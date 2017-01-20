Donald Trump’ın Android İşletim Sistemli Telefonu Elinden Alınıyor

Bugün düzenlenecek olan başkanlık töreninden sonra Donald Trump’ın kullandığı Android işletim sistemli telefonu elinden alınacak.

Donald Trump’ın Beyaz Saray’da hangi telefonu kullanacağı ise henüz belli değil. Büyük bir ihtimalle gizli servis tarafından güvenliği arttırılmış bir telefon kullanacak. Trump’ın ayrıca telefon numarası da değişecek.

E-posta kullanmayan Trump, Android telefonundan bolca tweet atıyor. Ayrıca başkanlık kampanyası boyunca gazetecilerden, politikacılardan ve dünya liderlerinde bir sürü telefon geldi. Yani seçilmiş başkanın numarasına ulaşmak çok kolay. Trump seçildikten sonra Avusturalya başbakanı Malcolm Turnbull’dan bir tebrik mesajı aldı. Turnbull, Trump’ın numarasını profesyonel golcü Greg Norman’dan almıştı.

Şimdilik başkanın hangi telefonu kullanacağı belli değil. 2008 yılında Obama göreve geldiğinde gizli servis tarafından kendisine güvenliği arttırılmış bir BlackBerry verilmişti. Bu telefonun fonksiyonları kısıtlıydı ve çok az sayıda kişi Obama’nın telefon numarası ve e-posta adresini biliyordu. Obama 2016 yılında güvenliği arttırılmış bir iPhone kullanmaya başladı. Obama, Twitter hesabını başka bir telefondan yönetiyordu.