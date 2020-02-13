1500 – 2000 TL arası en iyi telefonlar 2020 (VIDEO)

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri resmi olarak bugün Çin’de düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Biz de lansmanda edindiğimiz bilgiler ışığında her iki telefonun öne çıkan özelliklerini bu videoda sizlerle paylaşıyoruz.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro benzer özellikleri

Tasarım olarak iki cihaz da birbirinin aynısı. Zira ön taraftan baktığınızda delik çentik adı verilen, sadece sol üst köşede ön kameranın oluşturduğu bir çentik bölümü var. Onun dışında neredeyse cihazların ön tarafı tamamiyle ekranla kaplı. Alt taraftaki çene bölümünün de bir hayli ince olduğunu görüyoruz. Metal ve camın karışımı bir tasarım anlayışına sahip iki telefonda, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine yer verilmesi güzel bir detay.

Her iki telefonda da 6.67 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekranda 90 Hz tazeleme hızı ve 180 Hz dokunma hassasiyeti bulunuyor. Ayrıca HDR10+ desteği de mevcut.

Donanımsal olarak iki telefonda da Snapdragon 865 işlemci kullanılıyor. Ayrıca bellek tarafında LPDDR5 ve depolama tarafında UFS 3.0 teknolojisine geçilmiş olması bir hayli önemli. Zira UFS 3.0 ile 2600 mb/s değerlerine ulaşabiliyorsunuz.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro farklı özellikler

Depolama kapasitesi konusunda Xiaomi Mi 10 modelinde 256 GB’a kadar seçenekler mevcutken, Pro modelde isterseniz 512 GB depolamaya sahip olabiliyorsunuz.

Büyük farkın oluştuğu yer ise kamerada. Zira Xiaomi Mi 10 Pro modelinde Dxomark değerlendirilmesine göre 124 puanla ilk sırada yer alan bir kamera dizilimi var. Bunlar 108 MP ana kamera, 8 MP uzun telephoto (5x optik, 10x hibrit zoom), 12 MP kısa telephoto (portre) ve 20 MP’lik ultrageniş açı kamerası olarak sıralanıyor. Düz Mi 10 modelinde ise 108 MP ana kameraya 13 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik algılayıcısı eşlik ediyor.

Pro modelde 4500 mAh pil yer alırken, düz modelde 4780 mAh pil bulunuyor. Pro modelin avantajı 50W kablolu şarj desteğine sahip olması. Bu değer düz modelde 30W olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her iki telefonda da 30W kablosuz şarj ve 10W tersine şarj özelliği yer alıyor.

Fiyatlar

Düz model 572 dolardan başlayan fiyatlarla satılacakken, Pro modelin başlangıç fiyatı 715 dolar.