Doom Eternal 100 bin anlık oyuncu sayısını aştı

Takip edenlerinin bildiği gibi Valve tarafından geliştirilen Half Life serisinin yeni oyunu Half Life: Alyx yarın (23 Mart pazartesi) sevenleriyle buluşuyor. Fakat oyunu deneyimleyebilmeniz için sadece güçlü bir bilgisayar sahibi olmak yeterli değil. Ek olarak bir VR (virtual reality) başlığına da sahip olmanız gerekiyor. Henüz ülkemizde rağbet gördüğünü söyleyemeyiz fakat özellikle Facebook tarafından üretilen Oculus adlı başlıkların fiyatları (yutdışı için) makul seviyelere gelince bu başlıklar yoğun ilgi gördü. Ülkemiz de ise hem kur ve vergiler hem de resmi satışının olmaması ( HTC Vive markası hariç) nedeniyle geniş kesimlere ulaşabilecek seviyenin çok uzağında görünüyor. Fakat yine de Half Life tutkunları için bazı VR başlıklarını içeren mini bir tablo hazırladık. VR başlığı alma kararı veren ve araştırmaya başlayanlar için araştırmalarının ilk durağı olması amacı güderek oluşturuldu. Fakat elbetteki çok daha fazla VR başlığı üreten marka var, araştırmalarınızda hem aşağıdaki başlıklara hem de diğer marka başlıklara daha detaylı bakmak yararınıza olacaktır.

Bir dizi VR başlığına dair veri tablosu

Oculus Quest başlığı ‘All in One’ kategorisinde yani kendi başına bilgisayara bağlanmadan çalışabilen bir başlık fakat Half-Life: Alyx oynamak için güçlü bir bilgisayara bağlamak zorunda olduğunuzu hatırlatalım. Bu bağlantı için gerekli kablo – Oculus Link – 79 dolar fiyatıyla ayrıca satılıyor. Vive Cosmos’un da ek bir donanım satın alınmasıyla bilgisayar bağlantısı olmadan çalışabileceğini ekleyelim.

Ayrıca almaya karar verenler, sahip olduğunuz bilgisayarın yetkinlikleriyle seçtikleri başlığın sistem gereksinimlerini muhakkak karşılaştırmalılar.

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Fiyatları yüksek bulan da bulmayan da olabilir, bazı telefonlarla aynı hatta ucuz başlıklar bulmak mümkün gözüküyor. Fakat insanların ihtiyaç kategorisine koydukları ve koymadıkları ürünler için pahalılık-ucuzluk değerlendirmesi farklılaşıyor. Telefon elbette de günümüzde gereksinim haline geldi, fakat telefon piyasasını yönetenlerin onu bir prestij ve özellikle -aşırı pahalılar için dahi- adeta temel ihtiyaç haline sokabilmeleri yada daha doğrusu öyle gösterebilmeleri etkili oldu. O nedenle telefon ile kıyaslamak yerine ürünleri kendi dünyaları içinde değerlendirmek daha doğru olabilir.

Son olarak tavsiye olarak söyleyeyem -çünkü daha derinlemesine araştırma yapmak gerekir- ama fiyatı başta olmak üzere, bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilmesi, bir kablo yardımıyla bilgisayara ihtiyaç duyan oyunlar için de kullanılabilmesi, teknolojinin her ne kadar ilerlese ve potansiyeli yüksek olsa da henüz ticari ürün anlamında emeklemesi nedeniyle büyük bir yatırımdan kaçınılması gerekliliği düşünüldüğünde Oculus Quest önde gözüküyor.