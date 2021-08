Microsoft, Xbox Konsollarında Bulut Oyun Hizmetini Sunacak

Microsoft, bulut oyun hizmetini bu yılın sonlarında Xbox konsollarına getiriyor.

Şirket salı günü, oyuncuların bir cihaza yüklemek zorunda kalmadan oyun akışı yapmalarına izin veren Xbox Bulut Oyun’un bu tatilde yeni Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının yanı sıra eski Xbox One konsollarına geleceğini duyurdu.

Microsoft, Google ve Amazon gibi Amerikan teknoloji devleri, abonelik hizmetlerinin ve yazılımların çok daha büyük bir rol oynayacağı konsolların ötesinde video oyunlarının geleceğine bahse giriyor.

Microsoft Xbox donanımına hala yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Bunun yanı sıra, oyunculara ayda yaklaşık 15 dolar karşılığında 100’den fazla oyundan oluşan bir kitaplığa erişim sağlayan bir abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass’e de büyük önem veriyor.

Oyunların uzak sunucularda barındırıldığı ve internet üzerinden kullanıcılara aktarıldığı bulut oyunları, Microsoft’un stratejisinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Şirketin amacı, bir dizi farklı cihaz aracılığıyla oyuncuları Microsoft ekosistemine çekmek.

Microsoft’un ilerleyeceği yol

Şu anda, Xbox Bulut Oyun yalnızca mobil cihazlarda ve PC’lerde kullanılabiliyor. Şimdi ise Microsoft, bulut oyunu konsollara getirmeyi planlıyor. Ayrıca, üreticiler ve kendi özel akış program kilitleri ile ortaklıklar yoluyla TV’lerde bulut oyunlarını başlatmayı planlıyor.

Microsoft, Gamescom video oyunu ticaret fuarında konsollarda bulut oyunları için sürüm penceresini açıkladı. Bu etkinlik normalde Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşiyor. Ancak korona virüs nedeniyle bu yıl sadece çevrimiçi olarak yürütüldü.

Japon rakibi Sony, oyunculara her ay çevrimiçi çok oyunculu oyunlara ve belirli ücretsiz oyunlara erişim sağlayan PlayStation Plus abonelik teklif ediyor.

Ancak Microsoft ise, esas olarak gişe rekorları kıran özel oyunlarını tüketicileri cezbetmek için sunuyor. Örneğin The Last of Us ve God of War gibi hit seriler yalnızca PlayStation platformlarında bulunabiliyor.

Ancak Microsoft, son zamanlarda özel içeriğe daha agresif bir şekilde harcama yapıyor. Şirket geçen yıl The Elder Scrolls ve Fallout gibi serilerin arkasındaki ikonik video oyunu yayıncısı Bethesda’yı 7,5 milyar dolara satın aldı.

2020’de insanlar Covid-19 karantinaları sırasında ev eğlencesine yöneldikçe video oyunları patlama yaşadı. Pazar araştırmacıları IDC’ye göre, şu anda 180 milyar dolarlık bir endüstri halinde. Çeşitli ülkeler pandemi kısıtlamalarını gevşetirken, ivmenin devam edip etmeyeceği görülmeye devam ediyor.