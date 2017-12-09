Dünyanın en büyük kripto madencilik sitesi NiceHash hacklendi!

Kripto para madenciliği ve pazarı NiceHash, geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı sonucu 4700 Bitcoin’in kaybolduğunu itiraf etti. 64 milyon dolar değerinde bitcoin çalındığı belirtildi.

NiceHash kullanıcıların madencilik yapabilmesi için sistemlerini kiralayan Dünya’nın en büyük kripto-madencilik firmalarından biri. Kiraladığı sistemlerle Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Zcash, Litecoin ve diğer altcoinlerin elde edilmesi ve transferi hizmetleri sağlayan firma geçtiğimiz günlerde hack saldırısı sonucu 24 saat boyunca siteye ulaşımda problemler yaşamıştı.

NiceHash CEO’su Marko Kobal ve kurucularından Sasa Coh, sitelerinin hacklendiğini ve ödeme sistemi değiştirilirerek içerisindeki tüm Bitcoin hesaplarının boşaltıdığını açıkladı. Facebook üzerinden canlı yayın yapan yetkililer çalınan toplam paranın 64 milyon dolar(246 milyon tl) olduğunu belirtti.

Saldırı gerçekleştiği sırada Bitcoin fiyatlarının 19 bin dolara kadar yükselmesi hackerların verdiği zararın son derece büyük olmasına sebep olurken NiceHash sitesi siber güvenlik uzmanlarıyla hacker veya hacker grubunu belirlemeye çalışıyor. Marko Kobal saldırının 6 Aralık tarihinde Avrupa’nın dışından bir ip adresi üzerinden yaklaşık 4700 Bitcoin’in çalındığını ve NiceHash’in bilgisayarlarına erişildiğini söyledi. Bu erişim sayesinde hackerlar NiceHash mühendisinin kimlik bilgilerini çalış ödeme sistemine giriş yaptılar.

Saldırı sonrası yatırımcıların ateş püskürdüğü Kobal ve Coh, Facebook yayınında kullanıcıların sorularını yanıtlamaktan ziyade kendilerini aklamaya çalıştı. Öte yandan birçok kullanıcı bunun yöneticilerin suçu olduğunu söylemekte. Birçok kullanıcının yönelttiği “Hesabımdaki Bitcoin bize iade edilecek mi?” sorusu defalarca sorulmasına rağmen yanıtlanmazken siteye hala erişim sağlanamamakta.

Kullanıcıların çoğu hack hareketinin düzmece olacağı yönünde şüphelere sahip. Öte yandan site üzerinden yapılan açıklama harici telafi için bir hareket yokken bu durum pekte mantıksız gelmiyor.