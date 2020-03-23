Oyun
Doom Eternal 100 bin anlık oyuncu sayısını aştı
Doom Eternal 100 bin anlık oyuncu sayısını aştı. Serinin son oyunu, çıkış yaptığı gün anlık 100 bin oyuncu sınırını aşmayı başardı.
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Doom Eternal, çıktığı gün büyük bir ilgiyle karşılaştı. Anlık oyuncu sayısında 100 bini geçen efsane serinin son oyunu, Twitch‘te de 115 bin izleyici sayısına ulaştı. Bu istatistik, Doom Eternal‘ı henüz ilk günden en çok oyuncu sayısına ulaşan Steam oyunları listesinde ilk 10’a soktu. Serinin önceki oyunu Doom, en fazla 44 bin anlık oyuncu sayısına ulaşmıştı. 2016 yılında 44 bin anlık oyuncu sayısına ulaşan Doom sonrası, serinin son oyununun ilk günde ulaştığı oyuncu sayısı oldukça ilgi çekici.
Doom Eternal kendi türünde son yılların en iyi oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Oyunun çıkışındaki bazı sorunların çözümleri ve bilinmesi gerekenler için Reddit‘te bir makale bulunmakta.
Oyun
Half Life: Alyx yarın (23 Mart) çıkıyor ama VR başlığı!?
Takip edenlerinin bildiği gibi Valve tarafından geliştirilen Half Life serisinin yeni oyunu Half Life: Alyx yarın (23 Mart pazartesi) sevenleriyle buluşuyor. Fakat oyunu deneyimleyebilmeniz için sadece güçlü bir bilgisayar sahibi olmak yeterli değil. Ek olarak bir VR (virtual reality) başlığına da sahip olmanız gerekiyor. Henüz ülkemizde rağbet gördüğünü söyleyemeyiz fakat özellikle Facebook tarafından üretilen Oculus adlı başlıkların fiyatları (yutdışı için) makul seviyelere gelince bu başlıklar yoğun ilgi gördü. Ülkemiz de ise hem kur ve vergiler hem de resmi satışının olmaması ( HTC Vive markası hariç) nedeniyle geniş kesimlere ulaşabilecek seviyenin çok uzağında görünüyor. Fakat yine de Half Life tutkunları için bazı VR başlıklarını içeren mini bir tablo hazırladık. VR başlığı alma kararı veren ve araştırmaya başlayanlar için araştırmalarının ilk durağı olması amacı güderek oluşturuldu. Fakat elbetteki çok daha fazla VR başlığı üreten marka var, araştırmalarınızda hem aşağıdaki başlıklara hem de diğer marka başlıklara daha detaylı bakmak yararınıza olacaktır.
Bir dizi VR başlığına dair veri tablosu
Oculus Quest başlığı ‘All in One’ kategorisinde yani kendi başına bilgisayara bağlanmadan çalışabilen bir başlık fakat Half-Life: Alyx oynamak için güçlü bir bilgisayara bağlamak zorunda olduğunuzu hatırlatalım. Bu bağlantı için gerekli kablo – Oculus Link – 79 dolar fiyatıyla ayrıca satılıyor. Vive Cosmos’un da ek bir donanım satın alınmasıyla bilgisayar bağlantısı olmadan çalışabileceğini ekleyelim.
Ayrıca almaya karar verenler, sahip olduğunuz bilgisayarın yetkinlikleriyle seçtikleri başlığın sistem gereksinimlerini muhakkak karşılaştırmalılar.
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Fiyatları yüksek bulan da bulmayan da olabilir, bazı telefonlarla aynı hatta ucuz başlıklar bulmak mümkün gözüküyor. Fakat insanların ihtiyaç kategorisine koydukları ve koymadıkları ürünler için pahalılık-ucuzluk değerlendirmesi farklılaşıyor. Telefon elbette de günümüzde gereksinim haline geldi, fakat telefon piyasasını yönetenlerin onu bir prestij ve özellikle -aşırı pahalılar için dahi- adeta temel ihtiyaç haline sokabilmeleri yada daha doğrusu öyle gösterebilmeleri etkili oldu. O nedenle telefon ile kıyaslamak yerine ürünleri kendi dünyaları içinde değerlendirmek daha doğru olabilir.
