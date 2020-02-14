Fotoğraf Makinesi
vLog için en ideal kamera! | DJI Osmo Pocket inceleme
YouTuber ve vlogger kitlesi için taşınabilir ve en ideal ürün konumunda olan DJI Osmo Pocket incelemesi ile karşınızdayız.
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DJI Osmo Pocket, cepte taşınabilir boyutu, gimbal ile stabilizasyon ve 4K 60 fps çekim desteğiyle kamera, mikrofon ve birçok aparat ihtiyacından sizi kurtarıyor.
121,9 × 36,9 × 28,6 mm boyutlarında ve sadece 116 gram ağırlığında olan Osmo Pocket, 12 MP değerinde 1/2.3” CMOS sensör ile geliyor. Bu sayede 4K 60 fps’te 100 Mbps çekim desteği sunan cihaz tam bir vlog canavarı.
80 derecelik FOV açısına sahip olmasıyla rahat kullanım sağlayan ürün, üzerindeki ekranı ile de çekim sırasında olup biteni rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda kendinizi de rahatlıkla çekebildiğiniz ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Fotoğraf Makinesi
Video canavarı Fujifilm X-T3 incelemesi!
Fujifilm X-T3, yeni algılayıcısı X-Trans CMOS IV ve yeni işlemcisi X-Processor Pro ile APS-C algılayıcı aynasızlar arasında çıtayı çok yükseltmiş görünüyor. Otomatik odaklama hızı ve kararlılığı mükemmelleştirilmiş. Fujifilm X-T3 4K 60 FPS 10 bit video çekebilme yeteneğine sahip. Bir de gövdede bütünleşik titreşim engelleyici ile katlanabilir ekran tamamen dönebilse tadından yenmeyecek.
Donanım
Xiaomi Amazon'da…
Az da olsa teknoloji merakı olan herkes Xiaomi markasını duymuştur ve bizim ülkemizde de satış yapmasını arzulamıştır. Gelin görün ki gerek ülkemizdeki vergi şartları gerekse ne istediği belli olmayan kullanıcı kitlesi yüzünden Xiaomi gibi Çin firmaları ülkemizde satış yapmıyor.
Amerika’nın en büyük online alışveriş sitesi Amazon bu yakınlarda bir ilke şahit oldu. GoPro HERO4 model aksiyon kameralarında indirime gittiğini bildirmesi ardından Xiaomi YI adlı aksiyon kamerasını Amazon üzerinden 99 Dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.
Görüntü kalitesi açısından GoPro ve diğer aksiyon kameraları ile rekabet edebilecek seviyede olan Xiaomi YI üstün görüntü kalitesine ihtiyaç duymayan (üstün derken FullHD üstünden bahsediyoruz) kullanıcılar için birebir. Xiaomi YI aksiyon kamerasında 60 fps FullHD video kayıt edebilen Sony’nin 16 MP Exmor R BSI CMOS sensörü bulunmakta. Cihaz ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekliyor ayrıca 1100 mAh’lik bir bataryası mevcut.
Donanım
Xiaomi Amazon’da…
Az da olsa teknoloji merakı olan herkes Xiaomi markasını duymuştur ve bizim ülkemizde de satış yapmasını arzulamıştır. Gelin görün ki gerek ülkemizdeki vergi şartları gerekse ne istediği belli olmayan kullanıcı kitlesi yüzünden Xiaomi gibi Çin firmaları ülkemizde satış yapmıyor.
Amerika’nın en büyük online alışveriş sitesi Amazon bu yakınlarda bir ilke şahit oldu. GoPro HERO4 model aksiyon kameralarında indirime gittiğini bildirmesi ardından Xiaomi YI adlı aksiyon kamerasını Amazon üzerinden 99 Dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.
Görüntü kalitesi açısından GoPro ve diğer aksiyon kameraları ile rekabet edebilecek seviyede olan Xiaomi YI üstün görüntü kalitesine ihtiyaç duymayan (üstün derken FullHD üstünden bahsediyoruz) kullanıcılar için birebir. Xiaomi YI aksiyon kamerasında 60 fps FullHD video kayıt edebilen Sony’nin 16 MP Exmor R BSI CMOS sensörü bulunmakta. Cihaz ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekliyor ayrıca 1100 mAh’lik bir bataryası mevcut.