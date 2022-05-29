realme GT Neo 2 incelemesi öncesi Adventure İstanbul ekibi ile gittiğimiz kamp ile aynı zamanda öncesinde ve sonrasında çektiğimiz görüntüler ile telefonun fotoğraf ve video kabiliyetlerini test ettik.
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İçindekiler
realme GT Neo 2 Nasıl Fotoğraf / Video Çekiyor?
0,6x geniş açı, ana kamera, 2x ve 5x zoom ile beraber Full HD video kabiliyetini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler.
Not: Bu videodai ürün inceleme için realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.
realme GT Neo 2 özellikleri
Boyut: 162,9 x 75,8 x 9 mm
Ağırlık: 199,8 gram
Ekran: 6,62 inç FHD+ 120 Hz AMOLED HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870 5G
Grafik: Adreno 650
Bellek: 12 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 60 fps
Hoparlör: Stereo
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 65 Watt