Dr. Dre Yeni GTA Oyunu Müzikleri için Çalışıyor

Snoop Dog, efsane rap şarkıcısı Dr. Dre’nin GTA oyunu müzikleri için stüdyoda olduğunu olduğunu söyledi. Tam olarak hangi GTA oyunu olduğunu söylemese de müziklerin yeni GTA oyununda kullanılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu haber doğruysa bu müzikler efsane isim Dr. Dre tarafından 2015 yılından beri yapılan ilk şarkılar olacak.

Rockstar Games kısa zaman önce Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition paketini duyurmuş olsa da bir yandan yeni oyun üzerinde de çalışıyor gibi gözüküyor. Grand Theft Auto: The Trilogy eski üç GTA oyununun (GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas) yenilenmiş hallerini içeriyor. Dijital olarak önümüzdeki ay çıkış yapacak olan paket Aralık ayında raflardaki yerini alacak.

Ünlü rap şarkıcısı Snoop Dog tarafından yapılan açıklamaya göre Dr. Dre henüz duyurulmamış bir GTA oyunu için yeniden stüdyoya girmiş bulunuyor. Rolling Stone podcastine katılan Snoop Dog, ayrıca bu süreçte Dr. Dre ile birlikte çalıştığını veya kendi müzikleriyle katkı sağladığını ima etti. 3 Kasım tarihinde yayınlanacak olan podcast bölümünde Snoop, Dr. Dre’nin bir Grand Theft Auto oyunu için aşırı iyi bir müzik yaptığını söyledi. Hangi GTA oyunu olduğunu ise söylemedi. Rolling Stone Music Now podcastinde Snoop Dog şu ifadeleri kullandı:

“Biliyorum ki o şu an stüdyoda,” “Biliyorum ki o şu anda aşırı iyi müzikler yapıyor. Ve bazı müzikleri çıkacak GTA oyunuyla bağlantılı. Bu yüzden bence müzikleri bu yolla çıkış yapacak, GTA video oyunuyla.”

Rockstar Games konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Yine de bu haber doğru olsun veya olmasın, bu Dre’nin Grand Theft Auto ile ilk ilişkisi değil. GTA Online Cayo Perico Soygunu görevinde kendisinin Interscope Records kurucusu Jimmy Iovine ve yapımcı DJ Pooh ile birlikte kısa bir rolü var. Oyunda fazla gözükmüyor ancak görevde içerisinde bir çok müziği bulunan telefonu çalınıyor. Ve telefonunu geri alabilmek için çabası gösteriliyor.

Rockstar, Dr. Dre’nin yeni GTA oyunu ile ilişkisini onaylamasa da bu doğruysa Dre, GTA oyunlarına rap şarkısı yapmış ilk sanatçı olmayacak. The Alchemist ve Oh No, GTA V için katkılarda bulunmuştu. Ayrıca Eminem ile yapımcı DJ Green Lantern da GTA IV oyunundaki The Beat 102.7, hip hop radyo istasyonunun şarkılarını ayarlamışlardı.

Efsane şarkıcı Dre, 6 yıldır şarkı yapmıyordu. Eskiden rap grubu N.W.A. ile birlikteydi, en son yaptığı ise kendi solo işi 2015 yılındaki Compton albümüydü. İddia edilene göre de kendisi ayrıca kariyerinin son albümü olacak olan Detox üzerinde çalışıyor. Kimse hala o albümün ne aşamada olduğunu bilmiyor.

Tüm bu haberlere rağmen GTA VI’nın çıkışını doğrulayacak henüz yeterince veri elde edilebilmiş değil. Rockstar’ın bu konudaki sessizliği de oyuncuları artık çılgına çeviriyor. Yıllardır yeni GTA oyununu bekleyen oyuncular artık oyunla ilgili çeşitli teoriler ve şehir efsaneleri uyduruyorlar. Umuyoruz ki bu haber onları biraz daha ümitlendirecektir.