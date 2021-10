Dune 2 Resmi Onayı Aldı

Dune filmi, Warner Bros. ve Legendary’nin ortak açıklamasıyla Dune: Part Two ismiyle hikayesine devam edecek. Bu hafta vizyona giren film Frank Herbert’in roman serisinden uyarlanıyor. Ve devam filmiyle hikaye kaldığı yerden devam edecek.

İkinci Dune filminin 2023 Ekim ayında sinemalarda yerini alması beklenirken yönetmen Denis Villeneuve çekimler için geri dönecek. Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista ve Javier Bardem tarafından oluşan çekirdek kadronun ikinci filmde de rollerini aynı şekilde koruması bekleniyor. Ancak filmin oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmış değil.

Dune filmi resmi olarak ikinci filmini garantilemiş oldu. Filmin başlangıcında filmin adını Dune: Part One olarak görmemiz de bunun bir habercisiydi aslında. Ayrıca ilk film de sonuyla hikayeyi tamamlamamış ve yarım bırakılmış hissayatını izleyicilerde oluşmuştu. O sebeple çoğu kişi ikinci filmin geleceğine kesin gözüyle bakıyordu. Twitter’dan gelen açıklamalarla da bu kesinleşmiş oldu.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021