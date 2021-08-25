Donanım
Microsoft, Xbox Konsollarında Bulut Oyun Hizmetini Sunacak
Microsoft, bulut oyun hizmetini bu yılın sonlarında Xbox konsollarına getiriyor.
Şirket salı günü, oyuncuların bir cihaza yüklemek zorunda kalmadan oyun akışı yapmalarına izin veren Xbox Bulut Oyun’un bu tatilde yeni Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının yanı sıra eski Xbox One konsollarına geleceğini duyurdu.
Microsoft, Google ve Amazon gibi Amerikan teknoloji devleri, abonelik hizmetlerinin ve yazılımların çok daha büyük bir rol oynayacağı konsolların ötesinde video oyunlarının geleceğine bahse giriyor.
Microsoft Xbox donanımına hala yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Bunun yanı sıra, oyunculara ayda yaklaşık 15 dolar karşılığında 100’den fazla oyundan oluşan bir kitaplığa erişim sağlayan bir abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass’e de büyük önem veriyor.
Oyunların uzak sunucularda barındırıldığı ve internet üzerinden kullanıcılara aktarıldığı bulut oyunları, Microsoft’un stratejisinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Şirketin amacı, bir dizi farklı cihaz aracılığıyla oyuncuları Microsoft ekosistemine çekmek.
Microsoft’un ilerleyeceği yol
Şu anda, Xbox Bulut Oyun yalnızca mobil cihazlarda ve PC’lerde kullanılabiliyor. Şimdi ise Microsoft, bulut oyunu konsollara getirmeyi planlıyor. Ayrıca, üreticiler ve kendi özel akış program kilitleri ile ortaklıklar yoluyla TV’lerde bulut oyunlarını başlatmayı planlıyor.
Microsoft, Gamescom video oyunu ticaret fuarında konsollarda bulut oyunları için sürüm penceresini açıkladı. Bu etkinlik normalde Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşiyor. Ancak korona virüs nedeniyle bu yıl sadece çevrimiçi olarak yürütüldü.
Japon rakibi Sony, oyunculara her ay çevrimiçi çok oyunculu oyunlara ve belirli ücretsiz oyunlara erişim sağlayan PlayStation Plus abonelik teklif ediyor.
Ancak Microsoft ise, esas olarak gişe rekorları kıran özel oyunlarını tüketicileri cezbetmek için sunuyor. Örneğin The Last of Us ve God of War gibi hit seriler yalnızca PlayStation platformlarında bulunabiliyor.
Ancak Microsoft, son zamanlarda özel içeriğe daha agresif bir şekilde harcama yapıyor. Şirket geçen yıl The Elder Scrolls ve Fallout gibi serilerin arkasındaki ikonik video oyunu yayıncısı Bethesda’yı 7,5 milyar dolara satın aldı.
2020’de insanlar Covid-19 karantinaları sırasında ev eğlencesine yöneldikçe video oyunları patlama yaşadı. Pazar araştırmacıları IDC’ye göre, şu anda 180 milyar dolarlık bir endüstri halinde. Çeşitli ülkeler pandemi kısıtlamalarını gevşetirken, ivmenin devam edip etmeyeceği görülmeye devam ediyor.
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Donanım
Asus, Hindistan’daki Online Mağazasını Açıyor!
Asus, Hindistan’daki online mağazasını açıyor. Böylece müşteriler artık ASUS ürünlerini doğrudan şirketin online mağazası üzerinden satın alabilecek.
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Online mağazaya, önde gelen çevrimiçi satıcılardan biri olan AYR Technologies tarafından hizmet verilecek. Site, ROG (Republic of Gamers) ve Tüketici bilgisayarı dahil olmak üzere birçok ürünü içerisinde barındıracak. Bunların yanı sıra, ROG Phone 5 ve ROG Phone 3 gibi amiral gemisi modeller de online mağazada satışa sunulacak.
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Sunulan Fırsatlar
Asus, ticari müşterilerin GTS Giriş Vergisi Kredisi talep ederek yaptığı alışverişlerde %18’e kadar indirim alabileceğini açıkladı. Şirket, bu girişimin markayla ilgili tüm bilgilerin hazır bulunmasıyla birlikte tüketici deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.
Müşteriler kredi kartı, banka kartı, dijital cüzdan ve daha birçok yöntemle ödeme yapabilecek. 99 RS’den (Hindistan Rupisi) başlayan garanti uzatma paketleri, 499 RS’den (Hindistan Rupisi) başlayan fiyatlarla premium markalı aksesuarlar ve Cashify aracılığıyla değişim gibi fırsatlara da sahip olacak. Bu teklifler, şirkete göre tüm şehirlerdeki tüketiciler için geçerli olacak.
