Discord artık mobil cihazlar için ekran paylaşımı sunacak

Discord, mobil ekran paylaşımı özelliğini birkaç gün içerisinde tüm mobil kullanıcıların kullanımına sunacağını açıkladı. Ekranınızı yansıtarak buna eşlik eden bir arkadaşınızla Instagram hikayelerini ya da YouTube videolarını izleyebilirsiniz. Elbette çok daha fazlasını yapabilmeniz mümkün.

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Discord üzerinden arkadaşlarınızla beraber hikaye izlemek ve TikTok videoları yorumlamak artık mümkün

Discord, video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli-yazılı iletişim programı olarak karşımıza çıkmıştı. Bugün, sosyalleşme uygulamaları arasında popüler bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. 250 milyondan fazla kullanıcıya sahip şirketin getirdiği mobil cihazlar için ekran paylaşımı özelliği oldukça akıllıca bir hareket. Bu sayede ekranınızı ve izlediğiniz her şeyi bulunduğunuz kanaldaki herkesle paylaşmanız mümkün hale gelecek.

Örneğin TikTok ya da Twitch üzerinden bir şey izleyeceksiniz. Ekran paylaşımı özelliği sayesinde uzaktaki bir arkadaşınızla gerçek zamanlı olarak bu seyir zevkini yaşamanız mümkün olacak. Üstelik sohbet ederken. Üzerine konuşma yaparken aynı zamanda mobil ekranındaki bir fotoğrafı yorumlayabilir, bir videoya beraber gülebilir ve bir filmi beraber izleyebilirsiniz.

Pandemi süreciyle birçok alışkanlık yöntem değiştirdi. Beraber bir şeyler izlemek değişen alışkanlıklar arasında. Artık uzaktaki bir arkadaşımızla beraber bir şeyler izleyebilmemiz ancak böyle özellikler sayesinde gerçekleşebiliyor. Bu tarz uzaktan da olsa sosyalleşme özellikleriyle birlikte sosyal etkileşime tekrar dönebilmemiz kısmen mümkün olabilir.

Teknolojinin duyguları yansıtmadaki rolünü en iyi anlatan özelliklerden birini tanıtan Discord yakın zamanda ne gibi bir özellik yanıtıp bizleri şaşırtacak merakla bekliyoruz.