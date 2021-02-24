Google Chrome saniye başı kare (FPS) sayacını geri alıyor

FPS terimi özellikle oyun ve video performanslarında sıkça kullanıldığı için artık bilinen bir terim. Ancak buna rağmen Google; geçtiğimiz Temmuz ayında Google Chrome tarayıcısındaki FPS sayacını farklı bir ölçü şekliyle değiştirmişti. Sitedeki FPS sayısını göstermek yerine artık sitedeki kare sayısının zamansal yüzdesi gözüküyordu.

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Google sistemin ismini de değiştirdikten sonra eski sistemin daha iyi olduğuna dair tepkilerle karşılaştı. Bu tepkiler karşısında da firma eski FPS sayacını geri getirdi.

Tarayıcıdaki FPS sayacı sitelerin performansını ölçmek için kullanılıyor. Bu yönden hedefi daha çok geliştiriciler olsa da özellik genel kullanıcıların da dikkatini çekebiliyor. Dolayısıyla böyle bir geri dönüşün daha iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.

Google Chrome üzerinde FPS sayacı nasıl açılır?

Tarayıcı üzerinden FPS sayacının nasıl açılacağına denk gelmediyseniz bu durum oldukça doğal. Ne de olsa Geliştirici Araçları üzerinden açılabilen özelliği genel olarak da bilen kişi sayısı az.

İşleve erişmek için tarayıcıdaki sağ üstteki üç noktayla temsil edilen Chrome Menüsünü açmak gerekiyor. Ardından ise Diğer Araçlar kısmından Geliştirici Araçlarına tıklamalısınız. Bu adımları Ctrl+Shift+I kombinasyonunu kullanarak daha hızlı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Sonrasında çıkacak panelden ise Ctrl+Shift+P kombinasyonuyla arama kısmını açmanız gerekiyor. Arama yerine “show frame” yazmanızın ardından çıkacak olan “Show frames per second (FPS) meter” yazısına tıklamanız durumunda saniye başı kare sayısını gösteren yüzen bir pencere ekranınızda belirecektir.