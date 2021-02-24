Google Chrome saniye başı kare (FPS) sayacını geri alıyor
FPS terimi özellikle oyun ve video performanslarında sıkça kullanıldığı için artık bilinen bir terim. Ancak buna rağmen Google; geçtiğimiz Temmuz ayında Google Chrome tarayıcısındaki FPS sayacını farklı bir ölçü şekliyle değiştirmişti. Sitedeki FPS sayısını göstermek yerine artık sitedeki kare sayısının zamansal yüzdesi gözüküyordu.
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Google sistemin ismini de değiştirdikten sonra eski sistemin daha iyi olduğuna dair tepkilerle karşılaştı. Bu tepkiler karşısında da firma eski FPS sayacını geri getirdi.
Tarayıcıdaki FPS sayacı sitelerin performansını ölçmek için kullanılıyor. Bu yönden hedefi daha çok geliştiriciler olsa da özellik genel kullanıcıların da dikkatini çekebiliyor. Dolayısıyla böyle bir geri dönüşün daha iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.
Google Chrome üzerinde FPS sayacı nasıl açılır?
Tarayıcı üzerinden FPS sayacının nasıl açılacağına denk gelmediyseniz bu durum oldukça doğal. Ne de olsa Geliştirici Araçları üzerinden açılabilen özelliği genel olarak da bilen kişi sayısı az.
İşleve erişmek için tarayıcıdaki sağ üstteki üç noktayla temsil edilen Chrome Menüsünü açmak gerekiyor. Ardından ise Diğer Araçlar kısmından Geliştirici Araçlarına tıklamalısınız. Bu adımları Ctrl+Shift+I kombinasyonunu kullanarak daha hızlı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Sonrasında çıkacak panelden ise Ctrl+Shift+P kombinasyonuyla arama kısmını açmanız gerekiyor. Arama yerine “show frame” yazmanızın ardından çıkacak olan “Show frames per second (FPS) meter” yazısına tıklamanız durumunda saniye başı kare sayısını gösteren yüzen bir pencere ekranınızda belirecektir.
Google Meet görüşmeleri herkes için daha da güvenli hale geliyor
Google Workspace takımı Google Meet uygulamasının temel özelliklerinde bazı değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin arasında görüşmelere dışarıdan katılanların bilgilerini korumak için yapılan ayarlamalar yer alıyor.
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Uygulama geliştiricilerinin söylediğine göre böylelikle görüşme yöneticilerinin aramaları yönetme imkanı çok daha kolaylaşacak. Aynı zamanda dışarıdan görüşmelere katılan kişilerin gizlilikleri de daha güvenli hale geldi. İlgili paylaşımda düşülen nota göre de geliştiriciler bunu katılımcı bilgilerini saklayan araçları geliştirerek yapmış durumda.
Harici katılımcı bilgilerini korumak için Google, bir süredir Google Meet katılımcı tanımlayıcısına güncellemeler getiriyor. Buna göre her türlü katılımcının e-posta ve cihaz kullanıcı adı açık bir şekilde uygulamada gösteriliyor. Ancak harici görüşmelerdeki harici katılımcılar için bu bilgilerin bir kısmının artık gizlenmesi yoluna gidiliyor.
Aynı şekilde bir organizasyon içerisindeki kurucunun e-postası görülebilecekken; harici bir görüşme ayarlayan kişilerin mailleri gizli olacak. Benzer şekilde organizasyon içi katılımcıların ülke, bölge ve IP adresleri Google Meet üzerinde açık bir şekilde görülürken; harici katılımcılar için bu tip bilgiler yer almayacak. Bu durum o kişilerin bir organizasyona bağlı olup olmaması durumunda da değişmeyecek.
Kademe kademe dağıtılmaya başlanan değişiklikler, Mart ayının başından itibaren de bütün yeni görüşmeler için yönetici kişilerin varsayılan olarak erişiminde olacak.
YouTube uygulaması artık Android’lerde 4K video açabiliyor
YouTube tarafından sağlanan görüntü kalitesi genel olarak sahip olunan internet bağlantısının gücüyle alakalı bir durum. İnternet bağlantısının yeterince güçlü olması durumunda telefona göre 4K çözünürlüğe kadar videolar izlenebiliyor. YouTube da her ne kadar bazen bazı özellikleri rakip uygulamalarından biraz geç alsa da; zaman geçtikçe bununla alakalı yeni yeni özellikler getirmeye devam ediyor.
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Google da bunu düşünerek yeni bir özelliği YouTube uygulamasına getiriyor. Bu haftadan başlayarak YouTube Android cihazlar üzerinde 4K çözünürlüğü destekleyecek hale geliyor. Hatta söz konusu durum, cihazların kendisinin 4K desteklemese bile geçerli olacak. HD veya Full HD ekrana sahip olan cihazlarda da teoride 4K videolar izlenmesi mümkün olacak.
