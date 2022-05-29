DuckDuckGo’nun web sitesinde, arama sonuçlarının yanında reklam görüntülemek için Microsoft ile bir anlaşması olduğunu belirten bir sayfa bulunduğu iddia edildi.

Kullanıcı verilerini satan ve ticaretini yapan reklamcıların izleyicilerinin DuckDuckGo tarayıcısı tarafından engellenmesi gerekirken, bir güvenlik araştırmacısı, Microsoft’un LinkedIn ve Bing reklam alanları aracılığıyla verileri izlemesine izin verdiğini keşfetti.

DuckDuckGo’nun web sitesinde, arama sonuçlarının yanında reklam görüntülemek için Microsoft ile bir anlaşması olduğunu belirten bir sayfa bulunmaktadır. Teknoloji devinin, kullanıcıları profillemek için reklam tıklama davranışı verilerini depolamadığını veya kullanmadığını iddia ediyor, ancak LinkedIn ve Bing üzerinden veri gönderen izleyicilerden bahsetmiyor.

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İddialara yanıt olarak DuckDuckGo’nun kurucusu ve CEO’su Gabriel Weinberg, şirketin Microsoft ile yaptığı anlaşmanın Microsoft’un izleyicilerine izin vermesini gerektirdiğini itiraf etti.

Weinberg, Microsoft’a ait olmayan üçüncü taraf izleyicilerin çoğunu engellediği için şirketinin diğer tarayıcılardan daha gizli kaldığını iddia ediyor. DuckDuckGo, bu maddeyi kaldırmak için Microsoft ile pazarlık yapıyor ve kullanıcıları daha iyi bilgilendirmek için mobil tarayıcıdaki uygulama mağazası sayfası açıklamalarını değiştirecek.

Şirket yöneticisi Twitter’da şu açıklamaları yaptı: “Maalesef Microsoft arama sendikasyon anlaşmamız Microsoft’a ait mülklere daha fazlasını yapmamızı engelliyor. Ancak, sürekli olarak zorluyoruz ve yakında daha fazlasını yapmayı umuyoruz.”

Ayrıca, sendikasyon anlaşmasının ayrıntıların paylaşılmasını sınırlayan bir gizlilik şartı içermesine rağmen, DuckDuckGo’nun bu gereksinimleri değiştirmek için çalıştığını belirtti.