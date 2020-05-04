Oyun
EA, 11 Haziran tarihinde online etkinlik düzenleyecek!
EA, E3‘ün Corona virüs sebebiyle iptal olması nedeniyle kendi etkinliğini düzenleme kararı aldı. Online düzenlenecek etkinliğin 11 Haziran tarihinde gerçekleşeceği öğrenildi.
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EA Play Live, 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek!
Corona virüs her sektöre olduğu gibi oyun piyasasını da oldukça olumsuz etkiledi. Bir çok lansman ve etkinlik iptal edilirken, firmalarda internet üzerinden oyuncular ile kendi etkinlikleri sayesinde buluşma planlarına başladı. Özellikle E3‘ün iptali çoğu firmanın, bu yolda adım atmasına neden oldu. Bu firmalar arasında yer alan EA de, online etkinlik sayesinde birlikte oyuncular ve hayranları ile buluşacak. 11 Haziran 2020 tarihinde internet üzerinden gerçekleşecek bu etkinlik ile birlikte, EA firmasının yeni oyunları hakkında bilgiler vereceği öne sürüldü.
EA Play Live goes digital in 2020!
See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs
— Electronic Arts #stayandplay (@EA) May 4, 2020
Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan EA, etkinliği duyururken, hayranlarına küresel lansmanlar,haberler ve daha fazlası şeklinde ufak bir ipucu da vermeyi ihmal etmedi. Özellikle Battlefield serisinin yeni çıkacak olan Xbox Series X ve PlayStation 5 konsolları üzerinden gösterilebileceği iddia edildi. Ayrıca alt firmalar olan Bioware ve Respawn Entertainment firmalarının da etkinliğe katılacağı kesinleşti. Bu firmaların da mevcut oyunları ile alakalı duyuru yapmaları bekleniyor. Corona virüs sebebiyle evde kalan insanlar için oldukça önemli bir etkinlik olabilecek Play Live, Türkiye saati ile saat gece 02.00‘da gerçekleşecek. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu tarz etkinlik yapan firma sayısı artacak mı.
Oyun
Yayıncı adaylarının adresi Own3D, artık Türk Lirası kabul ediyor!
Yayıncı adaylarının veya halihazırda yayıncılık yapan oyunculara görsel anlamda destek sunan own3d.tv, artık Türk Lirası ile de satış yapıyor. Yüz binlerce yayıncı tarafından tasarımları kullanılan own3d, birkaç tık ile değiştirilebilen görselleriyle başta Twitch olmak üzere birçok yayın platformunda yayın açan yayıncılara destek veriyor.
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Şimdilerde Türk oyunculara Türk Lirası ile hizmet vermeye başlayan own3d.tv, bundan önce Almanya, Fransa, Brezilya, İspanya başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkede çalışmalarını yürütüyordu. Yakın dönemde birçok ülkede daha yerel para birimleriyle satış yapmaya hazırlanan firma, yayıncı olmak isteyenleri sıfırdan tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Yayıncı adaylarının ihtiyacı olan her şey bulunuyor!
own3d.tv, Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming ve Mixer üzerinden yayınlarını yapan kullanıcılar için hareketli ve sabit görseller sunuyor. Bu görsel öğeler arasında Yayın şablonları, alert, yayın panelleri, takipçi emojileri gibi birçok özellik yer alıyor.
Twitch’te yaklaşık 3 milyon takipçisi olan auronplay, own3d için şunları söylüyor: “own3d ile bu projede çalışmak harikaydı. Kafamdakileri çok iyi bir şekilde anladılar ve gerçek tasarımlara dönüştürdüler.
Satın aldıktan sonra ne yapmak lazım?
Diyelim ki own3d üzerinden bir tasarım satın aldınız ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Satın alma işleminin ardından dosyalar indirmeye açılıyor ve hemen indirebiliyorsunuz. İndirdiğiniz dosyalarda dosyanızı nasıl düzenleyeceğiniz yazıyor. Tabii bunun için görsel düzenleme programlarına biraz aşina olmanız gerekiyor.
Görsel düzenleme üzerine giriş seviyesinde bilginiz olsa da dosyalarınızı rahatça düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz görsellerin hemen ardından Streamlabs’e overlay dosyasını sürükleyerek yayınızı bir anda görsel anlamda değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz hemen aşağıda yer alan videoya bakarak buradan alacağınız görselleri nasıl düzenleyeceğinizi görebilirsiniz.
Platformun resmi internet sitesine girdiğinizde karşınıza en popüler yayın görselleri çıkacak. Beğendiğiniz şablona tıklayarak o paketin tüm görsel öğelerini bir video ile görebilirsiniz. Örneğin en çok satan görsel şablonlardan birinin tanıtım videosu şöyle:
Her yayıncının abonelerine özel “emote” denilen emojileri bulunuyor. Bu emote’lar ile aboneler diğer izleyenlere göre ayrıcalık kazanıyor. Bu bağlamda da yeni içerikler sunan own3d, yayın platformlarında adeta bir prestij meselesi olarak sayılan bu durumu da mükemmelliği koruyarak kullanıcılarıyla paylaşabiliyor. Bu platform üzerinden bir görsel öğe satın aldığınızda e-posta kutunuza da konuyla ilgili rehberle gelecek. Dilerseniz siz de kafanıza takılan soruları gelen e-postaya gönderebilir ve kısa sürede yanıt alabilirsiniz.
