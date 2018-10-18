DLive, online yayıncılıkta devrim yaratıyor

DLive, online yayıncılık sektöründe alışılagelmişin dışına çıkıyor. Şeffaflığı teşvik ediyor ve içeriği ödüllendirmek için gücü kullanıcılarına veriyor. DLive, aylık 500 bini aşan aktif bir kullanıcı topluluğuna sahip.

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DLive Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı

Blok zincirindeki ilk ve internet üzerinden en büyük canlı yayın ve video platformu DLive, Türk yayıncılardan büyük ilgi gördü. Şeffaflığı teşvik eden ve içeriği ödüllendiren DLive‘a Türk kullanıcılar akın etti. Platformun online yayıncılarını ödüllendirme sürecini demokratik hale getirmesi ve yeni içerik yayıncılarının popülerleşmesine fırsat vermesi Türkiye’de de çok tercih edilmesini sağladı. Türk kullanıcılar, DLive‘da en hızlı büyüyen topluluk oldu. DLive‘da çevrimiçi olarak ve Google Play’de Android uygulaması aracılığıyla kullanılabilen DLive, Lino blok zincirinde içerik oluşturucularını ödüllendirme sürecini adil hale getirdi.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 500 bin olan platform, ilk altı ay içerisinde, bonuslar ve bağışlar aracılığıyla ödüller dağıttı. DLive‘da sadece yayıncılar değil, izleyiciler de ödüllendiriliyor. En sevdikleri içerik için bonus veren, yorum yapan ve yeni kullanıcıları platforma davet edip topluluğun büyümesini sağlayan izleyiciler ödüllendiriliyor.

DLive Topluluk Başkanı Metin Redjepi şunları söyledi; “İnternette canlı yayın yapanlara daha iyi bir yayın deneyimi sağlayabilmek için bir yerel servis sağlayıcısı ile anlaşarak normalde 10 saniye süren canlı yayın aktarım süresini kısaltıp hizmetlerimizi optimize ettik. Bu sayede yayın sırasında fanlarla daha kolay sohbet edilebiliyor ve yayıncılık kaynaklı teknik zorluklar oyun performansını düşürmüyor. Türk kullanıcılar için siteyi Türkçe olarak lanse ettik. Hatta siteye eklenen ilk dil opsiyonu Türkçe oldu.

Türk pazarı bizim için çok önemli, bu sebeple buradaki iş geliştirme kadromuzu yeni işe alımlarla sürekli genişletiyoruz. Kullanıcıları teşvik etmek ve platforma daha fazla içerik getirmek amacıyla aralarında toplamda 2 milyonu aşkın takipçileri olan “hazretiyasuo” olarak bilinen Mustafa Yavuz ve Mustafa Ak’ın da bulunduğu popüler yayıncılarla anlaşıyoruz. DLive, bu sayede çok sayıda Türk yayıncı ve içeriğe kavuşuyor.”