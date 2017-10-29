Bir kaç ay önce araştırmacılar, ilk defa kendisini kopyalayan bir DNA molekülünü yakından takip ederek sürecin nasıl ilerlediğini kendi gözleri ile gördü.

Gerçek zamanlı çekilmiş görüntü, hayatın bu temel bölümünün şaşırtıcı miktarda “rastlantısallık” içerdiğini ortaya koydu ve genetik replikasyonun mutasyon olmadan nasıl gerçekleştiğine dair büyük fikirler oluşturmamızı sağlıyor. Davis Üniversitesi’nden Stephen Kowalczykowski ekibi, “Bu gerçek bir paradigma kayması ve ders kitaplarında bulunan içeriklerin çoğunu olumsuz etkiliyor.” şeklinde bir yorumda bulundu. Ayrıca “Bu, DNA çoğaltma hakkında gündeme bir çok yeni sorular gelmesine sebep olacak.” diye belirtti.

DNA çift helezonu, guanin, timin, sitozin ve adenin (G, T, S ve A) olmak üzere dört farklı bazdan oluşan iki iç içe geçmiş genetik materyalden oluşur. İkileşme, helikaz adı verilen bir enzim gevşediğinde ortaya çıkar ve helezonun tek sarmalını adeta bir fermuar gibi ikiye ayırarak, tek sarmalı iki sarmala dönüştürür.

Primaz adı verilen ikinci bir enzim ise, çözülmemiş bu ipliklerin her birine bir ‘primer’ ekler. DNA polimeraz adı verilen üçüncü bir enzim sayesinde bu astar üzerine bağlanır ve yepyeni bir çift sarmal oluşturmak için ilave bazlar ekler.

İşte bu bütün işlemleri yalnızca saniyeler içerisinde gerçekleştiğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: