Geçen yıl yönetmen Doug Liman, 2014 yılında yönettiği Edge of Tomorrow’ın devam filmi Edge of Tomorrow 2 için anlaşmaya varmıştı.

Doug Liman, Edge of Tomorrow’ın devam filminin Live Die Repeat olacağını açıkladı. İlk filmde uzaylılar dünyaya saldırıyordu ve Tom Cruise insanları askere gitmeye teşvik eden reklamların yüzüydü. Ancak bir şekilde Cruise kendini en ön cephede buldu ve bir şekilde Emily Blunt’ın canlandırdığı karakteri ölümden kurtarmanın yollarını aramaya başladı.

İlk film sinemada çok iyi değildi ancak sürpriz bir şekilde film iyiydi. Film çıktığından beri devam filminin çıkacağı biliniyor üstelik Tom Cruise ve Emily Blunt da filme dönmeye niyetli. Edge of Tomorrow güzel bir filmdi ancak filmin adı içeriğini anlatmaya gerçekten yetersiz. Live Die Repeat kesinlikle çok iyi bir seçim olmuş.

Doug Liman bu aralar oldukça yoğun bir yönetmen. Liman’ın yeni filmi The Wall önümüzdeki Apustos ayında gösterime girecek. Ayrıca kendisi Tom Cruise ile yine başka bir bilim kurgu filmi Luna Park’ta çalışıyor.