Dune 2 Resmi Onayı Aldı

Dune filmi, Warner Bros. ve Legendary’nin ortak açıklamasıyla Dune: Part Two ismiyle hikayesine devam edecek. Bu hafta vizyona giren film Frank Herbert’in roman serisinden uyarlanıyor. Ve devam filmiyle hikaye kaldığı yerden devam edecek.

İkinci Dune filminin 2023 Ekim ayında sinemalarda yerini alması beklenirken yönetmen Denis Villeneuve çekimler için geri dönecek. Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista ve Javier Bardem tarafından oluşan çekirdek kadronun ikinci filmde de rollerini aynı şekilde koruması bekleniyor. Ancak filmin oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmış değil.

Dune filmi resmi olarak ikinci filmini garantilemiş oldu. Filmin başlangıcında filmin adını Dune: Part One olarak görmemiz de bunun bir habercisiydi aslında. Ayrıca ilk film de sonuyla hikayeyi tamamlamamış ve yarım bırakılmış hissayatını izleyicilerde oluşmuştu. O sebeple çoğu kişi ikinci filmin geleceğine kesin gözüyle bakıyordu. Twitter’dan gelen açıklamalarla da bu kesinleşmiş oldu.

This is only the beginning… Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

Dune filmi Avrupa’da geçtiğimiz ay vizyona girmişti. Ancak film resmi olarak HBO Max ve sinemalara eş zamanlı olarak 22 Ekim tarihinde geldi. Ancak ikinci film için bu durum değişecek gibi gözüküyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde Warner Bros. artık filmlerini eş zamanlı olarak sinemalarda ve HBO Max üzerinden yayınlamayacağını açıklamıştı. Firma, sinemalara öncelik vererek yeni filmlerini öncelikle sinemalarda 45 gün süreyle yayınlayacak. Ve ardından HBO Max’e getirecek. İkinci Dune filmi için de durumun bu şekilde olacağı açıklandı bile.

Warner Bros. her ne kadar Dune serisine olan hırsını pek göstermek istemese de stüdyo hali hazırda HBO Max’e özel yeni Dune dizileri için anlaşmalarını yaptı bile. Bene Gesserit olarak bilinen ve kadınlardan oluşan, galaktik politikayı manipüle eden güçlü örgütün hikayelerinin anlatıldığı Dune: The Sisterhood dizisi yine Denis Villeneuve’nin yönetmenliğinde çekilecek. Dizinin çıkış tarihi veya oyuncu kadrosuyla ilgili net bir bilgi henüz yok. Ancak kısa bir zaman önce Diane Ademu-John dizinin yazarı ve idari yapımcısı olarak göreve getirildi.

Kitabın ikinci yarısını da büyük perdede izlemek isteyen hayranlar ne yazık ki daha beklemek durumunda. Çünkü Dune: Part Two’nun çekimlerine henüz başlanmış değil. Filmin de 2023 Ekim ayından önce sinemalara gelmesi beklenmiyor.