Google, Android tabletlerde sekmeler arasında geçiş yapmayı ve görevleri daha hızlı tamamlamayı kolaylaştıran yeni bir Android için Chrome sürümünü kullanıma sundu. Firma ayrıca, Android için Chrome’un gelecek sürümüyle tabletlerde sekmeler arasında geçiş yapmayı ve görevleri tamamlamayı daha kolay hale getiriyor.

Yan yana tasarım

Çok sayıda sekmenin açık olduğu daha küçük bir ekranda, uygun olanı bulmak zor olabilir. Google bunu iyileştirmek için, sekme seçimini kolaylaştırmak amacıyla Chrome’a yan yana bir tasarım ekledi. Ayrıca, otomatik geri kaydırma özelliği sekmeler arasında geri kaydırma yapmanızı sağlar. Sekmeler çok küçük olduğunda, yanlışlıkla kapatmayı önlemek için kapat düğmesini gizleyeceğiz. Tek adımda geri yükleme, yanlışlıkla kapatılan sekmelerin geri alınmasına yardımcı olur.

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Görsel sekme ızgarası

Görsel sekme ızgarası, sık sık çok sayıda sekme açıyorsanız idealdir bir özellik. Sekmeler, yatay bir akış yerine daha az dokunuşla gezinmenize yardımcı olmak için bir önizleme ile bir ızgarada gösterilir. Görsel sekmeler katlanabilir bir akıllı telefonunuz varsa yardımcı olur, çünkü dıştaki daha küçük ekran içteki daha büyük ekranla eşleşir.

Chrome’dan sürükleyip bırakın

Kullanıcılar artık fotoğrafları, metinleri ve bağlantıları Chrome’dan Gmail, Fotoğraflar veya Keep gibi diğer uygulamalara hızlıca sürükleyip bırakabiliyor ve siz keşfederken materyalleri paylaşıp saklayabiliyor.

Masaüstü modunda gezinin

Tabletler web sitelerinde gezinirken her zaman bilgisayar gibi hissettirmez. Chrome, bir web sitesi tabletinizde çalışmıyorsa veya siz onu tercih ediyorsanız her zaman o web sitesinin masaüstü sürümünü isteyebilir ve görüntüleyebilir. Bu, menüler ve düğmeler gibi masaüstüne özel özelliklerin kilidini açabilir.

Tabletinizde sekme grupları

Sekme grupları yakında Android tabletler için Chrome’da kullanıma sunulacak. İlgili sekmeleri gruplamak, düzenli olmanıza yardımcı olabilir ve diğer açık sekmelerin dağınıklığı nedeniyle dikkatiniz dağılmadan tek bir işe konsantre olmanızı sağlar.