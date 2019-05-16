Dünyanın en küçük döndürülebilir dizüstü bilgisayarı! (VİDEO)

ASUS Flipbook 13 inceleme videomuzda, Dünyanın en küçük döndürülebilir dizüstü bilgisayarı ünvanına sahip cihazın öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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ASUS Flipbook 13 inceleme

ZenBook Flip ailesinin katlanabilir 2’si bir arada cihazlar olduğunu önceki modellerden biliyoruz. Peki ASUS yeni ZenBook Flip 13 (UX362) ile neleri geliştirdi ve hangi yeni teknolojileri hayatımıza getirdi, gelin hep birlikte yakından bakalım.

ASUS ZenBook Flip tasarımı

Tasarım tarafında bu cihazla ile ilgili söylenecek gerçekten çok fazla şey var. Tabii ki ilk göze çarpan, cihazın 360 ° katlanabilen menteşelere sahip olması. Bu tasarım sayesinde bilgisayarınızı gerekli koşullarda katlayabiliyor ve otomatik olarak tablet moduna geçip, kutudan çıkan kalem desteği ile dokunmatik ekranın keyfini ve kullanım kolaylığı daha da fazla yaşayabiliyorsunuz.

Donanım özellikleri neler?

Tasarımdan söz ettikten sonra bu çok amaçlı, farklı senaryolarda kullanılabilen cihazın donanım tarafında bize neler sunduğuna bakalım. ZenBook Flip 13 (UX362) donanım tarafında da kullanıcıya üst seviye çözümler üretiyor. İçerisinde 8. Nesil Intel Core işlemci ile gelen cihaz bu anlamda bugünkü teknolojinin bize sunduğu en iyi işlemcilerden birini barındırıyor. Bunun yanında Pcle SSD’ler ile depolama tarafında da kullanıcıya en hızlı depolama çözümü sunulmuş. Bu son nesil işlemci ve hızlı SSD depomama imkanı, günlük işlerinizin yanı sıra tüm yoğun temponuzda ve çoklu işlerinizde kesinlikle size eşlik edebilecek seviyede.

ısaca özetlemek gerekirse 2’si bir arada bir tasarım çözümü sunarak gerektiği durumlarda tablet modunda da kullanılabilen, son nesil işlemci ve gelişmiş SSD depolama çözümleri sunan bu cihazın 1.3kg hafifliğinde ve sadece 16mm kalınlığında olması bizi gayet memnun etti. Dokunmatik ekranlı 2’si bir arada modeller önümüzdeki dönemde tercih edilebilir bir özellik olarak öne çıkacak gibi duruyor.