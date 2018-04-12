Dubai dijital otomobil plakalarını test ediyor

Çok yakında Dubai’deki sürücüler dijital ekran, GPS ve verici ile gelen dijital akıllı plakaları kullanabilir. Şu anda test aşamasında olan dijital otomobil plakaları, yetenekleri ve ekranı sayesinde birçok farklı işlev sunacak.

Dubai dijital otomobil plakaları ile tanışıyor

Sözünü ettiğimiz dijital plakalar, sürücü kaza yaptığında acil servislere haber verebiliyor. Ayrıca aracın veya dijita plakanın çalıntı olduğunu ekranda gösterebilen bu plaka, trafik durumu veya kaza gibi bilgilendirmeleri de ekranında göstererek diğer sürücüleri bilgilendiriyor.

Dubai Sürücü ve Araç Tescil Kurumu‘ndan Sultan Abdullah al-Marzouqi, bu plakaların Dubai’deki sürücülerin hayatını kolaylaştıracağını söyledi. Ayrıca test sürecinde plakaların Dubai’nin çöl ikliminden nasıl etkileneceğine bakacaklarını söyleyen yetkili, fiyat bilgisinin ancak kasım ayı itibarıyla belli olacağını aktardı. Sürücüler için hazırlanan dijital hesaplar sayesinde trafik cezaları, park ve yenileme ücretleri sürücü hesaplarından otomatik olarak çekilebilecek. Ayrıca sürücüler, direkt olarak tescil kurumunun mobil uygulamasını kullanarak plaka değişikliği yapabilecek.