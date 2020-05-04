Yayıncı adaylarının adresi Own3D, artık Türk Lirası kabul ediyor!

Yayıncı adaylarının veya halihazırda yayıncılık yapan oyunculara görsel anlamda destek sunan own3d.tv, artık Türk Lirası ile de satış yapıyor. Yüz binlerce yayıncı tarafından tasarımları kullanılan own3d, birkaç tık ile değiştirilebilen görselleriyle başta Twitch olmak üzere birçok yayın platformunda yayın açan yayıncılara destek veriyor.

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Şimdilerde Türk oyunculara Türk Lirası ile hizmet vermeye başlayan own3d.tv, bundan önce Almanya, Fransa, Brezilya, İspanya başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkede çalışmalarını yürütüyordu. Yakın dönemde birçok ülkede daha yerel para birimleriyle satış yapmaya hazırlanan firma, yayıncı olmak isteyenleri sıfırdan tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yayıncı adaylarının ihtiyacı olan her şey bulunuyor!

own3d.tv, Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming ve Mixer üzerinden yayınlarını yapan kullanıcılar için hareketli ve sabit görseller sunuyor. Bu görsel öğeler arasında Yayın şablonları, alert, yayın panelleri, takipçi emojileri gibi birçok özellik yer alıyor.

Twitch’te yaklaşık 3 milyon takipçisi olan auronplay, own3d için şunları söylüyor: “own3d ile bu projede çalışmak harikaydı. Kafamdakileri çok iyi bir şekilde anladılar ve gerçek tasarımlara dönüştürdüler.

Satın aldıktan sonra ne yapmak lazım?

Diyelim ki own3d üzerinden bir tasarım satın aldınız ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Satın alma işleminin ardından dosyalar indirmeye açılıyor ve hemen indirebiliyorsunuz. İndirdiğiniz dosyalarda dosyanızı nasıl düzenleyeceğiniz yazıyor. Tabii bunun için görsel düzenleme programlarına biraz aşina olmanız gerekiyor.

Görsel düzenleme üzerine giriş seviyesinde bilginiz olsa da dosyalarınızı rahatça düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz görsellerin hemen ardından Streamlabs’e overlay dosyasını sürükleyerek yayınızı bir anda görsel anlamda değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz hemen aşağıda yer alan videoya bakarak buradan alacağınız görselleri nasıl düzenleyeceğinizi görebilirsiniz.

Platformun resmi internet sitesine girdiğinizde karşınıza en popüler yayın görselleri çıkacak. Beğendiğiniz şablona tıklayarak o paketin tüm görsel öğelerini bir video ile görebilirsiniz. Örneğin en çok satan görsel şablonlardan birinin tanıtım videosu şöyle:

Her yayıncının abonelerine özel “emote” denilen emojileri bulunuyor. Bu emote’lar ile aboneler diğer izleyenlere göre ayrıcalık kazanıyor. Bu bağlamda da yeni içerikler sunan own3d, yayın platformlarında adeta bir prestij meselesi olarak sayılan bu durumu da mükemmelliği koruyarak kullanıcılarıyla paylaşabiliyor. Bu platform üzerinden bir görsel öğe satın aldığınızda e-posta kutunuza da konuyla ilgili rehberle gelecek. Dilerseniz siz de kafanıza takılan soruları gelen e-postaya gönderebilir ve kısa sürede yanıt alabilirsiniz.

Own3D hakkında yukarıda bahsettiğimiz tüm özellikleri Türk Lirası aracılığıyla satın alabiliyorsunuz. Yayıncı adaylarının oldukça işini görecek own3d.tv üzerinden görsel tasarımlara göz atarabilir, dilediğinizi sepete ekleyebilirsiniz.