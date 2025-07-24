Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2005 yılında yaşanan Chikungunya virüsü salgınının benzerinin yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle sivrisinekler aracılığıyla yayılan bu virüsün 119 ülkede dolaşımda olduğu belirtilirken, dünya genelinde 5.6 milyar insanın risk altında olduğu vurgulandı. Peki Türkiye risk altında mı?

DSÖ’den Chikungunya virüsü uyarısı geldi! Sivrisineklere dikkat!

Birleşmiş Milletler bilgilendirme toplantısında Chikungunya virüsü hakkında konuşan DSÖ’nün arbovirüslerden sorumlu lideri Diana Rojas Alvarez, virüsün yayılım deseninin 2004–2005 yıllarında yaşanan krizle benzerlik gösterdiğini söyledi. “Şimdi harekete geçmeliyiz. Aksi halde geçmişte yaşanan sağlık krizleri tekrar edebilir.” açıklamasında bulundu.

Chikungunya virüsü, yüksek ateş, döküntü ve şiddetli eklem ağrıları ile kendini gösteriyor. Hastalığın akut dönemi haftalarca sürebilirken, bazı vakalarda bu ağrılar uzun vadeli sakatlıklara dönüşebiliyor. DSÖ’ye göre vakaların %40’a varan oranında kalıcı eklem rahatsızlıkları görülüyor.

Virüsün yayıldığı bölgeler neler?

2025’in başından bu yana Hint Okyanusu’ndaki La Reunion, Mayotte ve Mauritius gibi adalarda büyük çaplı salgınlar görüldü. Sadece La Reunion’da nüfusun üçte birinin enfekte olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Madagaskar, Somali ve Kenya gibi Afrika ülkelerinde yayılım artarken, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi Güney Asya ülkelerinde de vakalar tırmanışa geçmiş durumda.

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Avrupa’da ise Fransa’da yerel bulaş görülürken, İtalya’da şüpheli vakalar bildirildi. Bu durum, virüsün küresel ölçekte yayılma ihtimalini artırıyor. Türkiye ise bu ülkelere, özellikle de İtalya’ya oldukça yakın, Avrupa’da virüs aktif olarak yayılmaya başlarsa, Türkiye için de risk kapıda diyebiliriz.

DSÖ, Aedes türü sivrisineklerin bulunduğu ülkelerde acil olarak vektör kontrolü ve hastalık izleme çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu. Hint Okyanusu’nda havaların soğumasıyla birlikte vaka sayılarında azalma görülse de, uzmanlar erken tespit ve hızlı müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

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DSÖ ayrıca, ülkelere uzman ekipler göndererek sağlık çalışanlarını eğitiyor ve sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almak için destek sağlıyor.

Siz Chikungunya virüsünün küresel yayılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.