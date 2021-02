EA oyunların inmesini beklemeden oynatmanın yollarını arıyor!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), canlı yayın platformu Twitch ile iş birliği anlaşması imzaladı. Federasyon söz konusu anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

