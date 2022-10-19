İnternet gizliliği şirketi DuckDuckGo, Mac için web tarayıcısının artık açık beta olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Şirketin altı ay önce web tarayıcısının kapalı beta olarak kullanıma sunulduğunu duyurmasının ardından DuckDuckGo uygulamaya yeni özellikler ekledi. Bunlardan biri, web sitesinin izleyiciye hedefli reklamlar sunmasını engelleyen bir YouTube oynatıcısı olan “Duck Player”. YouTube bir kullanıcının görüntülemelerini kaydetmeye devam ederken, Duck Player aracılığıyla izlenen içerik kullanıcının YouTube reklam profiline katkıda bulunacak, böylece kişiselleştirilmiş reklamlar görmeyecekler.

Mac için DuckDuckGo artık gelişmiş izleyici engelleme özelliğine de sahip. Geçmişte, program her zaman istilacı izleyicileri yüklenmeden önce engelleyerek izlemeye dayanan reklamları ortadan kaldırıyordu. Ancak, yeni sürüm artık dikkat dağıtmayan bir görünüm oluşturmak için bu reklamların geride bıraktığı beyaz alanı temizleyecek.

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Şirket ayrıca Çerez Onayı Pop-Up Yöneticisi’nde de iyileştirmeler yaptığını duyurdu. DuckDuckGo, tarayıcısının artık daha fazla sitedeki çerez açılır pencerelerini yönetebildiğini ve kullanıcıları rahatsız edici kesintilerden koruduğunu iddia ediyor. Tarayıcı ayrıca, gelen kutunuzu izleyicilerden daha iyi korumak için masaüstünde DuckDuckGo E-posta Korumasını etkinleştirmenize olanak tanır.

DuckDuckGo tarayıcısının diğer yeni özellikleri arasında sabitlenmiş sekmeler, yeni bir yer imleri çubuğu, açık kaynaklı şifre yöneticisi Bitwarden aracılığıyla şifre koruması ve yerel olarak depolanan tarama geçmişini görüntülemenin bir yolu yer alıyor. Şirket, daha popüler uzantılara yerel alternatifler sunan daha fazla yerleşik özellik eklemeyi planlıyor.

DuckDuckGo’nun tarayıcısı, kullanıcıların mobil uygulamalarında bulabilecekleri yerleşik korumalarla birlikte geliyor. Bunlar arasında üçüncü taraf izleyicilere karşı çoklu savunma katmanları, Smarter Encryption ile güvenli bağlantı yükseltme ve son tarama verilerini anında temizleyen Fire Button yer alıyor.

DuckDuckGo, gizlilik odaklı tarayıcısının Windows sürümünün geleceğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde özel bir bekleme listesi beta sürümünün beklendiğini doğruladı.