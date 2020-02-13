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1500 – 2000 TL arası en iyi telefonlar 2020 (VIDEO)
1500 – 2000 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde, bu fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları sıraladık. Bakalım listemizde hangi telefonlar var ve hangi özellikleriyle öne çıkıyorlar?
Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler
İlk videomuzda da belirttiğimiz gibi bu liste subjektif bir liste. Yani bizim kendi bilgi ve tecrübemize göre hazırladığımız, fiyat performans odağını gözeterek seçtiğimiz akıllı telefonlardan oluşuyor. Ayrıca listede sadece Türkiye garantili cihazların olduğunu unutmayın. Bununla birlikte listemizde yer alan telefonların fiyatları, baktığınız yere göre değişiklik gösterebilir.
1500 – 2000 TL arası en iyi akıllı telefonlar 2020 ve öne çıkan özellikleri
Meizu X8 (1600 TL)
- Snapdragon 710
- Yan çerçeveleri metal / önü ve arkası cam tasarım
- 6 GB RAM – 128 GB depolama
- Sony IMX362 sensör kullanan 12 MP ana kamera + 5 MP
- 3210 mAh
- Eksi yanı güncelleme / pil
- Snapdragon 665
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- 4000 mAh pil + 18W hızlı şarj
- Gorilla Glass 5 ön ve arka tasarım , plastik çerçeve
Meizu 16 (1700 TL)
- Ağustos 2018 çıkışlı
- Snapdragon 710
- 6 GB RAM + 64 GB depolama
- OIS destekli 12 MP arka kamera + 20 MP ikinci kamera
- 3010 mAh batarya ve güncelleme desteği eksi noktalar
Samsung Galaxy A30s (1750 TL)
- Exynos 7904
- 4 GB RAM + 64 GB depolama
- 25 MP + 8 MP + 5 MP
- 4000 mAh batarya
- Snapdragon 712
- 4 GB RAM + 128 GB depolama
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- 16 MP ön kamera
- 4035 mAh batarya
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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro neler sunuyor (VIDEO)
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri resmi olarak bugün Çin’de düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Biz de lansmanda edindiğimiz bilgiler ışığında her iki telefonun öne çıkan özelliklerini bu videoda sizlerle paylaşıyoruz.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro benzer özellikleri
Tasarım olarak iki cihaz da birbirinin aynısı. Zira ön taraftan baktığınızda delik çentik adı verilen, sadece sol üst köşede ön kameranın oluşturduğu bir çentik bölümü var. Onun dışında neredeyse cihazların ön tarafı tamamiyle ekranla kaplı. Alt taraftaki çene bölümünün de bir hayli ince olduğunu görüyoruz. Metal ve camın karışımı bir tasarım anlayışına sahip iki telefonda, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine yer verilmesi güzel bir detay.
Her iki telefonda da 6.67 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekranda 90 Hz tazeleme hızı ve 180 Hz dokunma hassasiyeti bulunuyor. Ayrıca HDR10+ desteği de mevcut.
Donanımsal olarak iki telefonda da Snapdragon 865 işlemci kullanılıyor. Ayrıca bellek tarafında LPDDR5 ve depolama tarafında UFS 3.0 teknolojisine geçilmiş olması bir hayli önemli. Zira UFS 3.0 ile 2600 mb/s değerlerine ulaşabiliyorsunuz.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro farklı özellikler
Depolama kapasitesi konusunda Xiaomi Mi 10 modelinde 256 GB’a kadar seçenekler mevcutken, Pro modelde isterseniz 512 GB depolamaya sahip olabiliyorsunuz.
Büyük farkın oluştuğu yer ise kamerada. Zira Xiaomi Mi 10 Pro modelinde Dxomark değerlendirilmesine göre 124 puanla ilk sırada yer alan bir kamera dizilimi var. Bunlar 108 MP ana kamera, 8 MP uzun telephoto (5x optik, 10x hibrit zoom), 12 MP kısa telephoto (portre) ve 20 MP’lik ultrageniş açı kamerası olarak sıralanıyor. Düz Mi 10 modelinde ise 108 MP ana kameraya 13 MP geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik algılayıcısı eşlik ediyor.
Pro modelde 4500 mAh pil yer alırken, düz modelde 4780 mAh pil bulunuyor. Pro modelin avantajı 50W kablolu şarj desteğine sahip olması. Bu değer düz modelde 30W olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her iki telefonda da 30W kablosuz şarj ve 10W tersine şarj özelliği yer alıyor.
Fiyatlar
Düz model 572 dolardan başlayan fiyatlarla satılacakken, Pro modelin başlangıç fiyatı 715 dolar.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 8 bozulunca Mi 9T’ye geçmek (Dinçer Karadayı)
Geçtiğimiz yıl ofisimize Huawei P9 Lite modeliyle katılan Dinçer Karadayı, şimdi de yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T ile Sizin Yorumunuz serimize katıldı. Dinçer Bey, aslında daha önce Xiaomi Mi 8 almasına karşın, cihazın bozulması dolayısıyla Xiaomi Mi 9T’ye geçmiş ve bize bu videoda tüm deneyimlerini anlattı.
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Honor MagicWatch 2 vs. Samsung Galaxy Watch | Hangisi daha iyi?
Honor MagicWatch 2 kullanmaya başlayan Aydoğan, bu videoda Galaxy Watch‘tan geçtiği MagicWatch 2 deneyimlerini ve iki saat arasındaki farkları aktarıyor.
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Bir haftadan uzun batarya ömrü
Galaxy Watch’tan Honor MagicWatch 2’ye geçildiğinde ilk fark edilecek önemli detay kesinlikle pil ömrü. Her gün şarj etme derdini ortadan kaldıran MagicWatch 2, bir haftadan uzun süren kullanım ömrüyle dikkat çekiyor.
Honor MagicWatch 2 ile klasik saat tasarımı
Bir diğer yandan klasik saat tasarımıyla gelen MagicWatch 2, Galaxy Watch’a göre çok daha alışılagelmiş bir görünüm ile şıklık katmayı başarmış. Hem Health uygulaması üzerinden seçilebilen saat yüzleri hem de kutu içeriğinden çıkan spor kayışı ile tarzınıza göre farklı stiller oluşturabilirsiniz.
Sürekli stres ve nabız takibi
Honor MagicWatch 2’de yer alan sürekli nabız ve stres takibi ile sürekli sizi kontrol altında tutan saat bu konuda da sizi uyarıları ile müdahalelerde bulunuyor.
Aynı zamanda detaylı olarak uyku takip sistemi yer alan MagicWatch 2, TrueSleep 2.0 ile derin, hafif ve REM uyku düzeninizi ve uyumanız gereken ile uyanmanız gereken saati belirtiyor.