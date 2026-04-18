DS Automobiles, kompakt sınıftaki iddialı temsilcisini ülkemize getirdi. Fransız tasarım anlayışını teknolojiyle birleştiren yeni model, premium segmentte kartların yeniden dağıtılmasını hedefliyor. Markanın seyahat sanatı felsefesini temsil eden bu yeni araç, Türkiye’deki kullanıcılar için farklı bir alternatif oluşturuyor. Peki yeni nesil DS N⁰4 hangi özelliklerle yola çıkıyor?

Yeni DS N⁰4 tasarımında fütüristik çizgiler öne çıkıyor

DS markasının karakteristik tasarım dilini taşıyan model, akıcı yüzeyleri keskin hatlarla bir araya getiriyor. Atletik bir duruş sergileyen aracın dış boyutları incelendiğinde 4,40 metrelik uzunluğu dikkat çekiyor. Genişliği 1,87 metre, yüksekliği ise 1,47 metre olan otomobil, yolda güçlü bir imaj çiziyor.

Türkiye pazarında sunulan DS N⁰4 modelinde, PALLAS donanım seviyesiyle birlikte 19 inç boyutundaki jantlar standart olarak geliyor. Bu jant seçimi, gövde oranlarını daha dengeli ve iddialı kılıyor. Aracın silüeti, hem aerodinamik yapıyı hem de estetik zarafeti aynı anda sunmayı amaçlıyor.

BlueHDi motor ile verimlilik ve performans bir arada

Türkiye’ye giriş yapan DS N⁰4, kaputunun altında rüştünü ispatlamış bir ünite barındırıyor. BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle satışa sunulan otomobil, hem yakıt ekonomisi hem de yeterli performansı vaat ediyor. Marka, bu motor seçimiyle uzun yol konforunu ve verimliliği ön planda tutan kullanıcıları hedefliyor.

İç mekanda ise “Palace” ödüllü otellerden esinlenen PALLAS donanım seviyesi farkını hissettiriyor. Siyah DS CANVAS ve Diamond Tungsten kumaş kombinasyonlu koltuklar, kabin içindeki kalite algısını yukarı taşıyor. Orta konsolda yer alan 10 inçlik dokunmatik ekran üzerinden yönetilen DS IRIS SYSTEM, akıllı telefon kullanımına benzer bir arayüz sağlıyor.

Sürücü odaklı kokpit yapısında 10,25 inç yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli görev alıyor. Ultra ince yapıdaki merkezi havalandırma kanalları, görünmez kanatçıkları sayesinde sade bir tasarım dili sunuyor. Bu teknolojik yapı, sekiz farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatmasıyla desteklenerek huzurlu bir atmosfer oluşturuyor.

Teknik özellikler ve donanım detayları

Motor: BlueHDi 130 Dizel

Donanım Seviyesi: PALLAS

Ekranlar: 10.25 inç dijital gösterge ve 10 inç bilgi-eğlence ekranı

Jantlar: 19 inç alaşım jantlar

19 inç alaşım jantlar İç Mekan: Bazalt siyah kaplama ve Belem Bronz detaylar

DS N⁰4 Türkiye fiyatı ve kampanya detayları

Premium segmentin yeni oyuncusu DS N⁰4, Türkiye yollarına 3.070.000 TL’den başlayan fiyatlarla çıkıyor. Otomobil tutkunları için lansman dönemine özel finansman avantajları da duyuruldu. Buna göre, lansman ayında geçerli olmak üzere 500 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faiz seçeneği bulunuyor.

Fransız üretici, bu modelle birlikte sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyor. Sekiz renkli ambiyans aydınlatması ve görünmez kanatçıklara sahip havalandırma kanalları gibi detaylar, kabin içindeki huzur seviyesini artırıyor. DS uzmanlığının yansıması olan bu özellikler, sürüş deneyimini kişiselleştiriyor.

Yeni DS N⁰4, özellikle Alman rakiplerinin domine ettiği premium kompakt sınıfta farklılık arayan kullanıcılara hitap ediyor. Fransızların tasarım odaklı yaklaşımı, dizel motorun sağladığı menzil avantajıyla birleştiğinde, ülkemizdeki vergi dilimi ve yakıt maliyetleri göz önüne alındığında mantıklı bir seçenek haline geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fransız tasarımı ve dizel motor kombinasyonu sizce premium segmentteki rakiplerine karşı avantaj sağlar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.