Haber
Doom Eternal, çıkışından saatler sonra kırıldı!
Bugün id Software’ın yeni oyunu, Doom Eternal çıkış yaptı, fakat bir terslik var. PC, Xbox One, Playstation 4 ve Google Stadia için oynanabilir durumda olan Doom Eternal, çıkışından saatler sonra TBD adlı hacker grubu tarafından kırıldı.
Hikaye bünyesinde, cehennem ordularının gezegeni işgal ettiği bir evrende, Doom Slayer kurtarıcı rolünü üstlenerek düşmanları püskürtecek. Hikaye modu dışında, oyuncularla karşı karşıya gelebilmemizi sağlayan bir mod için de olanak tanıyan Eternal, bizlere şeytanlar ile kıyasıya bir mücadele sunuyor. Serinin önceki oyunlarına kıyasla daha fazla RPG öğesi barındıran ve hikaye yönünde daha yenilikçi fikirler sunan Eternal, geniş oyun kapsamıyla oyuncuların dikkatini çekiyor.
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Oyun hem Nvidia, hem de AMD için optimize bir şekilde çıkış yaptı, bu detayla beraber Google Stadia ile birlikte duyurulan oyunun bu platform için de ciddi optimizasyonlar sunduğu söylenmekte.
Oyun için ön sipariş veren oyuncular tarafından ciddi anlamda kınanan ve geri iadelerle başı derde girecek gibi görünen id Software’ın bu konuda kullanıcılar için ne yapacağı ise merak konusu.
Not: Bu aşamada HWP platformu olarak, korsan oyun kullanımının bilgisayarınız için ciddi sorunlar yaratabileceğini ve sorun yaşamamak için bu yollardan kaçınmanız gerektiğini hatırlatırız.
Ülkemiz için oyuna ait mağaza fiyatları şu şekilde;
Steam – 199 TL
Xbox – 470 TL
PS4 – 469 TL
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 3,3 GHz ya da AMD Ryzen 3 3,1 GHz
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6 GB), GTX 1650 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 / 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 6700K ya da AMD Ryzen 7 1800X
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (8 GB) ya da AMD Radeon RX Vega56 (8 GB)
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Genel
Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor!
Dünyanın en büyük video içerik platformları olan Netflix ve YouTube, Avrupa’da koronavirüs ile alakalı önemli bir adım atmaya başladıklarını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya alınan tedbirler birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Pek çok iş yeri de personellerini evden çalıştırma kararı aldı. İnsanların eve kapandığı bu süreçte vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu.
Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların iletişim ağlarındaki baskıyı gevşetmeleri ve internet bağlantılarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için Netflix ve YouTube, içeriklerinin akış kalitesini sınırlandıracak.
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The Verge tarafından paylaşılan habere göre, bu hamle, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile konuşmasının ardından gerçekleşti. Netflix sözcüsü,”30 gün boyunca Avrupa genelinde bit rate değerini düşürme kararı aldık. Avrupa ağlarındaki trafiğin %25 azalacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte kullanıcılarımıza iyi kalitede bir servis sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
YouTube da Netflix gibi oldukça fazla şekilde kullanılan bir mecra olduğu için Breton’dan benzer bir talep aldı. Gelen talep doğrultusunda “AB’deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz,” denildi.
Şu an için alınan bu tedbir sadece Avrupa ülkelerinde geçerli ve başka bölgelere uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ülkemizde de benzer bir kalite düşüşünün yaşanması bekleniyor.
AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa’da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.
Akıllı Telefonlar
realme, Reynmen ile evde kalan takipçilerine konser düzenleyecek!
realme, Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında evde kalmanın önemine vurgu yapmak adına Reynmen ile bir farkındalık kampanyası düzenliyor.
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21 Mart Cumartesi akşamı, realme Instagram hesabı üzerinden düzenlenecek konserde, hem hastanelere maske bağışı yapılacak hem de ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunulacak. Bağışlara Ahbap Platformu destek verecek.
Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını Türkiye sınırlarında 13 Mart tarihinde görülmüştü. İş yerleri, restoranlar çalışmaya ara verirken, ülke çapında konserler, spor ve kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Virüsü kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için tüm vatandaşların evde kalması gerekiyor. Sokakta vakit geçirmemesi, olabilecek en az insana temas etmesi gerekiyor.
realme, #EvdeKal çağrısı yaptı!
Şirket, bu süreçte gençlere evde oturma çağrısı (#EvdeKal) yaparak Reynmen ile sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. 21 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da realme Instagram hesabından canlı yayınlanacak Reynmen konseri ile birlikte, devlet hastanelerine maske bağışlanacak.
Ayrıca Ahbap Platformu’nun da yapılacak etkinliğe dahil olacak. İzleyiciler bağışta bulunarak 15 günde işten çıkarılmış insanlara yardımda bulunabilecekler. Ev etkinliklerine devam edeceğini açıklayan marka, aynı zamanda evde oturan sevenlerine de hediyeler verecek.
realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev “Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyorum. Marka olarak #EvdeKal diyoruz ve gençleri evde kalmaları konusunda motive etmek istiyoruz. Hep beraber atlatacağız” dedi.
realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu bu sıkıntılı zamanları ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza vurgu yapıyor. Dedeoğlu, “Bu günleri hep beraber atlatacağımız inancındayım. Markalar olarak bu dönemde daha çok fedakarlık yapmalı, her alanda halkımızın yanında olmalıyız, destek vermeliyiz” dedi.
Akıllı Telefonlar
Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için 007 temalı özel kılıflar çıkıyor!
HMD Global geçtiğimiz günlerde pek çok cihaz (Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3 ve Nokia 5310) duyurdu. Ancak şirket eski telefonlarını unutmuş değil. Firma, Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 modelleri için 007 temalı özel bir kılıf çıkarıyor. Nokia bu kılıfları bir canlı yayında hızlı bir şekilde gösterdi. Bu yüzden elimizde yeni çıkacak olan bu kılıfların net bir resmi bulunmuyor.
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Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için bu kılıflar ne zaman satışa çıkacak?
Nokia, bu özel kılıfların ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili tam bir tarih vermedi. Fakat tahmin edilene göre kılıflar bu ayın sonunda küresel pazara çıkmış olacak. Kılıfların satış fiyatı ise Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için aynı olacak. Kılıfların 19.99€ fiyatından satışa çıkacağı bilinenler arasında.
Nokia, 007 temalı kılıflarını başka telefonlarına da çıkaracak mı?
HMD Global, bu konuda herhangi bir detaylı açıklama yapmadı fakat Nokia 8.3 5G ve Nokia 5.3 için bu kılıfların çıkması beklenebilir. Şu anki kılıfların satışına göre firmanın diğer telefonlarına da 007 veya farklı temalı kılıflar çıkarması mümkün görünüyor. Başlangıçta Nisan ayında çıkması planlanan yeni James Bond filminin COVID-19 virüsü salgını nedeniyle 12 Kasım‘a ertelenmesinin ardından, bu kılıfların çıkış tarihi de normal çıkış tarihinin ilerisine ertelenebilir.