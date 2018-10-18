Samsung Exynos Auto ile otomobil işlemcisi üretecek

Samsung, Exynos Auto adın sahip ve otomobiller için geliştirilmiş yeni yongasını duyurdu. Bu yonga ile Samsung Exynos yonga serisi, akıllı telefonlar ve akıllı saatlerin ötesine taşınmış olacak.

Exynos Auto eğlence sistemi çalıştıracak

Exynos Auto ile yol teknolojisinde belli konulara çözümler bulunacak ve otomobillerin işleyişine etki edilmeye çalışılacak. Ayrıca Samsung tarafından duyurulan yeni marka Isocell Auto ile de şirket otomobiller için kamera sensörleri geliştirecek.

Exynos A sürüş asistanı ile sürücülere yardımcı olma görevini üstlenirken, Auto V bilgi ve araç içi eğlence sistemleri üzerine çalışacak. Auto T ise telematik hizmetlerde kullanılacak. Isocell ile birlikte de çözünürlükleri 960p ve 4K’ya çıkabilen farklı kamera modelleri üretilecek.

Samsung yeni sistemi ile birlikte şirket gelirini arttırmayı hedeflerken, akıllı telefonlar ve cihaz satışlarına olan bağımlılığını da azaltmayı planlıyor. Atılan bu adımın şirkete iyi yönde bir etki edeceği söylenebilir.