Yeni nesil arsa geliştirme uzmanı Arsago, uzman ekibi ve gayrimenkul sektöründeki on yedi yılı aşkın tecrübesiyle yenilikçi çözümleri çatısı altında buluşturuyor. Arsago, şehir hayatından uzaklaşıp doğada yeni bir başlangıç yapmak isteyen bireyler için yeni nesil yaşam ve yatırım alanları oluşturuyor. Yeni nesil arsa yatırım şirketi, hazır, güvenli ve erişilebilir arsa hizmetleri ve çözümleri sunarak müşterilerinin hem doğada hem de yatırımlarında güvende hissetmelerini sağlıyor. Arsago, sunduğu yenilikçi çözümlerle Türkiye’nin arsa alanındaki en büyük markası olma yolunda hızla ilerliyor.

“Dört bin mutlu müşteri Arsago ile doğada yeni bir başlangıç yaptı.”

Türkiye’de pandemi ve akabinde deprem ile artan arsa yatırımı talebini karşılalmak, daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanı sunmak, alıcı ve satıcıların kazanacağı bir platform oluşturmak için yola çıkan Arsago, kârlı ve gelecek vaat eden güvenli arsaları son kullanıcıyla buluşturuyor. Sektörün yeni ve en dijital oyuncusu Arsago, geliştirdiği arsa projeleri ile bireyleri hem doğayla buluşturuyor hem de güvenli bir yatırım hizmeti sunuyor. Kamu ve özel sektör yatırımlarının yoğunlaştığı, getiri potansiyeli yüksek olan spesifik bölgelerde kazançlı yatırım yapma fırsatı sunan Arsago, müşterilerinin hem doğada hem de yatırımlarında güvende hissetmelerini sağlıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde benzersiz projelerle faaliyet gösteren Arsago, artan şehir nüfusundan uzaklaşmak, çevre dostu bir yaşam tarzını benimsemek, daha geniş ve güvenli bir yaşam alanına sahip olmak isteyen bireylerin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde karşılıyor. Arsa ve arazi yatırım hizmetlerinde; sürdürülebilir kalite anlayışı ile öne çıkan Arsago, müşterilerine güven veren, inovatif çözümler üreten ve sektöre yön veren uluslararası bir arsa markası olma yolunda güçlü adımlar atıyor.

Arsago, şehir yaşamında sıkışmışlık hisseden, doğada yeni bir başlangıç yapmak için uygun nedenler arayan bireylere daha önce hiç olmadığı kadar kolay ve güvenilir bir arsa satın alma deneyimi sunuyor. Bugüne kadar Örencik Has Bahçe, Köyüm İstanbul, Köyüm İzmir Kozak Yaylası 1, Köyüm İzmir Kozak Yaylası 2, Köyüm Çanakkale Gelibolu gibi doğa ile yaşamın muhteşem uyumunun sağlandığı projelere imza atan Arsago halihazırda İzmir Bergama, Muğla Akyaka, İstanbul Şile, Kırklareli İğneada ve Bursa Karacabey’de yeni sahiplerini bekleyen her bütçeye uygun ve yüksek getiri avantajı sağlayan arsa çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Bergama’da Köyüm İzmir Vista Projesi, Akyaka 2 Projesi, İzmir Dikili’de Bademli Projesi ve Marmaris Çetibeli Projesi satışa çıkacak projeler arasında yer alıyor. Yakın zamanda Kıbrıs’ta faaliyet göstermeye başlayan arsa geliştirme uzmanı, yeni projesini hayata geçirmek için çalışmalarına son hız devam ediyor. 4000 kadar mutlu müşteri, 100’den fazla proje ve 150 kişilik profesyonel ekibiyle sektöründe liderlik eden Arsago, topluma ve çevreye katkıda bulunmak için sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyor.

“Mutlu müşterilerimiz, akıllı yatırımcılarımız ve uzman ekibimizle Türkiye’nin en büyük arsa markası olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” – Go şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Gazi Koçak

Çatısı altında Go İnşaat, Tinygo, Go Gayrimenkul ve Arsago’yu bulunduran Go Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Gazi Koçak, “Gayrimenkul sektöründeki on yedi yılı aşkın bilgi ve tecrübemizle, ülkemizde giderek önem kazanan arsa yatırımı ile ilgili getirdiğimiz tüm yenilikçi çözümleri Arsago çatısı altında birleştirdik. Arsago ile bireylere daha önce hiç olmadığı kadar kolay ve güvenilir bir arsa satın alma deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. “Kusursuz Arsa Yatırımı” sloganıyla çıktığımız yolda, kamu ve özel sektör yatırımlarının yoğunlaştığı, getiri potansiyeli yüksek olan bölgelerde müşterilerimize kazançlı yatırım yapabilme imkanı sağlıyoruz. Mutlu müşterilerimiz, akıllı yatırımcılarımız ve uzman ekibimizle Türkiye’nin en büyük arsa markası olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.