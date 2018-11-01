Dolar 5.50 TL: Telefonlar kaç TL olmalı? (VİDEO)

Yaklaşık 1 ay önce, “Bu dolar kurunda en alınası akıllı telefonlar” başlığı ile bir video yayınlamıştık. Videomuzda dolar kurunun ani yükselişi sonrası zamlanan ve zamlanmayan telefonlarla birlikte, fiyat performans oranı olarak iyi gördüğümüz cihazları sıralamıştık. O gün ülkemizdeki dolar kuru 6.13 TL’ idi. Bugün ise 5.50 seviyelerine gerilemiş durumda.

Biz de bu dolar kuru değişimi sonrası ilk videomuzu güncellemek adına yeni bir video çekelim istedik. Bu videomuzda dolar zammı aldıktan sonra tekrar indirime giren cihazıları, fiyatını pahalı bulduğumuz modelleri ve yine önerilerimizi bulabilirsiniz.