AMD, bir CPU tarafından ulaşılan en yüksek saat hızı rekorunu uzunca bir süredir elinde tutuyor. Bir önceki rekor FX-8370 kullanılarak kırılmıştı ve o zamandan beri bu çip tahtından indirilemedi. Intel Core i9-13900K’yı 8,812.25MHz’e çıkararak yeni bir saat hızı rekoru kırmasıyla bu durum artık değişti.

AMD FX-8370, 8.722,78 MHz saat hızıyla Ağustos 2014’ten bu yana en yüksek saat hızına sahip işlemci rekorunu elinde tutuyordu. O zamandan bu yana sekiz yıl geçti ve nihayet yeni bir saat hızına ulaşan Intel Core i9-13900K AMD’yi tahtından indirdi. Yeni rekorun sahibi, Asus ROG Maximus Z790 Apex anakart kullanılarak 8,812.25MHz’e çıkarılan yeni piyasaya sürülen Intel Core i9-13900K işlemci oldu.

— ROG Global (@ASUS_ROG) October 20, 2022