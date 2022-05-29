realme GT Neo 2 incelemesi öncesi Adventure İstanbul ekibi ile gittiğimiz kamp ile aynı zamanda öncesinde ve sonrasında çektiğimiz görüntüler ile telefonun fotoğraf ve video kabiliyetlerini test ettik.

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0,6x geniş açı, ana kamera, 2x ve 5x zoom ile beraber Full HD video kabiliyetini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler.

Not: Bu videodai ürün inceleme için realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.

realme GT Neo 2 özellikleri

Boyut: 162,9 x 75,8 x 9 mm

Ağırlık: 199,8 gram

Ekran: 6,62 inç FHD+ 120 Hz AMOLED HDR10+

İşlemci: Snapdragon 870 5G

Grafik: Adreno 650

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 60 fps

Hoparlör: Stereo

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 65 Watt