Böyle bir durumda 4K olarak FHD+ ekranlarda izlenen videonun gerçekten de 4K kalitesinde olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak yine de 4K çözünürlüğünde açılan videolar daha düşük çözünürlüklü ekranlarda bile diğer çözünürlüklere göre daha kaliteli gözükecekler. Öyle ki ölçek azaltılmasından ötürü görüntüdeki keskinlik artacağından dolayı; Full HD bir ekranda diğer çözünürlüklere nazaran 4K’nın vereceği deneyim muhtemelen daha iyi olacaktır.
Google ise yeni değişiklikleri henüz yeni onaylamış durumda. Ancak Reddit üzerinden konuyla alakalı insanların YouTube üzerindeki yüksek çözünürlük seçeneği üzerinde uzunca konuştuğu bir konu başlığını şimdiden bile görmek mümkün.
Google, AI bölümündeki tartışmalı işten çıkarmalarına devam ediyor
Google, birçok hizmetiyle hayatımızı kolaylaştıran ve uzun süredir gündelik yaşantımızın büyük bir parçası olan bir şirket. Ancak, firmanın her davranışı her zaman o kadar da iyi niyetli ve masum değil. Öyle ki, son zamanlarda şirketin AI (yapay zeka) departmanında bir kriz yaşanmakta. Ünlü yapay zeka etiği araştırmacısı Dr. Timnit Gebru’nun tartışmalı bir şekilde kovulmasıyla başlayan süreç yeni bir işten çıkarmayla devam ediyor. Bu kez ise Google AI etiği takımının diğer lideri Margaret Mitchell’ın işine son verildi…
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Google AI (yapay zeka) departmanında neler oluyor?
Asıl konumuza geçmeden, kısaca işten çıkarılan bu iki Google çalışanından bahsedelim. İlk olarak, bu iki çalışanın da Google’ın yapay zeka departmanında etik konusunda çalıştıklarını belirtmek de fayda var. Dr. Timnut Gebru, yapay zeka algoritmalarındaki önyargılarla ilgili yaptığı çalışmalarla meşhur bir bilim insanı. Ayrıca, Gebru’nun çalışmaları yüz tanıma teknolojilerinin etik yanlarını da inceliyor. Aynı şekilde, Dr. Margaret Mitchell da yapay zekanın tarafsızlığını geliştirme konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan bir araştırmacı. Aynı zamanda, Mitchell, Google AI ethics (yapay zeka etiği) departmanının da kurucusuydu.
Aslında her şey Gebru’nun yayımlamak istediği bir makaleyle başladı. Bu makale Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc.’deki yapay zekanın dil tanıma konusundaki tehlikelerini inceleyen bir çalışmaydı. Gebru’nun Google’daki üstleri, Gebru’ya bu makaleyi yazmasına gerek olmadığını çünkü onaylanmayacağını iletti. Bunun üzerine, Dr. Gebru, uğradığı hayal kırıklığını şirketteki kadın derneği ile yazdığı bir e-mail ile paylaşmak istedi. İşte bu e-mail Gebru’nun Google’daki sonu oldu. Google, bunun üstüne yaptığı açıklamada e-mailin “Şirketin bir üst düzey yöneticisinden bekledikleriyle uyuşmadığını” söyledi. Bunun ardından, Gebru’yla beraber etik takımının lideri olan Dr. Margaret Mitchell, iş arkadaşının haksızlığa uğradığını düşündü ve harekete geçti. Mitchell, CEO Sundar Pichai dahil birçok üst düzey yöneticiyi sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi. Dahası, Mitchell, Gebru’nun işten haksız yere kovulduğunu kanıtlamak için şirket içi yazışmalara erişmek amacıyla bazı yazılımlar kullandı. Bunun üstüne ise, Google, geçtiğimiz ay Mitchell’ın kendi şirket hesaplarına(e-mail de dahil olmak üzere) erişimini yasakladı ve dün itibari ile de işine son verdi.
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Google’ın işten çıkarmalar hakkındaki açıklamaları
Dr. Timnut Gebru ve Dr. Margaret Mitchell’a göre işten çıkarılmaları adil değil ve kadın, siyah komünitesi gibi ezilen gruplara uygulanan bir ayrımcılık örneği. Google ise aynı fikirde değil. Şirket her ne kadar Gebru’nun işten çıkarılışı konusunda daha şık davranabileceği konusundaki hatasını kabul etse de, kararlarının prensipte hala arkasında. ABD’li teknoloji devi, iki çalışanının da açık bir şekilde şirket kurallarına aykırı hareket ettiğini düşünüyor. Dolayısıyla, bu işten çıkarma kararlarının her ne kadar üzücü olsa da kaçınılmaz olduğuna inanmakta.
Kaynak: TechCrunch, TheVerge, PlatformerNews, CTVNews
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