Crimson Storage, şu anda Kaliforniya çölünde faaliyet gösteren dünyanın en büyük tek fazlı depolama bataryasıdır ve şu anda faaliyette olan herhangi bir konfigürasyondaki ikinci en büyük enerji depolama projesidir. 350 megawatt (MW)/1.400 megawatt-saat (MWh) kapasiteli depolama tesisinin inşaatına 2021 yılında başlandı.

Canadian Solar inşaatı denetleyip enerji depolama sistemlerini sağlarken, Axium Infrastructure ve güneş pilleri ve depolama sistemleri geliştiricisi Recurrent Energy, Crimson Storage’ın uzun vadeli sahipleri olacak.

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Konutlar tipik olarak tek fazlı elektrikle hizmet vermektedir ve bu projenin her yıl ortalama 47.000’den fazla eve yetecek kadar elektrik depolaması ve dağıtması beklenmektedir.

Crimson Storage, Mayıs 2021’de Biden yönetimi tarafından Bureau of Land Management (BLM) arazilerinde onaylanan ilk bağımsız enerji depolama projesi oldu.

Proje, Axium (%80) ve Recurrent Energy (%20) tarafından yönetilen bir fonun elinde bulunuyor. CSI Enerji Depolama, mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) hizmetleri sunarak projenin anahtar teslim sistem entegratörü olarak faaliyet göstermiştir. EPC, saha için uzun vadeli operasyonel destek sağlamaya devam edecektir.

Projenin ortalama olarak her yıl 47.000’den fazla eve yetecek kadar elektrik depolaması ve dağıtması bekleniyor. Crimson Storage’ın doğal gazla çalışan türbinlere kıyasla 275.000 ton karbondioksit emisyonunu dengeleyeceği tahmin ediliyor.

İnşaat sırasında proje, Uluslararası Elektrik İşçileri Kardeşliği, Uluslararası İşletme Mühendisleri Sendikası, Kuzey Amerika Uluslararası İşçi Sendikası ve Uluslararası Köprü, Yapısal, Süs ve Güçlendirici Demir İşçileri Sendikası dahil olmak üzere yaklaşık 140 sendikalı işçiyi istihdam etti. Faaliyet ömrü boyunca yerel topluma yaklaşık 30 milyon dolar emlak vergisi geliri getirmesi bekleniyor.

Proje, California çölünde Bureau of Land Management (BLM) arazileri üzerinde yer alıyor. BLM projeyi Mayıs 2021’de onaylayarak Biden-Harris yönetimi altında BLM arazilerinde onaylanan ilk bağımsız enerji depolama projesi oldu.

Faaliyete geçmesiyle birlikte Crimson Storage, dünyanın en büyük aktif tek fazlı depolama projesi ve şu anda herhangi bir konfigürasyonda faaliyette olan ikinci en büyük enerji depolama projesi haline geldi. Proje, Southern California Edison ve Pacific Gas and Electric şirketleriyle iki uzun vadeli sözleşmeye sahip. Her iki sözleşme de Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC) tarafından yapılan güvenilirlik zorunluluklarının bir parçasıdır.