Son olarak tavsiye olarak söyleyeyem -çünkü daha derinlemesine araştırma yapmak gerekir- ama fiyatı başta olmak üzere, bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilmesi, bir kablo yardımıyla bilgisayara ihtiyaç duyan oyunlar için de kullanılabilmesi, teknolojinin her ne kadar ilerlese ve potansiyeli yüksek olsa da henüz ticari ürün anlamında emeklemesi nedeniyle büyük bir yatırımdan kaçınılması gerekliliği düşünüldüğünde Oculus Quest önde gözüküyor.
Oyun
Valve’ın kart oyunu Artifact yenileniyor!
Valve tarafından geliştirilen ve oyuncular tarafından pek fazla ilgi görmeyen kart oyunu Artifact yenilenerek tanıtılacak.
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Dota 2 yan ürünü olarak ortaya çıkan kart oyunu Artifact yenileniyor!
Dota 2’den yan ürün olarak ortaya çıkan kart oyunu Artifact insanların ilgisini pek fazla çekmedi. Oyuncular tarafından beğenilmeyen oyunun son olarak geldiği noktada şirket güncelleme vermeyi bırakmak zorunda kaldı. Bütün bu gelişmeler Artifact’in Valve tarafından terk edildiği anlamına gelmiyor. Valve oyuna köklü değişiklikler ve yenilikler getirecek gibi görünüyor. Oyunun bu geliştirmelerden sonraki yeni hali şirket içerisinde Artifact 2 olarak adlandırılmış durumda.
Valve CEO’su Gabe Newell, oyunu ilginç bir başarısızlık olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Şirket olarak güçlü bir ürün olduğunu düşünüyorduk.”
Newell güncellemenin ne zaman yayınlanacağını söylemedi ve gelecek olan oyunun bir devam oyunu mu yoksa yeni bir oyun olarak mı tanıtılacağını da belirtmedi. Bununla birlikte şirketin oyuncuların Artifact hakkında ne düşündüğünü değiştirebilmesi için daha büyük yenilikler yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca bir ekibin oyuncuların neleri sevmediğini analiz etmek çalıştığını açıklayan Newell, bu ekip sayesinde oyuncuların sevmedikleri noktaları doğru belirleyip düzeltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Valve Artifact için Steam’de bir duyuru yayınladı. Oyunun 26 Mart’ta daha fazla detayının ortaya çıkacağı bu duyuruda göze çarpan nokta oldu. Ayrıca Valve Artifact’a gösterdikleri ilgi ve geri dönüşlerden dolayı hayranlarına teşekkür etti.
Haber
Steam’de, 98 TL değerinde dört oyun ücretsiz oldu!
Dünya çapında yayılan Coronavirus salgını nedeniyle oyun firmalarının bugünlerde sık sık, kalıcı ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Dün yayınladığımız Epic Games Store haberinden sonra, bugün ise Steam üzerinde Tomb Raider, Deiland, Drawful 2 ve Lara Croft and the Temple of Osiris adlı oyunlar ücretsiz olarak elde edilebilir hale geldi. Mağaza fiyatları toplamı 98 TL değerinde olan dört oyunu nasıl elde edebileceğinizi ve oyunların neler sunduğunu sizler için listeledik.
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Tomb Raider
Bir japon efsanesi için araştırma yapma amacıyla uzun bir yolculuğa çıkan Lara Croft, yolculuk esnasında hava koşullarının kötüleşmesiyle bir takım ciddi sorunlar ile karşılaşır ve Tomb Raider kişiliğini kazanmaya başlar.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 34 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Lara Croft and the Temple of Osiris
Çeşitli bulmacalar ile yolumuza çıkan düşmanları alt ettiğimiz ve amacımıza ulaşmak için birçok farklı oynanış stilini deneyebileceğimiz bir çeşit aksiyon-macera oyunu.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 21 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Deiland
Günlük hayatta gördüğümüz tarım ve inşaat gibi işlerle uğraşacağımız oyun, RPG ögeleriyle birlikte uzun süreli bir oynanış sunuyor.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 25 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Drawful 2
Bir çizim oyunu olarak tanıtılan Drawful 2’de, arkadaşlarımız ile bir çizim yaparak bu çizimin hangi nesneye yada canlıya ait olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca Steam Remote özelliğini destekleyen oyun, tablet ve mobil platform üzerinde de eş zamanlı oynanış vadediyor.
Oyunun Steam mağaza fiyatı 18 TL olarak belirlenmiş
Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın
Oyunları ücretsiz bir şekilde elde etmek için, alt kısımlarda yer alan bağlantılara giderek, hesabıma ekle butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca kampanyaların 24 Mart tarihinde sona ereceğini lütfen unutmayın.