Geçtiğimiz Cuma günü (28) Discord platformu üç aylık güvenlik raporunu yayınladı ve şirkete göre 2022 yılının ilk altı ayında 55 milyondan fazla oğu spam vakalarıyla ilgili sorunlar nedeniyle hesap ve 68.000 sunucu devre dışı bırakıldı.

Toplamda 55.573.411 hesap ve 68.379 sunucu devre dışı bırakıldı; ayrıca farklı nedenlerle devre dışı bırakılan 1.821.721 hesabıda devre dışı bıraktı. Son sayı çoğunlukla çocuk güvenliği veya istismar edici ve istenmeyen içerikle ilgili sorunları temsil ediyor.

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Şirket, 235.000 kullanıcının yasağın gözden geçirilmesi için başvurduğunu, ancak yalnızca 3.098’inin yeniden etkinleştirildiğini ve Discord’da normal işleyişe geri döndüğünü iddia ediyor. Yapılan açıklamada, şirket çalışanlarının %15’inin kullanıcı güvenliğini gözetmekten sorumlu olduğu açıklandı.

İçindekiler Anlaşmazlık ve güvenlik

Anlaşmazlık ve güvenlik

“Discord’daki misyonumuz, insanların aidiyet bulabilecekleri sıcak alanlar yaratmaktır. Güvenliğin insanların aidiyet bulmasını sağladığının farkındayız ve bu nedenle güvenlik en önemli yatırımlarımızdan ve önceliklerimizden biri” dedi.

Ocak ve Mart 2022 arasında, Discord bildirilen ihlallerin %24’ünü oluştururken, aynı yılın Nisan ve Haziran ayları arasında gerçekleşen vakaların oranı %22’dir.

Kaynak: Discord, The Gamer, PC Gamer