Asus bunlara ek olarak, ücretsiz teslimat, ara sıra promosyon teklifleri, 220’den fazla servis noktasında çağrı merkezi desteği, MyAccount üzerinden gerçek zamanlı durum takibi ve kesintisiz müşteri desteği gibi daha birçok hizmet verecek.
Lansman hakkında yorum yapan Asus Hindistan Sistem İş Grubu Bölge Müdürü Leon Yu: ” Çok kanallı bir varlık, tüketicilerinize iyi hizmet vermenin anahtarıdır ve kapsamlı çevrimdışı ağımız kullanıcılara yenilikçi bir deneyim sunarken, çevrimiçi genişlememiz onların rahat alışveriş yapma ihtiyacına yardımcı olacaktır. Asus e-store’un piyasaya sürülmesi, tüketicilerin genel dijital tecrübelerini yükseltmeye ve tasarlanan anlamlı yenilikleri güçlendirmeye yönelik atılmış olan bir diğer adımdır.”
Atılan bu adımlar ve tanıtılan yenilikçi alışveriş imkanları, Asus’un pazardaki yerini güçlendirmeyi amaçladığını ve daha fazla müşteriye ulaşmak istediğini gösteriyor.
Kaynak: The Indian Express
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Donanım
Nvidia ve AMD’nin Yeni Rakibi: Intel Arc Tanıtıldı
Intel, birden fazla nesli kapsayacak ve donanım, yazılım, hizmetleri de dahil olmak üzere bir bir çok ürününü kapsayacak yeni bir grafik teknolojisi olan Arc’ı duyurdu.
Duyuruyu Intel’in kendi web sayfası üzerinden yaptı. Intel Arc ürün özelliklerinin, oynanılan oyunları nasıl geliştirebileceğini gösteren bir video hazırlayarak tanıttı. Bu özellikler arasında ağ gölgelendirme, değişken oranlı gölgeleme, 4k’ya kadar video çözünürlüğünü yükseltme ve gerçek zamanlı ışın izleme teknolojilerini sunacak. En öneli özelliği ise Intel, Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FideltyFX Super Resolution teknolojilerine kafa tutacak yapay zeka destekli bir teknoloji sunacak.
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İlk Intel Arc Grafik İşlemcileri 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Kod adı “Alchemist” olan ürün üstte belirttiğimiz özellikleri kullanarak Intel’in Xe-HPG mikro mimarisine temel sağlayacak.
Alchemist’in yerini alabilecek gelecekteki kod adları arasında “Battlemage”, “Celestial” ve “Druid” yer alıyor. Intel’in ürünleri için kulağa hoş gelecek bir adlandırma üzerine çalışıldığı gözüküyor.
Intel başkan yardımcısı Roger Chandler, Intel Arc duyurusu hakkında şunları söyledi: “Bugün, birkaç yıl önce başladığımız grafik yolculuğunda önemli bir anı işaret ediyor. Intel Arc markasının lansmanı ve gelecek donanım nesillerinin ortaya çıkması, Intel’in dünyanın her yerinde bulunan oyunculara ve içerik üreticilerine derin ve sürekli bağlılığını ifade ediyor. Bu ürünler piyasaya çıktığında birinci sınıf ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlayacak ve inanılmaz işler yapan ekibimizin yılı olacak.”
Intel Arc Neden Önemli ?
Intel’in kendi başına grafik işlemcisi alanına girmesi tam olarak sürpriz değildi. Üsttede Intel başkan yardımcısı Roger Chandler’in de dediği gibi birkaç yıl önce başlanan çalışmaların meyvesi yeni ortaya çıktı. Grafik işlemcilerinin CES 2022’de piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu.
Intel Arc’nin tek başına grafik işlemci pazarında yapabileceği sarsıntı, Arc’ye daha heyecanlı bakmamıza sebep oluyor. Nvidia ve AMD, GeForce RTX 30 serisinin etkileyiciliği sayesinde, birincilik koltuğunda oturuyorlardı. Intel, grafik işlemcisi devlerinden herhangi birisi için tehdit oluşturmayı planlıyorsa, kesinlikle planı olumlu olacaktır.
Ne yazık ki kullanıcılar için bu kartları elde etmek çok kolay olmayacak. Nvidia kartlarının küresel çip sıkıntısı, kripto para birimi ile madencilik yapılması ve gelecek olan vergilerden dolayı ne yazık ki ulaşılması zor canavarlar olacaklar.
Grafik işlemcileri alanında biraz daha fazla rekabet görmek harika olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla bütçe dostu fiyatlara daha fazla kartın hazırda bulunmasını ve üst düzey PC oyunlarını çok daha geniş kitlelere tanıtmaya hizmet edebilir.
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