Dünyanın En Çok Sevilen Telefonu Nokia 3310 Geri Döndü

Nokia 3310, 2000 yılında tanıtıldı ve tanıtıldığı günden bu yana 120 milyondan fazla satan efsanevi bir cep telefonu ve yeniden bizlerle.

Nokia-HMD CEO’su Arto Nummela yenilenmiş 3310’u Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress’te tanıttı. Telefon orijinal 3310’a göre daha ince, daha küçük ve daha hafif. 3310’un bu sefer çeşitli renk seçenekleri var. Ancak alışkın olduğumuz kasik renk yok.

Telefonda yine fiziksel tuş takılmı bulunuyor. Tuş yerleştirmeleri orijinal modele göre iraz farklı olsa da aslında çok uzak değil. Telefonda 2.4 inç QVGA ekran 2 megapiksel arka kamera, 32 GB depolama alanı ve microSD kart desteği yer alıyor.

Telefonda Nokia Series+30 işletim sistemi bulunuyor. Ayrıca üzerinde yüklü olan Opera Mini internet tarayıcısı sayesinde internete girilebiliyor. Telefonun 30 güne kadar varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresi var. Bu yönden kesinlike orijinal 3310’a benzemiş diyebiliriz. Bu yılın ikinci çeyreğinde satışına çıkacak olan telefon 52 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ayrıca telefon ile klasikleşmiş olan Snake oyunu da mevcut.