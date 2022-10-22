AMD, bir CPU tarafından ulaşılan en yüksek saat hızı rekorunu uzunca bir süredir elinde tutuyor. Bir önceki rekor FX-8370 kullanılarak kırılmıştı ve o zamandan beri bu çip tahtından indirilemedi. Intel Core i9-13900K’yı 8,812.25MHz’e çıkararak yeni bir saat hızı rekoru kırmasıyla bu durum artık değişti.

AMD FX-8370, 8.722,78 MHz saat hızıyla Ağustos 2014’ten bu yana en yüksek saat hızına sahip işlemci rekorunu elinde tutuyordu. O zamandan bu yana sekiz yıl geçti ve nihayet yeni bir saat hızına ulaşan Intel Core i9-13900K AMD’yi tahtından indirdi. Yeni rekorun sahibi, Asus ROG Maximus Z790 Apex anakart kullanılarak 8,812.25MHz’e çıkarılan yeni piyasaya sürülen Intel Core i9-13900K işlemci oldu.

Hail the new clock speed king!👑 Overclockers smashed the highly sought-after CPU record with the #ROGMaximus Z790 Apex & #IntelGaming Raptor Lake. The Apex's memory tracing also helped to set a new DDR5 milestone. Learn more.▶️ https://t.co/YsL4h0RTlT Full list of records.👇 pic.twitter.com/gN7xGhVBkF — ROG Global (@ASUS_ROG) October 20, 2022

Kutudan çıkan 5.8GHz saat hızı göz önüne alındığında, hız aşırtmacıların çipi stok rakamlarından daha yükseğe çıkarabileceklerini zaten bekleniyordu. Yine de, 8 yıllık saat hızı rekorunun çipin piyasaya sürülmesinden hemen sonra kırılacağını tahmin edilemiyordu.

Ayrıca bkz: Elon Musk, Twitter Çalışanlarının Yüzde 75’ini İşten Çıkaracak!

Asus ROG Maximums Z790 Apex anakartta kaydedilen rekor saat hızının yanı sıra, Asus ayrıca lupin_no_musume’nin 11130MT/s DDR5 bellek frekansına ulaştığını ve safedisk’in SuperPi 32M’yi sadece 3 dakika 4.054 saniyede tamamladığını paylaştı.