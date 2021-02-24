Genel
EA oyunların inmesini beklemeden oynatmanın yollarını arıyor!
EA ilginç bir patent ile bizleri karşılıyor. Firma oyuncuların indirme sürelerinin bitimini beklemeden oyun oynamalarını sağlamaya çalışıyor.
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EA buluttan oyun oynatma işine mi giriyor?
Oyun dünyasında artan depolama alanları işgali kuşkusuz en büyük sorunlardan biri. Özellikle dijital oyunların artık piyasayı ele geçirdiği şu günlerde oyuncular, satın aldıkları yapımları hemen oynayamıyorlar ne yazık ki. Çok iyi bir internet olmadıkça can sıkıcı olan bu durum karşısında yapımcı ve dağıtıcı firmalar adımlar atmaya başladı. Son olarak EA konuyla alakalı yeni bir patent aldı. Firma oyuncuların beklememeleri için bulut üzerinden oyunu oynatmayı planlıyor.
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Sistemi “dinamik video oyunu istemcisi” olarak tanıtan firma, indirme süresi boyunca, oyunculara oyunu oynamaları imkanını veriyor. Ayrıca indirme tamamlandıktan sonra buluttaki kayıt dosyası yerel PC‘ye kaydediliyor. Bu sayede EA, oyuncularının hevesinin indirme sürecinde kaybolmamasını hedefliyor. Proje her ne kadar şu an için iyi gözükse de belli sorunlar ileride baş gösterebilir. Zira hem buluttan oynama hem de indirme yapılması için güçlü bir internete ihtiyaç duyulması yüksek ihtimal. Ayrıca teknolojinin ne zaman gerçeğe uyarlanacağı henüz netlik kazanmadı. Bakalım firma, yeni teknolojisi ile oyuncuları kurtarmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
FIBA, Twitch üzerinden basketbol maçları yayınlayacak
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), canlı yayın platformu Twitch ile iş birliği anlaşması imzaladı. Federasyon söz konusu anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.
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FIBA and @Twitch have announced a multi-year collaboration to bring more basketball content to the interactive live streaming service including all @FIBA3x3 competitions and @EuroLeagueWomen. https://t.co/ooIE9nJrav
— FIBA media (@FIBA_media) February 24, 2021
Uluslararası Basketbol Federasyonu, yayıncılık alanında dev bir adım gerçekleştirdi. FIBA, bünyesinde bulunan bazı organizasyonların maçlarını Twitch platformu üzerinden yayınlayacak. Federasyon söz konusu anlaşmayı resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
FIBA’dan yapılan açıklamada; Kadınlar Avrupa Ligi ve 3×3 basketbol maçlarının yanı sıra gençler kategorisindeki bazı turnuvalar da Twitch üzerinden yayınlanacak.
Böylece FIBA kendi Twitch kanalında her yıl yaklaşık 600 saat canlı basketbol maçı yayınlayacak.
Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktaran FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis; “FIBA, her gün dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan bir canlı yayın hizmeti olan Twitch ile bu benzersiz işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Bu yenilikçi anlaşma; interaktif bir hizmetle daha fazla taraftar için yıl boyunca basketbol aksiyonu sunmak. Böylece FIBA ailesini genişletme stratejik hedefimizi daha da güçlendirecek” dedi.
Son olarak söz konusu anlaşmanın amacı; basketbolun küresel erişim, farkındalık ve kilit pazarlarda katılımı artırarak basketbolda kadınları desteklemek ve FIBA ailesini genişletmek.
Ayrıca Twitch’in küresel genç ve yaratıcı kullanıcı topluluğu göz önüne alındığında Basketbol Federasyonu; platform da yoğun olan basketbol severler topluluğunu önemli ölçüde büyütmeyi ve kendilerini spor endüstrisinin öncülerinden biri haline getirmeyi umuyor.
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Genel
2022 Renault Kadjar, kamuflajlı olarak görüntülendi
Kompakt SUV Renault Kadjar, 2022 yılında yeni nesline kavuşacak. Haliyle Fransız üretici, Kadjar üzerine şu sıralar mesai harcıyor.
