cihazı destekliyor. PS4 sistem güncellemesi 5.53’te görüldüğü gibi son güncellemeler, cihaz kararlılığında iyileştirmeler sunmakla birlikte God of War çıkmadan öncesinde yayınlanmaları hedeflenmişti.

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Sony PS4’e gelecek büyük 6.00 güncellemesini test edecek

Bugün, Sony Interactive Entertainment gelecek bir sonraki büyük sistem yazılımı güncellemesi 6.00 için beta test kaydı açtıklarını açıkladı. Betaya katılmak isteyen tüm PS4 sahipleri aşağıdaki adreslerden kayıt olabilirler:

Kullanıcıların betaya katılmak için 27 Temmuz‘a kadar zamanı olduğunu belirtelim.

Sony ayrıca, katılımcıların 18 yaşında veya daha büyük olması gerektiğini de belirtti. Ayrıca başvurmak için PlayStation Plus veya PlayStation Now aboneliklerinin de olması gerekiyor.

Sistem yazılımı güncellemesi 5.0, PS4 Pro’da 1080p ve 60 FPS akış ve Takım Turnuvaları getirmişti. Ayrıca Arkadaş Listesi özellikleri ile birlikte bildirimleri güncellemişti.