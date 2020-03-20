Doom Eternal, çıkışından saatler sonra kırıldı!

Bugün id Software’ın yeni oyunu, Doom Eternal çıkış yaptı, fakat bir terslik var. PC, Xbox One, Playstation 4 ve Google Stadia için oynanabilir durumda olan Doom Eternal, çıkışından saatler sonra TBD adlı hacker grubu tarafından kırıldı.

Hikaye bünyesinde, cehennem ordularının gezegeni işgal ettiği bir evrende, Doom Slayer kurtarıcı rolünü üstlenerek düşmanları püskürtecek. Hikaye modu dışında, oyuncularla karşı karşıya gelebilmemizi sağlayan bir mod için de olanak tanıyan Eternal, bizlere şeytanlar ile kıyasıya bir mücadele sunuyor. Serinin önceki oyunlarına kıyasla daha fazla RPG öğesi barındıran ve hikaye yönünde daha yenilikçi fikirler sunan Eternal, geniş oyun kapsamıyla oyuncuların dikkatini çekiyor.

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Oyun hem Nvidia, hem de AMD için optimize bir şekilde çıkış yaptı, bu detayla beraber Google Stadia ile birlikte duyurulan oyunun bu platform için de ciddi optimizasyonlar sunduğu söylenmekte.

Oyun için ön sipariş veren oyuncular tarafından ciddi anlamda kınanan ve geri iadelerle başı derde girecek gibi görünen id Software’ın bu konuda kullanıcılar için ne yapacağı ise merak konusu.

Not: Bu aşamada HWP platformu olarak, korsan oyun kullanımının bilgisayarınız için ciddi sorunlar yaratabileceğini ve sorun yaşamamak için bu yollardan kaçınmanız gerektiğini hatırlatırız.

Ülkemiz için oyuna ait mağaza fiyatları şu şekilde;

Steam – 199 TL



Xbox – 470 TL



PS4 – 469 TL

Sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 10

64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 3,3 GHz ya da AMD Ryzen 3 3,1 GHz

Intel Core i5 3,3 GHz ya da AMD Ryzen 3 3,1 GHz RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran k a rtı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6 GB), GTX 1650 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)

k rtı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6 GB), GTX 1650 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB) Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

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