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Soğuk hava testleri esnasında görüntülenen yeni Kadjar, üzerinde ağır bir kamuflaj taşıyor. Her ne kadar gizlense de ön tarafta, ince LED farlar ve büyük ızgara kendini belli etmeyi başarmış. Farların altındaki minik dikdörtgen açıklıkların ise markanın imzası olan C şekilli gündüz farların alt uzantısı olduğunu düşünüyorum. Ön tamponun yanlarında yer alan dikey açıklıkların ise havalandırma ızgaraları bulunuyor.
Aracın arka tarafına baktığımızda ise ön tarafa kıyasla daha az detay görülebiliyor. Yalnızca arka farlar ve tamponun üst köşelerinde yer alan, aşağıdan ortaya doğru kıvrılan reflektörler kendini belli ediyor. Ayrıca daha az kıvrımlı bir bagaj kapağı ve minik bir spoylerin olma ihtimali de var.
Yeni Renault Kadjar’ın bilinen teknik detayları
Yeni nesil Kadjar’ın teknik özellikleri hakkında çok bir detay bilinmiyor. Fakat yeni Nissan Qashqai‘de yer alan CMF-C platformunu kullanacak. Motor seçenekleri arasında ise plug-in ve hafif hibrit seçenekleri bekleniyor. Qashqai’deki turbo beslemeli hafif hibrit 1.3 litrelik motorun kullanılacağı düşünülüyor. Söz konusu ünite 140 beygir ve 158 beygirlik seçeneklere sahip.
Ayrıca yeni Qashqai hakkında e-POWER ünite dedikodusunun bulunduğunu da belirtelim. Bu hibrit ünite, 1.5 litrelik benzinli motora eşlik eden bir elektrik motorundan oluşuyor. Söz konusu ünitenin toplam çıkışının 190 beygir olduğu söyleniyor. Yeni nesil Qashqai ve Kadjar kardeş olacağı için bu tip söylentilerin onun için de geçerli olduğunu söylemek mümkün.
Kaynak: Carscoops
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Genel
Clubhouse, güvenlik açığını kabul etti
Son dönemde gündemde yer alan popüler sesli sohbet/podcast/konferans uygulaması olan Clubhouse; uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabilmesini sağlayan bir açığın varlığını kabul etti.
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Sadece davetiyeyle girilebilen sesli sohbet odalarına etkileşim imkanı sunan Clubhouse uygulaması, bir güvenlik açığı yaşadıklarını kabul etti. ABD’li siber güvenlik araştırmacıları; kullanıcılardan birinin, konuşmaları başka bir internet sitesinde yayınlamanın yolunu bulduğunu ortaya çıkardı.
Bloomberg’e durumu doğrulayan Clubhouse yetkilileri; söz konusu kullanıcının uygulamaya girişinin yasaklandığını ve benzer bir durum yaşanmaması için yeni önlemler alındığını açıkladı.
Bloomberg’e verilen demeçte; bir kullanıcının birden fazla özel odadan canlı sesi alabildiği ve web sitesinde yayınlayabildiği belirtilmiş. Hafta sonu yaşanan bu olayın, saldırganın Clubhouse uygulamasını derlemek için kullanılan JavaScript araç setinin aynısını kullanan bir sistem aracılığıyla gerçekleşmesi sayesinde mümkün olduğu ifade ediliyor.
Tabii ki bu gelişme SIO’nun birkaç gün önce dile getirdiği güvenlik endişelerini doğrulamış oldu. Bunlardan biri de Clubhouse kullanıcısı ve sohbet odası kimliklerinin internet üzerinden şifrelenmesi yerine düz metin olarak iletilmesiydi.
SIO, Clubhouse uygulamasının Şangay merkezli Agora Inc. adlı bir girişim tarafından yönetildiğini de paylaştı. Çinli şirket, işlenmek üzere ham ses verilerini sunucularında; “geçici olarak” sakladığını söylüyor. Ancak bu sürecin ne kadar olduğunu belli değil.
Açık ilk kez Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi (SIO) tarafından ortaya çıktı. Ancak Clubhouse’un baş teknoloji yetkilisi David Thiel; bu veri sızıntısının hackleme değil kullanıcılardan birinin Clubhouse’un hizmet kurallarını ihlali olduğunu savunmuştu.
Son olarak yaşanılan bu olay sonrası güvenlik açıkları ile yeniden gündeme gelen sesli sohbet uygulaması Clubhouse; kullanıcıları mutlu ettiği kadar tedirgin etmeye de devam ediyor.
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