Dünyada Her 4 İnsandan 1’i Resmen Facebook Kullanıcısı

Facebook 2017 finansal yılının ilk çeyrek raporlarını açıkladı ve şirket bu yıl, 2016’ya göre %49 daha fazla gelir elde ederek 8 milyar$ gelir açıkladı.

Facebook’un bu gelirden net karı ise 3 milyar$. Şirketin karı 2016’nın ilk çeyreğine göre %76 arttı. Ayrıca artık sosyal medya platformunu kullanan 1.94 milyar insan bulunuyor. Bu sayı da geçen yılın aynı dönemine göre %17 artmış durumda. Dünyanın nüfusunun yaklaşık olarak 7.5 milyar civarında olduğunu düşünürsek bu gerçekten takdir edilesi bir başarı.

Şirket artık mobil kullanıcılar ile masaüstü kullanıcılarını ayrı kategorilerde göstermiyor. O yüzden bu iki platformu karşılaştırmak pek mümkün değil. Yalnız şirketin bu başarılı büyümesi devam edecek gibi gözüküyor.

Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada 2017 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve araçlarını geliştirerek dünya çapındaki topluluğu daha fazla destekleyeceklerini belirtti. Zuckerberg gerçektende bunun üzerine çalışıyor çünkü son zamanlarda Facebook’ta insanlar canlı yayın özelliğini kullanarak intihar ediyor ya da başkalarını öldürüyor. Platform bunun önüne geçmek için yakında 3000 yeni moderatör işe alacağını belirtti. Şirketin kazandıkları araştırmaya ve yatırıma gidiyor dersek yanlış olmaz. Bu çeyrekte sadece Ar-Ge için 1.16 milyar$ harcandı. Şirketin eleman sayısı da geçen yıla göre %38 artarak 18.770’e çıktı.