Own3D hakkında yukarıda bahsettiğimiz tüm özellikleri Türk Lirası aracılığıyla satın alabiliyorsunuz. Yayıncı adaylarının oldukça işini görecek own3d.tv üzerinden görsel tasarımlara göz atarabilir, dilediğinizi sepete ekleyebilirsiniz.
Akıllı TV
Google, Stadia için Android televizyonlar üzerine çalışıyor.
Google yeni oyun yayın platformu Stadia için çalışmalarını sürdürüyor. Firma Android TV üzerinden sağlanacak yayınlar için 4K/HDR çalışmalarına başladı.
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Android TV üzerinden 4K/HDR Stadia yayını imkanı!
Google, buluttan oyun oynatma konusunda ki isteğini gösteren çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geliştirdiği Stadia ile kullanıcıların yeterli donanıma sahip olmadan da oyun oynamalarını sağlayan sistem yavaş yavaş kullanılmaya başlandı bildiğiniz üzere. Şimdilerde ise Google‘ın aklında başka bir fikir var gibi. Hali hazırda 4K monitörlerde internet üzerinden çalışabilen Stadia, artık Android tabanlı televizyonlarda da 4K/HDR desteği sunmaya hazırlanıyor. 9to5Google isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Google Android tabanlı 4K/HDR destekleyen akıllı televizyonların Stadia ile tam performanslı çalışmasını sağlayacak geliştirmeler üzerine çalışıyor. Android tabanlı akıllı televizyonların 4K/HDR desteği ile rakiplerine de mesaj vermek isteyen firma, görünüşe göre yakın zamanda bu özelliği de duyuracak.
Bu özellikler sayesinde buluttan oyun oynama konusunda elini güçlendirmek isteyen firma, başlangıçta yaşanan sıkıntıları unutturmak istiyor. Özellikle ilk çıkış zamanı bir takım olumsuz geri dönüşler alan sistem, Nvidia Geforce Now‘ın da oldukça kuvvetli bir şekilde gelmesiyle birlikte farklılık yaratmak zorunda kalmıştı. 4K/HDR ile bu tarz bir farklılık yaratmak isteyen Google, bakalım ileri zamanlar da neler ekleyecek. Ülkemizde ne yazık ki kullanılamayan sistemin ilerleyen dönemler de uğraması bekleniyor.
Oyun
Assassin’s Creed: Valhalla PC versiyonu fiyatı belli oldu!
Ubisoft yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla duyuruldu. Fragmanı yayınlanan oyunun bilgisayar versiyonu için fiyatları da belli oldu.
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Valhalla, Türkiye için özel fiyat ile geliyor!
Ubisoft firmasının en popüler oyun serisi olarak adlandırılan Assassin’s Creed, yeni oyunu ile kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Assassin’s Creed: Valhalla ismiyle gelecek oyunun sinematik fragmanı ortaya çıktı. 2020 yazında piyasaya çıkacak oyun ön siparişe açıldı. Viking döneminde geçecek yapım, serinin eski oyunlarından ziyade artık değişen yapısı ile karşımıza çıkacak. Fiyatı da belli olan oyun için görünüşe göre Ubisoft yerel fiyatlandırma politikası izlemeye karar vermiş. Normal de standart versiyonu ABD ve Avurpa için 60 dolar/euro olan yapım ülkemizde kurun tam karşılığından satılmayacak. Standart versiyonu için ülkemizde 269 TL değer biçilen yapım gelişmiş sürümlere göre farklı fiyatlara sahip olacak. Uplay üzerinden üç farklı versiyon ile bizleri karşılayan oyunun ülkemiz için özel fiyatla gelmesi, oyuncular tarafından olumlu karşılandı. Gold ve Ultimate versiyonları da bulunan oyun, sırasıyla 449 ve 495 TL fiyat etiketlerine sahip olacak.
Ayırca Ubisoft, kendi mağazasında geçerli 100 birim altına %20 indirim imkanı veriyor. Bu sayede oyunun standart versiyonu 215 TL‘ye alınabiliyor. Konsol fiyatları belli olmayan oyun için henüz net çıkış tarihi de gösterilmiyor. Ayrıca Ubisoft‘un paralı üyelik sistemi olan Uplay+ üyelerinin de oyuna çıkar çıkmaz sahip olabileceği dedikodusu da ortaya çıkmış bulunuyor. Ülkemizde artan hayran kitlesi için iyi bir hamle de bulunan Ubisoft‘un son oyunu Assassin’s Creed: Valhalla için buradan ön sipariş verebilirsiniz.