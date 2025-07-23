2016 yılında Türkiye pazarından çekilen PayPal, küresel ödeme sistemleri alanındaki iddiasını korumaya devam ediyor. Şirketin yeni açıkladığı PayPal World platformu, sadece küresel transferleri kolaylaştırmakla kalmayabilir; aynı zamanda PayPal Türkiye için de yeniden bir yol açabilir.

PayPal World nedir?

PayPal World, kullanıcıların farklı ülkelerdeki dijital cüzdanlarıyla entegre şekilde küresel para transferi yapabilmesini sağlayan yeni bir platform olarak tanıtıldı. PayPal, bu sistemin altyapısı için Çin, Hindistan ve Latin Amerika’daki önemli finans şirketleriyle iş birliğine gitti. Bu şirketler arasında Çinli Tencent’in sahibi olduğu Tenpay Global gibi devler yer alıyor.

Kullanıcılar, kendi ülkelerindeki dijital ödeme sistemlerini kullanarak başka ülkelerdeki kullanıcılarla doğrudan para alışverişi yapabilecek. Bu sistem, geleneksel banka havalelerinin yerini alabilecek kadar esnek ve hızlı bir çözüm sunmayı hedefliyor.

PayPal Türkiye’ye geri döner mi?

En çok merak edilen konu ise PayPal World platformunun Türkiye ile olası entegrasyonu. Şirketten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, PayPal’in Türkiye’deki dijital ödeme sistemlerinden biri olan Papara ile iş birliği yapabileceği öne sürülüyor. Böyle bir entegrasyon gerçekleşirse, Türkiye’deki kullanıcılar PayPal World üzerinden küresel para transferi yapabilir hâle gelebilir.

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Ancak bu tür bir senaryo için yasal düzenlemelerin ve lisans süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Henüz bu konuda herhangi bir resmi adım atılmamış olsa da, bu platform PayPal’in Türkiye’ye dönme ihtimalini yıllar sonra yeniden gündeme getirmiş oldu.

Ne zaman erişime açılacak?

Yapılan açıklamaya göre PayPal World, 2026 yılı itibarıyla kullanıcıların erişimine sunulacak. Ancak bu erişim bir anda tüm dünyayı kapsamayacak. Platform, zamanla ve kademeli olarak yaygınlaşacak. Bu da PayPal World’ün tam anlamıyla oturmasının birkaç yıl sürebileceği anlamına geliyor.

Siz PayPal World’ün Türkiye’de yeniden kullanımın önünü açabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.