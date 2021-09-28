Xbox Series X ve S’e Dolby Vision desteği geliyor! Dolby Vision ile oyun oynamayı destekleyen ilk oyun konsolları Xbox Series X ve Series S oluyor.

Microsoft, bugün Xbox Series X/S konsollarına Dolby Vision oyun desteği getiriyor. Özellik Mayıs ayından beri test ediliyor ve 100’den fazla HDR oyununda kullanılabilecek. Xbox yıllardır HDR10 standardını desteklerken, Dolby Vision oyun desteği ilk olarak Xbox konsollarında görünüyor ve dinamik meta veriler için destek sunuyor. Microsoft, bunun “daha parlak vurgular, daha keskin kontrast ve daha canlı renkler” ile sonuçlanması gerektiğini söylüyor.

Microsoft Xbox Program Yöneticisi Katie Slattery, “Bugün Dolby Vision’ı içerecek X/S Serisi için optimize edilmiş 100’den fazla yeni nesil HDR oyunu var ve gelecekte Halo Infinite gibi daha fazla oyunun Dolby Vision’dan tam olarak yararlandığını göreceksiniz” diye açıklıyor.

Ayrıca Microsoft, HDR10 ve Auto HDR desteğini oyunlarına getirmek için Dolby ile birlikte çalışıyor. Slattery, Microsoft’un “mevcut binlerce HDR10 ve Otomatik HDR oyunu için gelişmiş bir görsel deneyim sunmak için Dolby Vision teknolojisini kullanan yeni görsel iyileştirme yetenekleri” getirdiğini söylüyor.

Geliştiriciler, Dolby Vision‘ı oyun motorlarına entegre etme veya Xbox geliştirici platformundaki yerleşik Dolby Vision teknolojisinden yararlanma arasında seçim yapabilir. Otomatik HDR kullanan oyunlar gerçek Dolby Vision oyunları değil, ancak Microsoft, Dolby Vision TV‘lerde daha doğru görüntüler görüntülemek için Xbox’taki Dolby Vision haritalama teknolojisinden yararlanacaklarını söylüyor.

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Xbox Series X/S konsollarında bu yeni özellikten yararlanmak için uyumlu bir Dolby Vision TV’ye ihtiyacınız olacak ve Microsoft ayrıca otomatik düşük gecikme modunun (ALLM) etkinleştirilmesini öneriyor. Dolby Vision, ALLM, Değişken Yenileme Hızı (VRR) ve 120Hz oyunlarla uyumludur.

TV’nizin Dolby Vision’ı destekleyip desteklemediğini görmek için Ayarlar > Genel > TV ve görüntüleme seçenekleri > 4K TV ayrıntıları bölümüne bakabilirsiniz. Varsa, Ayarlar > Genel > TV ve görüntü seçenekleri > Video Modları > Oyun için Dolby Vision’da Dolby Vision oyun desteğini etkinleştirebilirsiniz. Dolby Vision veya 120Hz modlarını etkinleştirmek için en son TV üretici yazılımı güncellemesine ihtiyacınız olabilir.

Kaynak: The Verge